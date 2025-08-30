Skvělý obrat Krejčíkové! Česká šampionka je v osmifinále Flushing Meadows
Navarrová – Krejčíková 6:4, 4:6, 4:6
Krejčíková porazila Navarrovou poprvé v kariéře a oplatila jí vyřazení z letošního 3. kola Wimbledonu, kde ji limitovaly zdravotní potíže. Duel třetího kola vyhrála i přes 53 nevynucených chyb, v poměru vítězných míčů soupeřku předčila 33:15. Do osmifinále US Open postoupila podruhé, jejím maximem je zde čtvrtfinále z roku 2021.
"Mám z toho obrovskou radost, že se mi to takto povedlo. Že jsem tu odvetu dokázala vyhrát a teď to máme 1:1. Obrovsky si toho cením, že jsem postoupila a jsem ve 4. kole. Pár měsíců zpátky, v květnu (vracela se po zranění), jsem si to nedokázala vůbec představit. Je to úžasné," řekla českým novinářům Krejčíková.
Devětadvacetiletá Krejčíková neměla do utkání na třetím největším dvorci Grandstandu, kde před ní uspěli Lehečka s Vondroušovou, dobrý vstup. Po třech prohraných servisech brzy ztrácela 1:5. V závěru sice třemi gamy v řadě dokázala snížit, přičemž v osmé hře odvrátila tři setboly. V koncovce za stavu 4:5 ale znovu přišla o podání a sadu ztratila.
Ve druhé sadě ale česká tenistka zpřesnila hru. V úvodních čtyřech hrách povolila Navarrové jen sedm fiftýnů a utekla do vedení 4:0. Američanka sice později snížila z 1:5 na 4:5, Krejčíková ale sadu dopodávala a využila třetí setbol.
Rozhodnutí přinesl napínavý třetí set. Krejčíkové úvod nevyšel, po ztraceném servisu prohrávala 0:3. Poté se jí ale podařil velký obrat. Také díky třem dvojchybám Navarrové v pátém gamu nejprve manko brejku smazala a poté prolomila servis soupeřky ještě jednou. Sérii pěti vyhraných her završila v osmém gamu, kde odvrátila dva brejkboly.
Loňská semifinalistka Navarrová sice ještě snížila, dvojnásobná grandslamová šampionka Krejčíková si už ale postup nenechala utéct. Na servisu proměnila hned první mečbol a u sítě zvedla radostí ruce nad hlavu.
Se svou další soupeřkou a deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové Taylor Townsendovou se Krejčíková potkala jen jednou. Stalo se tak už v roce 2017 na turnaji ITF v Austrálii, kde zvítězila ve třech setech česká tenistka.
Jistotu osmifinále na posledním grandslamovém turnaji sezony má tak pět českých zástupců. Vedle Macháče a Krejčíkové postoupili dříve také Jiří Lehečka a Markéta Vondroušová. Poslední účastnicí se stane buď turnajová jedenáctka Karolína Muchová, nebo o deset míst níže nasazená Linda Nosková. Jejich vzájemný duel se odehraje dnes.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
