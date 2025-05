Smutný konec Bouzkové. Se světovou desítkou se prala statečně, ale musela skrečovat

11:52

Evertová nevěří, že Djokovič přidá další grandslam

Nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče odepisuje čím dál tím víc fanoušků, expertů či novinářů. Majitelka 18 singlových trofejí z majorů Chris Evertová by si to podle svých slov nedovolila, nicméně srbskému rekordmanovi už na grandslamový triumf nevěří. A byla by překvapená, kdyby se mu to ještě podařilo. Více informací najdete v článku.