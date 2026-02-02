Skvěle! Bartůňková navázala na Melbourne a slaví cennou výhru. Dál jde i Linda Fruhvirtová

DNES, 17:55
Aktuality 77
OSTRAVA OPEN - Nikola Bartůňková (19) navázala na povedené představení na Australian Open, když si v prvním kole ostravského turnaje poradila s ruskou soupeřkou Annou Blinkovovou (27) ve dvou setech 6:4, 6:4. Postup slaví i Linda Fruhvirtová, která si poradila s německou veteránkou Monou Barthelovou (35) po setech 7:6, 6:4.
Nikola Bartůňková patří k velkým tahákům ostravského turnaje (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Bartůňková – Blinkovová 6:4, 6:4

Před velmi spoře zaplněnými tribunami musela Bartůňková hned při svém úvodním gamu na podání odvracet brejkovou hrozbu, díky výbornému servisu si ale dokázala s nepříjemnou situací poradit. Domácí tenistka v úvodu utkání několikrát prověřila soupeřku na síti a na Blinkovovou tato taktika platila. I Ruska tak musela hned na úvod řešit hrozbu ztráty podání, také ona si ale se štěstím poradila a srovnala na 1:1.

Bartůňková byla postupem času na kurtu aktivnější hráčkou. Svou soupeřku trápila řadou kraťasů, ale i přesnou hrou na síti. Za stavu 3:2 měla další dvě možnosti na prolomení podání, Ruska ale hrou na hraně rizika vše zvládla a srovnala krok. Na svou šanci si rodačka z Prahy počkala do desáté hry. Blinkovová za stavu 4:5 ze svého pohledu poprvé v zápase neudržela své podání a česká tenistka přesně provedeným stopbalem získala po 44 minutách první set 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zkušená Ruska se ale nezvládnutou koncovou sady nenechala zlomit a hned v úvodním gamu také ona poprvé uspěla na příjmu a šla do vedení. Bartůňková z odpovědí čekala jen do následují hry, kdy soupeřce vrátila stejnou mincí a vyrovnala na 1:1. Do problémů se český talent dostal za stavu 3:3, Blinkovová ale brejkovou možnost proměnit nedokázala.

Rodačku z Moskvy mohly zahozené šance velmi mrzet. Za stavu 4:5 ze svého pohledu naprosto nezvládla game na svém podání, podruhé v setu ztratila servis a Bartůňková tak mohla po hodině a 31 minutách slavit zasloužený postup. Další soupeřkou české tenistky bude Francouzka Fiona Ferrová, která v prvním kole deklasovala Brendu Fruhvirtovou dvakrát 6:1.

L. Fruhvirtová – Barthelová 7:6, 6:4

Fruhvirtová nevstoupila do utkání se zkušenou Němkou vůbec dobře, když si čistou hrou prohrála hned úvodní servis. Barthelová následně brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Domácí tenistka se ale dokázala z mizerně rozehraného zápasu rychle vzpamatovat a třemi gamy v řadě otočila průběh úvodního setu.

Nepříliš pohledný úvod utkání nabízel řadu chyb z obou stran. Němka se se střídavými úspěchy snažila rychle ukončovat výměny, Fruhvirtová se zase nemohla opřít o své podání. Nervózní první set nakonec dospěl do tie-breaku, kde měla jistější ruku česká tenistka, která ho získala poměrem 7:4 a po hodině a 11 minutách šla do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Barthelové vůbec nevyšla třetí hra druhého setu, když hrubými chybami doslova darovala své soupeřce podání. Fruhvirtová brejk vzápětí naprosto hladce potvrdila a šla do vedení 3:1. To už české tenistce stačilo.

Fruhvirtová si bez větších problémů udržela své podání a mohla po vítězství 7:6, 6:4 slavit postup do druhého kola. V něm změří síly s vítězkou zápasu mezi Slovenkou Rebeccou Šramkovou a krajankou Vendulou Valdmannovou.

Ostrava Open: Obrovské trápení. Brenda Fruhvirtová si nevyhrála jediný servis, končí s debaklem

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

77
Přidat komentář
Vlk-v-trave
02.02.2026 22:22
Linda vs. Emocionalni Mixer Mona

Linda mela stesti na souperku, nebot ta zapinala ten svuj emocionalni mixer dost casto... je az neuveritelne, jak dokaze odehrat ciste serv i trebas s prechodem na sako, atd. pak ten mixer zapne a jede ty sve kiksy. No v tomhle se tolik nic nezmenilo... dobry potencial, ktery nebyl nikdy asi poradne naplnen... hodne sikovna... jak i bere mice ob BL tak nizko, ze to jiz vic nejde uplne vklidu.. dokud zase ten mixer nezapne...;-)

