Snad stromeček chvíli vydrží. Kvitová se chystá na Vánoce a těší se na atmosféru
"Bude to podobné jako vloni. V mém stavu nemusím tolik dbát na jídlo a o to více si to budu užívat. A budu hodně odpočívat," řekla Kvitová, která očekává příchod druhého potomka. "Hlavně se těším, jak na to bude reagovat syn. Už bude alespoň trochu vnímat. Doufám, že chvíli vydrží stromek stát celý a užije si to hlavně on," uvedla rodačka z Fulneku.
Kvitová přerušila kariéru na začátku loňského roku a přivedla na svět syna Petra. Letos ohlásila vítězka 31 turnajů na okruhu WTA návrat a nastoupila také na Roland Garros, ve Wimbledonu či na US Open. Comeback to ale byl neúspěšný, protože při něm prohrála osm z devíti zápasů. Na grandslamu v New Yorku poté kariéru oficiálně ukončila.
"Já jsem naštěstí za svou kariéru nebyla na Vánoce doma jen jednou. Samozřejmě jsme ale odlétali (do Austrálie) 25. nebo 26., což byl vždy trochu shon. Teď si to asi užijeme se vším všudy i s rodinami. Konečně můžeme být déle doma na jednom místě. Jak s mou, tak i manželovou rodinou tedy strávíme více času. Bude to hezké," těšila se Kvitová.
Šestinásobná vítězka Fed Cupu má ráda vánoční atmosféru celkově. Těší se i na pohádky. "Cukroví a pohádky, to je moje. Určitě budou Popelka, S čerty nejsou žerty a takové ty klasiky," uvedla. Když měla zvolit nejoblíbenější cukroví, dlouho neváhala. "Vosí úly," prohlásila s úsměvem.
Bývalá úspěšná tenistka si z dětství také pamatuje, jak doma s rodinou dodržovali vánoční tradice. "Když jsem byla menší, tak jsme házely papučí s mamkou. Já jsem vždy šla ven a máma zůstala doma. A také jsme pouštěli lodičky, krájeli jsme jablka a dělali olovo. Dělali jsme toho hodně," doplnila Kvitová.
