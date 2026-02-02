Skvěle! Bartůňková navázala na Melbourne a slaví cennou výhru. Dál jde i Linda Fruhvirtová
Bartůňková – Blinkovová 6:4, 6:4
Před velmi spoře zaplněnými tribunami musela Bartůňková hned při svém úvodním gamu na podání odvracet brejkovou hrozbu, díky výbornému servisu si ale dokázala s nepříjemnou situací poradit. Domácí tenistka v úvodu utkání několikrát prověřila soupeřku na síti a na Blinkovovou tato taktika platila. I Ruska tak musela hned na úvod řešit hrozbu ztráty podání, také ona si ale se štěstím poradila a srovnala na 1:1.
Bartůňková byla postupem času na kurtu aktivnější hráčkou. Svou soupeřku trápila řadou kraťasů, ale i přesnou hrou na síti. Za stavu 3:2 měla další dvě možnosti na prolomení podání, Ruska ale hrou na hraně rizika vše zvládla a srovnala krok. Na svou šanci si rodačka z Prahy počkala do desáté hry. Blinkovová za stavu 4:5 ze svého pohledu poprvé v zápase neudržela své podání a česká tenistka přesně provedeným stopbalem získala po 44 minutách první set 6:4.
Zkušená Ruska se ale nezvládnutou koncovou sady nenechala zlomit a hned v úvodním gamu také ona poprvé uspěla na příjmu a šla do vedení. Bartůňková z odpovědí čekala jen do následují hry, kdy soupeřce vrátila stejnou mincí a vyrovnala na 1:1. Do problémů se český talent dostal za stavu 3:3, Blinkovová ale brejkovou možnost proměnit nedokázala.
Rodačku z Moskvy mohly zahozené šance velmi mrzet. Za stavu 4:5 ze svého pohledu naprosto nezvládla game na svém podání, podruhé v setu ztratila servis a Bartůňková tak mohla po hodině a 31 minutách slavit zasloužený postup. Další soupeřkou české tenistky bude Francouzka Fiona Ferrová, která v prvním kole deklasovala Brendu Fruhvirtovou dvakrát 6:1.
L. Fruhvirtová – Barthelová 7:6, 6:4
Fruhvirtová nevstoupila do utkání se zkušenou Němkou vůbec dobře, když si čistou hrou prohrála hned úvodní servis. Barthelová následně brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Domácí tenistka se ale dokázala z mizerně rozehraného zápasu rychle vzpamatovat a třemi gamy v řadě otočila průběh úvodního setu.
Nepříliš pohledný úvod utkání nabízel řadu chyb z obou stran. Němka se se střídavými úspěchy snažila rychle ukončovat výměny, Fruhvirtová se zase nemohla opřít o své podání. Nervózní první set nakonec dospěl do tie-breaku, kde měla jistější ruku česká tenistka, která ho získala poměrem 7:4 a po hodině a 11 minutách šla do vedení.
Barthelové vůbec nevyšla třetí hra druhého setu, když hrubými chybami doslova darovala své soupeřce podání. Fruhvirtová brejk vzápětí naprosto hladce potvrdila a šla do vedení 3:1. To už české tenistce stačilo.
Fruhvirtová si bez větších problémů udržela své podání a mohla po vítězství 7:6, 6:4 slavit postup do druhého kola. V něm změří síly s vítězkou zápasu mezi Slovenkou Rebeccou Šramkovou a krajankou Vendulou Valdmannovou.
Ostrava Open: Obrovské trápení. Brenda Fruhvirtová si nevyhrála jediný servis, končí s debaklem
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Linda mela stesti na souperku, nebot ta zapinala ten svuj emocionalni mixer dost casto... je az neuveritelne, jak dokaze odehrat ciste serv i trebas s prechodem na sako, atd. pak ten mixer zapne a jede ty sve kiksy. No v tomhle se tolik nic nezmenilo... dobry potencial, ktery nebyl nikdy asi poradne naplnen... hodne sikovna... jak i bere mice ob BL tak nizko, ze to jiz vic nejde uplne vklidu.. dokud zase ten mixer nezapne...;-)
Takze diky tem chybam nejen na BB, se Linda probila do dalsiho kola. Rozhodne nema problem typu Mony, nebo aspon se to tak nejevi... ale potrebuje po zraneni nabrat novy smer... jako uderove ok. Ale ten potencial neni vyuzity... zarputila je, bojuje, vsechno ok, ale jakoby nedokazala toho umu dobre vyuzit, takova umela hra - bez myslenky, naucene, vydrene to je... ale chybi napad, zmena rytmu, reagovani na souperku... proste trochu lehkosti... nebyt tak prepjata... a ono to muze jit... ;-)) ale musi mit staly trenersky dohled, vedeni, takhle hrat to svoje, to bude vic jen o chybach souperky nez o ni...
Je mi lito, no... nemilosrdne vlci oko... uderove velmi hodne kvalitni... az je to skoda se takhle placat v telocvicnach... preji hlavne najit dobre trenerske vedeni, pak ta krec spadne a uvolni se to, ze pak to muze byt pecka... takhle to nepujde... a bude jen o to, jestli ji ta souperka venuje darecky...
Ta ma hodne zkusenosti... ja ne...;-))
Naděje na vytoužené finále Bartůnková-Fruhvirtová stále žije ...
Az neuveritelne, ze je ted nekde ve treti stovce...
...WTA se rovnala do jednojo velkeho davu...
Takove Nikole staci vyhrat turnaj, a je najednou v top70...
HL Story...
https://www.wtatennis.com/tournaments/1154/ostrava/2026/scores/LS027#match-details
Rýsuje se zajímavý tandem Nosková, Valentová, Bartůňková, kde Nikola má nejlepší techniku, Terka nejlepší mentální nastavení a Linda nejlepší ránu.
Snad nezaváhá a využije dobrého losu, v dalším kole bude výraznou favoritkou.
I FLinda na závěr by mohla být dobrá podívaná, jestli předvede to co na AO.
Jsou rozmazleni Igou s Krejčou a nové české Komety je nezajímají.
Ale fandit budu!