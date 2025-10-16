Skvělá zpráva. Siniaková čtvrtfinále hrát nemusí a zapsala důležitý postup v boji o trůn

DNES, 19:30
Aktuality 12
WTA NINGBO - Kateřina Siniaková (29) může po náročném programu šetřit síly a připravovat se na útok na další finálovou účast ve čtyřhře. Aktuální deblová světová jednička postoupila po boku Su-Wei Hsieh na pětistovce v čínském Ningbu bez boje do semifinále. I když žádné body do live žebříčku nepřipsala, jedná se o důležitý krok v boji o tenisový trůn v této disciplíně.
Kateřina Siniaková nakonec deblové čtvrtfinále hrát nemusí (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Siniaková dorazila do Ningba po singlovém čtvrtfinále a deblovém triumfu na tisícovce ve Wuhanu, kde navýšila svůj náskok v čele žebříčku na parťačku Taylor Townsendovou. Američanka v tuto chvíli ztrácí 687 bodů.

V pátek měla rodačka z Hradce Králové nastoupit po boku Hsieh, s níž tvoří nejvýše nasazenou dvojici, ke čtvrtfinále. Domácí duo Xinyu Wang, Saisai Zheng ovšem z turnaje odstoupilo a poslalo česko-tchajwanský tandem bez boje do semifinále.

Za tento postup sice Siniaková nezapíše do live žebříčku ani jeden bod, nicméně za finále i titul už by body získala. Shodou okolností nemusí hrát čtvrtfinále ani Townsendová na souběžně hrané menší akci WTA 250 v Ósace, kde účinkuje s Kristinou Mladenovicovou. Také jejich soupeřky totiž z turnaje odstoupily.

Siniaková se tak znovu do akce vrátí až v sobotu. V semifinále bude společně s Hsieh čelit Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové, které porazila se Storm Hunterovou ve finále ve Wuhanu, nebo Nicole Melicharové-Martinezové a Ljudmile Samsonovové.

I díky zmíněnému triumfu ve Wuhanu má Siniaková jedinečnou šanci se na trůnu udržet. Sice bude ještě obhajovat 250 bodů za loňské prvenství v Guangzhou, nicméně před Turnajem mistryň, kde už bude zase hrát s Townsendovou, se koná jen jedna pětistovka (Tokio) a čtyři dvěstěpadesátky.

Townsendová navíc žádný další podnik před Turnajem mistryň v Rijádu neplánuje a musela by jedině požádat o divokou kartu. Siniaková se představí v Guangzhou, avšak přihlášená je pouze do dvouhry. Pokud by v následujících dvou týdnech ani jedna žádný deblový turnaj nehrála, nemůže už Siniaková o post jedničky přijít.

Další deblový triumf pro Siniakovou. S Hunterovou ovládly Wuhan

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Přidat komentář
GaelM
16.10.2025 20:18


Cením že se to tu objevuje jako opravdu žhavá novinka, tato informace zatím v jiných zdrojích ještě moc není.
Reagovat
com
16.10.2025 20:21
že jo, taky sem čuměl smile
Reagovat
Alien
16.10.2025 20:07
To je neuvěřitelné!
Reagovat
Kandinsky1
16.10.2025 20:05
Tak to je opravdu úžasné. Předčasné Vánoce
Reagovat
aligo
16.10.2025 19:51
Jestli soupeřky odstoupily kvůli zranění, je oslavný titulek trochu nešťastný
Reagovat
com
16.10.2025 19:32
tak treba tuhle informaci sem doted vubec nevedel, takze palec hore

Kačenka skvěle smilesmile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.10.2025 19:33
Reagovat
com
16.10.2025 20:21
prozrad svuj zdroj
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.10.2025 20:31
stránky WTA, nic světobornýho, při psaní češi v akci jsem to viděl, protože Katka měla hrát ČF
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.10.2025 20:34
Ondra přináší čerstvé informace (Jako někdy já )
Reagovat
com
16.10.2025 20:35
..ja ji teda zatim vsude vidim psanou na zitra v 10:30 smile Takze jestli mas mylny info, tak si te zitra pekne podáme smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.10.2025 20:37
https://wtafiles.wtatennis.com/pdf/draws/2025/2092/MDD.pdf
Reagovat

