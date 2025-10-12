Další deblový triumf pro Siniakovou. S Hunterovou ovládly Wuhan

WTA WUHAN - Kateřina Siniaková (29) se Storm Hunterovou (31) ovládly turnaj v čínském Wuhanu, když si ve finálovém zápase poradily s kazašsko-srbským párem Anna Danilinová (30), Aleksandra Kruničová (32) ve dvou setech hladce 6:3, 6:2. Siniaková si dalším triumfem pojistila pozici světové deblové jedničky.
Kateřina Siniaková a Storm Hunterová ovládly turnaj ve Wuhanu.

Danilinová, Kruničová – Hunterová, Siniaková 3:6, 2:6

Siniaková s Hunterovou vstupovaly do finálového boje s Danilinovou a Kruničovou v roli velkých favoritek. To začaly naplňovat ve třetím gamu, kdy čistou hrou prolomily podání kazašské tenistky, což vzápětí potvrdily na svém podání a šly do vedení 3:1.

Česko-australský pár si na svých servisech počínal s velkým přehledem, svým soupeřkám nedával šanci na brejkovou možnost. Sám naopak mohl v páté hře prolomit podání Kruničové, tentokrát však neuspěl.

Další dvě možnosti vzít soupeřkám servis měly favoritky i při servisu Danilinové, ani tentokrát však rozhodující míč nezískaly. Mrzet je to ale nemuselo. Za stavu 5:3 už podání srbské tenistky prolomily a po 32 minutách získaly úvodní sadu s přehledem 6:3.

Favoritky byly dominantní především na síti, kde bezchybnou Siniakovou výborně doplňovala levou rukou hrající Hunterová.

Danilinová s Kruničovou se nenechaly ztraceným prvním setem deprimovat a hned v prvním gamu druhého dějství prolomily poprvé v zápase podání Hunterové, což následně potvrdily a šly do vedení 2:0.

Favoritky ale rychle odpověděly. Na ztracený servis reagovaly úspěchem na returnu při podání Danilinové, vzápětí si podání neudržela ani Kruničová a Siniaková s Hunterovou šly do vedení 4:2.

Výborně rozjetý zápas si už utéct nenechaly. Rodačka z Hradce Králové s troškou štěstí následně uhájila své podání a zvýšila už na rozdíl tří gamů. A sérii pěti ztracených gamů v řadě neukončila ani kazašská tenistka.

Výborně returnující česko-australský pár získal šestou hru v řadě a po hodině a deseti minutách se mohl radovat z vítězství.

Siniaková si tak v letošní sezoně připsala už svůj 32. turnajový triumf kariéry, čtvrtý v letošní sezoně. Její parťačka Hunterová slaví devátý titul, první v probíhajícím roce.

Poslední českou deblovou vítězkou byla ve Wuhanu Lucie Šafářová, která v roce 2016 uspěla po boku Bethanie Mattekové-Sandsové.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
Fransoas
12.10.2025 11:47
Katka Siniakova. Ve čtyřhře je naprosto úžasná. Je impozantní,že další titul vybojovala dnes už s australskou veteránkou. Gratulace
Reagovat
tommr
12.10.2025 11:43
Katka si ziskem titulu ve Wuhanu výrazně navýšila náskok před konkurentkama v boji o post světový jedničky. Live žebříček vypadá momentálně následovně:

1. Siniaková 8885
2. Townsend - 784
3. Routliffe -1530
---------------------
4. Errani -2040
5. Paolini -2040
6. Dabrowski -2044
--------------------
7. Ostapenko -3310
8.Kudermetova -3500
...

Hráčky na 4.-6. místě můžou Katku ohrozit jen čistě teoreticky ...
Hráčky od sedmého místa níže už Katku nemůžou ohrozit ani teoreticky ...
Reagovat
tommr
12.10.2025 11:38
Finále bylo jednoznačnější než jsem čekal. HunSin soupeřky jasně přehrály ... smile
Reagovat
com
12.10.2025 11:33
No to to trvalo.. Sem pri cekani na tenhle clanek stacil vyplodit i basnicku

Kačenka skvěle smilesmile
Titul z Wuhanu bere
Upevní si tak místo na žebříčku v čele
A ostatní deblistky můžou jít do smile
Reagovat

