Smolař Davidovich se konečně dočkal! Po krutých nezdarech slaví první titul

DNES, 17:21
Aktuality 13
ATP MALLORCA - Alejandro Davidovich se až ve svém šestém kariérním finále dočkal premiérového triumfu na okruhu ATP. Španělský smolař, který byl v minulosti několikrát jeden míček od zisku trofeje, ovládl domácí trávu na Mallorce. Ve finále přehrál 7:6, 6:3 Ethana Quinna.
Profily hráčů
Davidovich Fokina Alejandro
Quinn Ethan
Alejandro Davidovich se dočkal prvního titulu (© HENRY NICHOLLS / AFP)

Quinn – Davidovich 6:7, 3:6

Davidovich odehrál v minulosti pět finálových zápasů na turnajích ATP, ale pokaždé se musel spokojit s trofejí pro poraženého hráče. Přitom byl celkem pětkrát jediný míček od triumfu, konkrétně dvakrát proti Miomirovi Kecmanovičovi loni v Delray Beach a třikrát o pár měsíců později v souboji s Alexem de Minaurem ve Washingtonu.

Teď se konečně dočkal a dřívější slzy po zahozených šancích vystřídala obrovská euforie a zároveň úleva. A není vlastně lepší místo, kde by Davidovich mohl získat první titul, než domácí akce. Španělský talent v tomto týdnu ovládl trávu na Mallorce.

Na celkové prvenství potřeboval odehrát čtyři zápasy, v nichž dohromady ztratil jeden set. Davidovich našel recept na Adama Waltona, Grigora Dimitrova, Fábiána Marozsána i Quinna, který hrál finále na nejvyšším okruhu poprvé.

Davidovich znervózněl už v koncovce úvodní sady a nedokázal ji za stavu 5:4 dopodávat. Naštěstí pro něj a domácí fanoušky se však zkoncentroval a set urval poměrem 7:4 v tie-breaku. Druhé dějství pro něj bylo podstatně jednodušší. Na vlastním servisu Quinna k ničemu nepustil a rozhodl brejkem v šestém gamu.

Po proměněném mečbolu neukázal Davidovich žádné emoce. Jakmile se ale po podání ruky soupeři a umpirovému sudímu vrátil na kurt, už si pořádně zařval. Španěl měl naprosto pochopitelně obrovský důvod k radosti. Zlomil totiž prokletí, které ho strašilo už několik let.

Výsledky turnaje ATP 250 na Mallorce

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
Melisska
27.06.2026 18:32
Jistě, že je to skvělý, ale mělo se to stát už dříve s někým z předchozích soupeřů. Tady fakt škoda, že to muselo být na úkor zrovna Ethana... A teď přijdou další a další tituly, když je odblokováno? Co myslíte?
Reagovat
Melisska
27.06.2026 18:32
Jistě, že je to skvělý, ale mělo se to stát už dříve s někým z předchozích soupeřů. Tady fakt škoda, že to muselo být na úkor zrovna Ethana... A teď přijdou další a další tituly, když je odblokováno? Co myslíte?
Reagovat
Blondie
27.06.2026 18:48
Snad. Jen ne na ukor nasich
Reagovat
com
27.06.2026 17:37
Ale jo, Fokyně to přeju, stejně jako Sašence na FO smile

Nadpis je potřeba uschovat a za 2 tydny se muze hodit smile S drobnejsi upravou by to mohlo znit

Česká smolařka se konečně dočkala! Plíšková má po krutých nezdarech první GS titul smilesmile
Reagovat
Blondie
27.06.2026 17:43
Jsi to zakrikl!
Reagovat
com
27.06.2026 17:54
Když vyřadíme Vondroušku, tak je jako smile třetí

České ženy v All England Clubu

Karolína Muchová 15.00
Markéta Vondroušová 25.00
Barbora Krejčíková 50.00
Karolína Plíšková 75.00
Linda Nosková 100.00
Kateřina Siniaková 150.00
Marie Bouzková 150.00
Reagovat
Blondie
27.06.2026 18:20
Jako jede, jede, to ti nemohu uprit
Reagovat
pantera1
27.06.2026 17:34
Páni no ták gratulka Alechandro, to to trvalo, ale konečně ses dočkal a na pažitu u Kapybary .
Reagovat
Blondie
27.06.2026 17:33
Reagovat
Pe3k_
27.06.2026 17:28
To bych teda neřekl, že vyhraje první titul zrovna na trávě.
Reagovat
Vlk-v-trave
27.06.2026 17:39
jj. minuly rok se na trave dost zvedl... letos dokonce vyrovnal na trave svou procentualni viteznou uspesnost na uroven hardu...
3 roky zpatky bych to netipl ani omylem :-)) ale ja bych netipl ani to, ze Queens vyhraje Argentinec :-))
Reagovat
tenisman1233
27.06.2026 17:47
Já bych zase neřekl že česko bude mít stejný počet vyhraných W jako Serena Wiliams od roku 2010.
Pozn. Ostatní státy po 1 titulu.
Reagovat
Vlk-v-trave
27.06.2026 17:25
:-))
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist