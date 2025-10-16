Skvělá zpráva. Siniaková čtvrtfinále hrát nemusí a zapsala důležitý postup v boji o trůn
Siniaková dorazila do Ningba po singlovém čtvrtfinále a deblovém triumfu na tisícovce ve Wuhanu, kde navýšila svůj náskok v čele žebříčku na parťačku Taylor Townsendovou. Američanka v tuto chvíli ztrácí 687 bodů.
V pátek měla rodačka z Hradce Králové nastoupit po boku Hsieh, s níž tvoří nejvýše nasazenou dvojici, ke čtvrtfinále. Domácí duo Xinyu Wang, Saisai Zheng ovšem z turnaje odstoupilo a poslalo česko-tchajwanský tandem bez boje do semifinále.
Za tento postup sice Siniaková nezapíše do live žebříčku ani jeden bod, nicméně za finále i titul už by body získala. Shodou okolností nemusí hrát čtvrtfinále ani Townsendová na souběžně hrané menší akci WTA 250 v Ósace, kde účinkuje s Kristinou Mladenovicovou. Také jejich soupeřky totiž z turnaje odstoupily.
Siniaková se tak znovu do akce vrátí až v sobotu. V semifinále bude společně s Hsieh čelit Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové, které porazila se Storm Hunterovou ve finále ve Wuhanu, nebo Nicole Melicharové-Martinezové a Ljudmile Samsonovové.
I díky zmíněnému triumfu ve Wuhanu má Siniaková jedinečnou šanci se na trůnu udržet. Sice bude ještě obhajovat 250 bodů za loňské prvenství v Guangzhou, nicméně před Turnajem mistryň, kde už bude zase hrát s Townsendovou, se koná jen jedna pětistovka (Tokio) a čtyři dvěstěpadesátky.
Townsendová navíc žádný další podnik před Turnajem mistryň v Rijádu neplánuje a musela by jedině požádat o divokou kartu. Siniaková se představí v Guangzhou, avšak přihlášená je pouze do dvouhry. Pokud by v následujících dvou týdnech ani jedna žádný deblový turnaj nehrála, nemůže už Siniaková o post jedničky přijít.
Cením že se to tu objevuje jako opravdu žhavá novinka, tato informace zatím v jiných zdrojích ještě moc není.
Kačenka skvěle