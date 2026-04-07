Skvělá příležitost pro talentovanou Češku. Samson si zahraje na prestižní akci v Madridu

VČERA, 23:15
Laura Samson dostane šanci zahrát si na jednom z největších antukových podniků v sezoně. Česká teenagerka obdržela divokou kartu do kvalifikace na prestižní tisícovce v Madridu. O hlavní soutěž si zde zahraje i pět dalších mladých a talentovaných hráček. Podnik v hlavním městě Španělska začne 20. dubna.
Laura Samson si zahraje kvalifikaci na tisícovce v Madridu (@ ČTK / Deml Ondřej)

Samson je jednou z nejtalentovanějších českých a zároveň i světových teenagerek. Teprve na začátku března oslavila 18. narozeniny a už se zabydlela v TOP 200 žebříčku WTA. Letos zazářila především triumfem na menším podniku v Trnavě. Nyní však dostane obrovskou šanci své postavení ještě vylepšit a hlavně nabrat cenné zkušenosti.

Česká hvězdička totiž dostala divokou kartu na jeden z nejprestižnějších antukových podniků sezony. Pořadatelé tisícovky v Madridu vybrali právě ji a dalších pět hráček a umožní jim zahrát si v hlavním městě Španělska kvalifikaci.

Společně se Samson si o hlavní soutěž zahrají také další velmi mladé hráčky Francouzka Ksenia Efremova, Italka Tyra Caterina Grantová, Španělka Ruth Rouraová, Američanka Julieta Parejaová a Brazilka Vitória Leme da Silva Nauhanyová.

Pro Češku to bude premiéra na tisícovkách. Dosud hrála kvalifikaci na nejvyšším ženském okruhu jen na grandslamu letos v Melbourne a na dvěstěpadesátce v Ostravě. Minulý rok i předloni si zahrála rovnou hlavní soutěž na Livesport Prague Open, kde před dvěma lety prošla senzačně až do semifinále.

Právě na menší antukové akci ITF v Madridu Samson aktuálně hraje. První kolo zvládla ve dvou setech a v osmifinále ji čeká Italka Lisa Pigatová. Na tomto turnaji startuje i další Češka Nikola Bartůňková, která zde plní roli nasazené trojky.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
