Porazila jsem hráčky, které jsem nikdy předtím nezdolala, říkala spokojená Muchová
Sezona snů. Tak může bez obalu nazvat probíhající rok Muchová. Na svém kontě má 22 výher a pouhých pět porážek. A její přemožitelky se rekrutují z absolutně nejvyšších pater. Aryna Sabalenková, dvakrát Coco Gauffová, Iga Šwiateková a naposledy právě Rybakinová. Jen těmto megastar současného tenisu gratulovala česká jednička letos k postupu.
Ve Stuttgartu si ale kromě skvělého tažení do finále připsala i obzvlášť cenné skalpy. Ten nejcennější byl bezesporu ve čtvrtfinále s Gauffovou, se kterou do této doby prohrála všech šest vzájemných zápasů. "Na antuce jsme to měly 0:0, takže jsem se snažila být pozitivní, využít povrchu a hrát svou hru. I z těch minulých zápasů jsme se snažili něco vzít, ale především šlo o to, abych ze sebe dokázala dostat to nejlepší já," říkala po vítězném duelu Češka.
V semifinále pro změnu nastoupila proti Elině Svitolinové a ve třech vzájemných duelech také marně hledala cestu k úspěchu. Až do soboty, kdy ukrajinskou hvězdu ve třech setech dostala na kolena. Ve finále už unavená Muchová, která měla za sebou tři třísetové zápasy v řadě, na Rybakinovou nestačila.
"Přesto to byl opravdu výborný týden. Zdolala jsem hráčky, které jsem nikdy předtím neporazila. Svedla jsem řadu vítězných a těžkých bitev. Samozřejmě, dnes to mohlo být trošku lepší," hodnotila turnaj svěřenkyně nizozemského kouče Svena Groenevelda.
Zároveň však ocenila kvality své přemožitelky. "Musím uznat, že Jelena hrála výborně. Velmi rychlý tenis, skvěle podávala. Prostě byla lepší. Asi jsem byla i trochu unavená z posledních zápasů, které jsem tady odehrála, ale veškerá zásluha patří Jeleně," uzavřela Muchová.
Po stuttgartském klání se Muchová posune na jedenácté místo světa, v žebříčku počítajícím výsledky jen z letošního roku jí patří páté místo.
POHLED: Mimořádná i světová. Muchová těží z vymoženosti, kterou roky nepoznala
