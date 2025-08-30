Skvělý obrat Krejčíkové! Česká šampionka je v osmifinále Flushing Meadows

DNES, 06:01
Aktuality 24
US OPEN - V parádních výkonech pokračuje na US Open Barbora Krejčíková (29). Česká tenistka si ve třetím kole poradila s domácí hvězdou Emmou Navarrovou (24), kterou porazila po obratu 4:6, 6:4, 6:4. Osmifinálovou soupeřkou brněnské rodačky bude další Američanka Taylor Townsendová, která překvapivě zdolala ruskou hvězdu Mirru Andrejevovou.
Barbora Krejčíková je v New Yorku v osmifinále (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Navarrová – Krejčíková 6:4, 4:6, 4:6

Krejčíková porazila Navarrovou poprvé v kariéře a oplatila jí vyřazení z letošního 3. kola Wimbledonu, kde ji limitovaly zdravotní potíže. Duel třetího kola vyhrála i přes 53 nevynucených chyb, v poměru vítězných míčů soupeřku předčila 33:15. Do osmifinále US Open postoupila podruhé, jejím maximem je zde čtvrtfinále z roku 2021.

"Mám z toho obrovskou radost, že se mi to takto povedlo. Že jsem tu odvetu dokázala vyhrát a teď to máme 1:1. Obrovsky si toho cením, že jsem postoupila a jsem ve 4. kole. Pár měsíců zpátky, v květnu (vracela se po zranění), jsem si to nedokázala vůbec představit. Je to úžasné," řekla českým novinářům Krejčíková.

Devětadvacetiletá Krejčíková neměla do utkání na třetím největším dvorci Grandstandu, kde před ní uspěli Lehečka s Vondroušovou, dobrý vstup. Po třech prohraných servisech brzy ztrácela 1:5. V závěru sice třemi gamy v řadě dokázala snížit, přičemž v osmé hře odvrátila tři setboly. V koncovce za stavu 4:5 ale znovu přišla o podání a sadu ztratila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhé sadě ale česká tenistka zpřesnila hru. V úvodních čtyřech hrách povolila Navarrové jen sedm fiftýnů a utekla do vedení 4:0. Američanka sice později snížila z 1:5 na 4:5, Krejčíková ale sadu dopodávala a využila třetí setbol.

Rozhodnutí přinesl napínavý třetí set. Krejčíkové úvod nevyšel, po ztraceném servisu prohrávala 0:3. Poté se jí ale podařil velký obrat. Také díky třem dvojchybám Navarrové v pátém gamu nejprve manko brejku smazala a poté prolomila servis soupeřky ještě jednou. Sérii pěti vyhraných her završila v osmém gamu, kde odvrátila dva brejkboly.

Loňská semifinalistka Navarrová sice ještě snížila, dvojnásobná grandslamová šampionka Krejčíková si už ale postup nenechala utéct. Na servisu proměnila hned první mečbol a u sítě zvedla radostí ruce nad hlavu.

Se svou další soupeřkou a deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové Taylor Townsendovou se Krejčíková potkala jen jednou. Stalo se tak už v roce 2017 na turnaji ITF v Austrálii, kde zvítězila ve třech setech česká tenistka.

Jistotu osmifinále na posledním grandslamovém turnaji sezony má tak pět českých zástupců. Vedle Macháče a Krejčíkové postoupili dříve také Jiří Lehečka a Markéta Vondroušová. Poslední účastnicí se stane buď turnajová jedenáctka Karolína Muchová, nebo o deset míst níže nasazená Linda Nosková. Jejich vzájemný duel se odehraje dnes.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

24
Přidat komentář
aligo
30.08.2025 08:02
Nádherné probuzení!!!! skvěle Báro +
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 09:25
smile
Reagovat
horska.kraslice
30.08.2025 09:38
Průběh zápasu podle čísel divoký, koncovka zvládnutá perfektně, to vážně po ránu potěší .
Reagovat
The_Punisher
30.08.2025 07:57
Bára ukázala hodně bojovný výkon major šampionky. Věřím, že proti TT ukáže svůj nejlepší tenis a uvidíme ji v QF. Pojď!
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 08:47
smile TT je pro Barunku hratelná - takže šance na postup je velké smile
Reagovat
Mantra
30.08.2025 08:48
Tt je ted jak vlak.
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 08:52
To jo, ale Bára jí přechytračí. TT musí chodit servis - její slabina je pohyb, takže to chce aby furt musela běhat, delší výměny vadit nebudou smile
Reagovat
Petruco
30.08.2025 07:16
Tak Barbora si to rozdá s famózně hrající Taylor Townsend, které vyřadila zázračné děcko Mirru. Přitom ve druhém setu prohrávala 0:2. Je vidět, že ji čtyřhra pomohla u několika skvělých zákroků u sítě. Taylor se v singlu hodně zvedla. Nevidím to pro Barboru jako lehký zápas.
Reagovat
com
30.08.2025 07:23
zázračné russké dítě
Reagovat
vojta912
30.08.2025 08:37
Zázračné russke dítě z HK, které sbírá GS tituly ve čtyřhrách a nedávno mělo zlomené srdce vypadlo v singlu už v prvním kole
Reagovat
Georgino
30.08.2025 09:08
z tebe.
Reagovat
Kuba4Win
30.08.2025 09:15
Přidávám se
Reagovat
Kuba4Win
30.08.2025 09:15
Nevim kolikrát to tady bude muset někdo opakovat ale Katka není Ruska narodila se v čr a má pouze ruský původ po otci z
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 07:04
Ta rachna kachna Townsend se v tom singlu nějak rozjela. Ale pro Báru je to asi schůdnější soupeřka než nevyzpytetelná Ušatice.
Reagovat
com
30.08.2025 07:06
tak to každopádně smile Krejča napíše Katce o rady jak na ní a vyhraje smile
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 07:22
To je jednoduchý - honit jí z rohu do rohu, až se utavý. Víc jak set nevydrží.
Reagovat
jih
30.08.2025 07:41
Tys mě utavYl i bez honění.
Reagovat
Otmar
30.08.2025 07:44
Taky si myslím, že je to tahle prosté. Největší slabinou Taylor jsou nohy a přes jejich zneužití lze uvažovat o úspěchu. Teď mě mrzí, že jsem to prospal, Barboře jsem moc nevěřil.
Reagovat
Oin
30.08.2025 07:49
Za stavu 0:3 ve třetím setu jsem to vzdal.
Reagovat
Serpens
30.08.2025 08:02
Stejně
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.08.2025 08:49
To je pravda, že Taylor je možné porazit uhoněním. Problém je, že Bára na tom kondičně asi nebude moc dobře.
Reagovat
GaelM
30.08.2025 09:25
Tak musí přesně umisťovat, aby nemusela běhat taky...
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 09:42
smile smile
Reagovat
GaelM
30.08.2025 09:24
Je otázka, komu bude chtít Katka spíš radit...
Reagovat

Nový komentář

