Snadné a rychlé peníze. Zverev si za hodinu vydělal víc než šampion Vacherot na Masters
Docela podobná finanční odměna. Ovšem úplně jiná porce práce. "Nejsnadnější peníze, které si kdy vydělal," shodují se fanoušci ohledně vystoupení Zvereva na probíhající luxusní exhibici Six Kings Slam v saúdskoarabském Rijádu.
A nikdo jim to nemůže mít za zlé, protože německý tenista si za pouhou hodinu a po jasné porážce 3:6, 4:6 s Taylorem Fritzem ve čtvrtfinále vydělal 1,5 milionu amerických dolarů. To máme přes 25 tisíc dolarů za minutu. Stejná odměna je pro všechny účastníky a šampion si odveze šek v hodnotě šesti milionů dolarů. Tedy víc než šampion grandslamového turnaje.
Pro srovnání. Vacherot, senzační šampion Masters v Šanghaji, si vydělal podobnou sumu (zhruba 1,12 milionu dolarů) za 14 dní a po skoro 19 hodinách strávených na kurtech a odehrání devíti zápasů včetně kvalifikace. Reprezentant Monaka navíc musel skolit Tomáše Macháče, Novaka Djokoviče, Holgera Runeho či bratrance Arthura Rinderknecha.
Zverev si po exhibici Six Kings Slam jen tenisem přišel na víc než 55 milionů dolarů. Vacherot má po šokujícím triumfu v Šanghaji na kontě lehce přes 1,7 milionu dolarů. Pro Vacherota se jedná o úžasnou finanční injekci a už moc dobře ví, co s ní udělá. "Poprvé pozvu rodiče na Australian Open," slíbil s tím, že část finanční odměny za prvenství v Číně investuje sám do sebe a do "druhé kapitoly" své kariéry.
Štědře dotovaná exhibice Six Kings Slam pokračuje čtvrtečními semifinálovými duely. Carlos Alcaraz se utká s Fritzem a Novak Djokovič vyzve loňského vítěze Jannika Sinnera. V pátek se kvůli pravidlu ATP hrát nebude a v sobotu se uskuteční souboj o titul i o třetí místo.