Takze diky tem chybam nejen na BB, se Linda probila do dalsiho kola. Rozhodne nema problem typu Mony, nebo aspon se to tak nejevi... ale potrebuje po zraneni nabrat novy smer... jako uderove ok. Ale ten potencial neni vyuzity... zarputila je, bojuje, vsechno ok, ale jakoby nedokazala toho umu dobre vyuzit, takova umela hra - bez myslenky, naucene, vydrene to je... ale chybi napad, zmena rytmu, reagovani na souperku... proste trochu lehkosti... nebyt tak prepjata... a ono to muze jit... ;-)) ale musi mit staly trenersky dohled, vedeni, takhle hrat to svoje, to bude vic jen o chybach souperky nez o ni...

Je mi lito, no... nemilosrdne vlci oko... uderove velmi hodne kvalitni... az je to skoda se takhle placat v telocvicnach... preji hlavne najit dobre trenerske vedeni, pak ta krec spadne a uvolni se to, ze pak to muze byt pecka... takhle to nepujde... a bude jen o to, jestli ji ta souperka venuje darecky...
Reagovat
tommr
02.02.2026 22:26
dneska tam ale nebylo od Lindy jen čekání na chyby. Místama do toho šla hodně agresivně ...
Reagovat
Vlk-v-trave
02.02.2026 22:28
To chodi porad... do toho agresivne, hraje proste furt svou vydrenou hru...
Reagovat
Vlk-v-trave
02.02.2026 22:29
Na tohle podle mne muze mit uz nervy jen sojecka...;-)
Ta ma hodne zkusenosti... ja ne...;-))
Reagovat
tommr
02.02.2026 21:57
Ve druhém setu už byla Linda lepší a zaslouženě vyhrála ... smile
Naděje na vytoužené finále Bartůnková-Fruhvirtová stále žije ...
Reagovat
George_Renel
02.02.2026 21:49
Linda asi nedosáhne takových úspěchů jak se jí předpovídalo, ale je to houžev. Určitě se pevně usadí ve stovce, na to hru má.
Reagovat
Serpens
02.02.2026 21:45
Ty anglické rozhovory I Linda byla hodně udivená.
Reagovat
tommr
02.02.2026 21:59
na WTA turnajích pro WTA streamy je to tak vždycky. Češtině by asi nikdo mimo ČR nerozuměl ...
Reagovat
Serpens
02.02.2026 22:01
No, jestli to tak bude i před případně plnou halou v závěrečných kolech, tak to bude absurdní jako hrom. V Praze dělali rozhovory prostě nadvakrát.
Reagovat
frenkie57
02.02.2026 22:02
Někde to měli i tak, že nejdříve vedli rozhovor v angličtině a pak to samé zopakovali v cz.
Reagovat
frenkie57
02.02.2026 22:03
Ale to byly ATP turnaje,tedy.
Reagovat
bardunek666
02.02.2026 21:42
Linda super, hezký zápas.
Reagovat
TML
02.02.2026 21:37
Linda zatím dobře, v prvním setu to bylo nervózní, ale odvrácené BB a využití slabé Barthel v koncovkách to rozhodly. Tak snad to teď docvakne, v druhém setu se mi mnohem víc líbí její hra (5:4)
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 21:33
Tak zatím to vypadá, že všechny naše holky by mohly postoupit do finále.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 21:46
Do finále anebo do 2.kola (OF)?
Reagovat
tommr
02.02.2026 21:08
Zatím je to dle očekávání urputná bitva. Linda naštěstí zvládla koncovku TB líp ...
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 21:07
A helemese Linda!
Reagovat
Vlk-v-trave
02.02.2026 20:51
Prekvapilo mne, ze Mona jeste hraje... kdepak jsou ty casy v top100

Az neuveritelne, ze je ted nekde ve treti stovce...
...WTA se rovnala do jednojo velkeho davu...
Takove Nikole staci vyhrat turnaj, a je najednou v top70...
Reagovat
Mony
02.02.2026 21:06
Jako by to bylo včera, co se z kvaldy prokousala k titulu v Praze..Tynda jí měla na lopatě, pak ceremoniál probrečela.
Reagovat
bardunek666
02.02.2026 21:10
To mě hodně mrzelo, že ji Týna nedorazila. Moc jsem jí to přál, hrála tehdy na antuce lépe, než na oblíbené trávě. Ale tak co, jeden titul má :)
Reagovat
tommr
02.02.2026 21:09
Asi musí mít ten tenis opravdu ráda když jí to baví plácat se někde na ITF turnajích ...
Reagovat
Serpens
02.02.2026 20:50
Zajímavé, Linda nechala comeon v Melbourne a povzbuzuje se dnes česky.
Reagovat
Vlk-v-trave
02.02.2026 20:47
Nikola si otevrela pavouk sama ;-)) Co si sam neudelas,... :-)

