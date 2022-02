Skupiny finálového turnaje Davis Cupu se budou hrát už v září

Formát vyvrcholení Davisova poháru se mění třetím rokem po sobě. V roce 2019 se při premiéře soutěže s vyvrcholením na finálovém turnaji hrálo jen v Madridu a celý program se vešel do jednoho týdne. Loni už se hrály skupiny ve třech městech v listopadu a semifinále a finále hostil Madrid na začátku prosince.

Oproti loňským 18 týmům se letos finálového turnaje zúčastní 16 mužstev a ze čtyř skupin postoupí vždy dva do čtvrtfinále. Přímo se do finálového turnaje kvalifikovali finalisté minulého ročníku Chorvatsko a Rusko. K tomu dostali divoké karty Britové a Srbové.

Čeští tenisté budou hrát o postup v kvalifikaci na antuce v Argentině, kde budou 4. a 5. března outsidery.

