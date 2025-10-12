Další deblový triumf pro Siniakovou. S Hunterovou ovládly Wuhan
Danilinová, Kruničová – Hunterová, Siniaková 3:6, 2:6
Siniaková s Hunterovou vstupovaly do finálového boje s Danilinovou a Kruničovou v roli velkých favoritek. To začaly naplňovat ve třetím gamu, kdy čistou hrou prolomily podání kazašské tenistky, což vzápětí potvrdily na svém podání a šly do vedení 3:1.
Česko-australský pár si na svých servisech počínal s velkým přehledem, svým soupeřkám nedával šanci na brejkovou možnost. Sám naopak mohl v páté hře prolomit podání Kruničové, tentokrát však neuspěl.
Další dvě možnosti vzít soupeřkám servis měly favoritky i při servisu Danilinové, ani tentokrát však rozhodující míč nezískaly. Mrzet je to ale nemuselo. Za stavu 5:3 už podání srbské tenistky prolomily a po 32 minutách získaly úvodní sadu s přehledem 6:3.
Favoritky byly dominantní především na síti, kde bezchybnou Siniakovou výborně doplňovala levou rukou hrající Hunterová.
Danilinová s Kruničovou se nenechaly ztraceným prvním setem deprimovat a hned v prvním gamu druhého dějství prolomily poprvé v zápase podání Hunterové, což následně potvrdily a šly do vedení 2:0.
Favoritky ale rychle odpověděly. Na ztracený servis reagovaly úspěchem na returnu při podání Danilinové, vzápětí si podání neudržela ani Kruničová a Siniaková s Hunterovou šly do vedení 4:2.
Výborně rozjetý zápas si už utéct nenechaly. Rodačka z Hradce Králové s troškou štěstí následně uhájila své podání a zvýšila už na rozdíl tří gamů. A sérii pěti ztracených gamů v řadě neukončila ani kazašská tenistka.
Výborně returnující česko-australský pár získal šestou hru v řadě a po hodině a deseti minutách se mohl radovat z vítězství.
Siniaková si tak v letošní sezoně připsala už svůj 32. turnajový triumf kariéry, čtvrtý v letošní sezoně. Její parťačka Hunterová slaví devátý titul, první v probíhajícím roce.
Poslední českou deblovou vítězkou byla ve Wuhanu Lucie Šafářová, která v roce 2016 uspěla po boku Bethanie Mattekové-Sandsové.
Výsledky turnaje WTA Masters ve Wuhanu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