HL Story...
https://www.wtatennis.com/tournaments/1154/ostrava/2026/scores/LS027#match-details
Reagovat
bardunek666
02.02.2026 20:40
Když vidím, jak tam Linda létá a snaží se bojovat o každý bod, a potom vidím ploužení Brendy a včera Viďmanky, tak je to hezký pohled. Sice ne vždy to vyjde, ale snaha je prostě vidět
Reagovat
Mony
02.02.2026 20:44
Jo, to se hodně počítá ta vůle po vítězství.
Reagovat
frenkie57
02.02.2026 22:07
To se mi na ní vždycky líbilo,ta bojovnost. Nikdy nic nevypustí, vždy bojuje do posledního míčku.
Reagovat
Bloody13
02.02.2026 20:27
Ta Ostrava neběží někde v Tv?
Reagovat
Preview.lover
02.02.2026 20:44
oficiální přenos je zde: https://www.sportytv.cz/zive
Reagovat
Bloody13
02.02.2026 20:51
Díky
Reagovat
Pavol
02.02.2026 20:03
Budúca česká jednotka. Vzorný prístup.
Reagovat
Serpens
02.02.2026 19:59
Nikola má už teď herně na první padesátku, bez přehánění

Rýsuje se zajímavý tandem Nosková, Valentová, Bartůňková, kde Nikola má nejlepší techniku, Terka nejlepší mentální nastavení a Linda nejlepší ránu.
Reagovat
Dobry-den
02.02.2026 19:53
Gratulka, Nikola už fakt působí jako hráčka top 100.

Snad nezaváhá a využije dobrého losu, v dalším kole bude výraznou favoritkou.
Reagovat
bardunek666
02.02.2026 19:53
Nikole gratuluji. Doufám, že využije příznivého losu do semifinále.
Reagovat
hanz
02.02.2026 19:57
No nevím, jestli Ferro, co si tam všechny vodí, je zrovínka příznivej los...
Reagovat
bardunek666
02.02.2026 20:10
Nevím proč, ale na celém turnaji mě nejvíce děsí Golubic :D
Reagovat
tommr
02.02.2026 21:12
to bude asi tím že Golubic je nechvalně proslulá čechobijka ...
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 21:20
Viktorka smile
Reagovat
subaru
02.02.2026 21:33
Přesně tak. Byla 39.
Reagovat
tommr
02.02.2026 22:01
ale to bylo hezkejch pár let zpátky ...
Reagovat
tommr
02.02.2026 19:43
Nikola to dneska odehrála jako zkušená veteránka a vytěžila z minima maximum ... smile
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 19:42
Snad mi odpustí, že jsem jí nevěřil
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 19:41
Nikýsek smile
Reagovat
Mony
02.02.2026 19:41
No má na to dojít trochu dál
I FLinda na závěr by mohla být dobrá podívaná, jestli předvede to co na AO.
Reagovat
Mony
02.02.2026 19:43
I když si myslím, že jak s Ferro, tak s Korpatch , by asi měla víc práce.
Reagovat
tommr
02.02.2026 19:45
s Ferro bude hrát v příštím kole. Neměla by to být pro ní těžší soupeřka než byla dneska Blinkova ...
Reagovat
Mony
02.02.2026 19:47
Ja si to nemyslím. Dobře, že to uvidíme.
Reagovat
honza.khp
02.02.2026 19:39
hezkýýýýýý
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 19:29
Dobře Nikolie.
Reagovat
tommr
02.02.2026 19:27
Ve druhém setu se Nikole někde ztratilo první podání ...
Reagovat
Mony
02.02.2026 19:18
Akorát škoda absence diváků
Jsou rozmazleni Igou s Krejčou a nové české Komety je nezajímají.
Reagovat
Serpens
02.02.2026 19:28
Pořád vyšší divácká účast, než na blízkém východě. Na první kolo nikdo pořádně nevěděl, kdo bude hrát. Budu doufat ve zlepšení, ale taky nejsem optimista.
Reagovat
Tenis_Mafiansky_Sport
02.02.2026 19:04
Tenis zažívá nejslabší éru v historii. Hrají ho dneska žoldáci, kteří umí jen běhat, ale neumí ho hrát. Tenis se stal přehlídkou labilů, kteří se složí pod sebemenším tlakem. Je to nejslabší éra v historii. Sledují to a podporují jen hlupáci, kteří neví, co se životem. Tenis zažil nejlepší éru v historii, když hrál Federer, Nadal, Djokovic a Murray, teď je to nejslabší éra v historii, která si nezaslouží pozornost. Tenis se hraje pro hlupáky, kteří nezažili předchozí nejslavnější éru. Teď je to přehlídka atletů, kteří tenis hrát neumí. Navíc tento prachsprostý sport je v područí dopingu, jako Sinner a Swiatek. A oba dva okruhy tyhle feťáky chrání. Tenis je špinavý byznys pro hlupáky. Současný tenis si nezaslouží ani špetku pozornosti, protože ho hrají feťáci a labilové, kteří umí jen běhat. Páni hráči hráli dřív. Tenis je mafianský sport plný dopingu a mafie. Tenis zažívá nejslabší éru v historii. A sledují ho jen hlupáci.
Reagovat
Kuba4Win
02.02.2026 19:20
Tenis je nejzkorumpovanější.....
Reagovat
aape
02.02.2026 19:26
Tak ho přestaň sledovat a hned se čísla zvednou a všem se uleví
Reagovat
wymwsze
02.02.2026 20:01
Ta svině tenis je zmíněna 2103x v Epstein files!
Reagovat
Mony
02.02.2026 20:03
Reagovat
tommr
02.02.2026 19:00
A stejně nečekaně ale přišel i brejk Rusky na začátku druhýho setu ...
Reagovat
com
02.02.2026 18:57
Bartunkova proti ovové
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 19:08
Vy dva byste si rozumněli, že? Ona to má ve jménu, pro tebe je to styl života.
Reagovat
com
02.02.2026 19:17
asi si ji vemu a necham si jeji prijimeni smile
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 19:28
BlinCom Blinkov?
Reagovat
Blondie
02.02.2026 19:32
Com Blink-Poblijon.
Reagovat
annah
02.02.2026 19:34
Reagovat
hanz
02.02.2026 19:45
Reagovat
frenkie57
02.02.2026 19:50
Blinka.
Reagovat
tommr
02.02.2026 18:55
Koncovka prvního setu se Nikole opravdu povedla. Ten setbol přišel jako blesk z čistýho nebe ...
Reagovat
zfloyd
02.02.2026 18:25
vypadá to zatím na velkou bitvu
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 17:59
Já se obávám, že nenaváže. Blinkova na konci loňské sezóny porazila ve finále turnaje moji novou oblíbenkyni Lilly Tagger a od té doby z ní mám velký respekt.

Ale fandit budu!
Reagovat
Serpens
02.02.2026 17:58
Jediný pohled na tribuny a je evidentní, že ani hvězda AO Bartůňková to divácky nevytrhne. Možná ještě víkend, ale pochybuju o zlepšení. Propagace tohoto turnaje byla velmi nevýrazná, na rozdíl od turnaje v Praze.
Reagovat
tommr
02.02.2026 18:56
jj divácká kulisa je zatím žalostná ...
Reagovat
baba
02.02.2026 19:03
A vy se divíte, už hodně dlouho se tady píše, že Ostrava bude bez našich holek ,všichni viděli tu žalostnou účast no name hráček a tak za vidění stojí pouze Nikola a to je žalostně málo.No a pokud měly být dalším lákadlem sestry Fruhvirtovy,pro mě už to skoro nejsou naše české holky, ale cizačky...
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.02.2026 19:08
Proč cizačky
Reagovat
baba
02.02.2026 19:13
Nevím mám pocit že na rozdíl od Marušky, která sice taky žije spíš v USA, se tyhle odrodily a Česko už jim moc neříká.Asi za to může i to, že moc turnajů v Česku nehrály,pak ta kauza Linda ohledně reprezentace ...
Reagovat
Serpens
02.02.2026 19:19
Nevím, taky mi leze na nervy to Come On Fruhvirtové, ale na sociálních sítích samy pořád využívají Češtinu. Ano, vždycky tady budou silné individualistky, Plíškovy, Fruhvirtovy, Viďmanová, Palicová, Klimovičová... takové hráčky vždycky budou, hodně to bude o rodičích. U Fruhvirtek bude problém spartský klub.
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.02.2026 19:35
A kde podle tebe Brenda žila, když byla zraněná ?
Reagovat
lvicek
02.02.2026 22:41
Moc turnajů v ČR nehrály, ale teď v Ostravě jsou obě. Možná za to spíš můžou nějaké špatné vztahy s turnajem v Praze, kdo ví...
Reagovat
Serpens
02.02.2026 19:11
Minimálně další české mladice, Vendula, Lucka...
Reagovat

