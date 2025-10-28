Šok v Paříži. Alcaraz dohrál na svém prvním soupeři, nestačil na Norrieho
Alcaraz – Norrie 6:4, 3:6, 4:6
Parádní představení nabídly hned úvodní míče osmého vzájemného duelu mezi Alcarazem a Norriem. Možná jedna z nejhezčích výměn turnaje se odehrála hned v úvodním gamu při Britově podání, kdy Norrie fantastickou hru zakončil z neuvěřitelné pozice vítězným prohozem.
Jako první se do problémů dostal favorizovaný Španěl hned při svém úvodním gamu na podání, kdy musel odvracet brejkbol. To se mu povedlo a naopak to byl on, kdo při stejné příležitosti o chvíli později uspěl. Za stavu 2:2 poprvé v zápase prolomil rodákovi z jihoafrického Johannesburgu servis a šel do vedení.
Na potvrzení brejku se světová jednička nadřela, i druhou hrozbu ztráty podání ale zažehnala a sadu nakonec za 52 minut hry dovedla do vítězného konce 6:4.
Norrie, který z posledních čtyř zápasů dokázal Alcaraze dvakrát porazit, se ztraceným prvním setem nenechal rozhodit. Ve druhém dějství za stavu 2:1 ze svého pohledu poprvé prolomil Španělovo podání, to následně i přes dvě brejkové příležitosti šestinásobného grandslamového šampiona potvrdil a šel do vedení už 4:1.
Alcaraz už ve druhém setu na výborně hrajícího Brita zbraň nenašel, sadu ztratil 3:6 a utkání musela rozhodnout závěrečná sada.
A v ní měl jednoznačně větší problémy podrážděně působící favorit zápasu. Další z řady brejkbolů musel odvracet ve třetí hře, do kritické situace se dostal i za stavu 2:2, kdy otáčel game při svém podání ze stavu 15:40. Pokaždé si však dokázal poradit a dramatický duel mířil do finiše.
V euforii hrající Norrie byl v zápase i nadále lepším hráčem, což se potvrdilo v sedmé hře, kdy už unaveně působící Španěl svůj servis neudržel, poprvé v závěrečné sadě přišel o podání a prohrával 3:4.
Alcaraz se mohl vzápětí vrátit do hry, stav 40:15 proti výborně se pohybujícímu soupeři však nevyužil a dostal se do kritického stavu 3:5. Při svém podání světová jednička snížila na 4:5, to však bylo z její strany všechno.
Norrie si zápas ujít nenechal, utkání dokázal dopodávat a po dvou hodinách a 23 minutách mohl slavit překvapivé vítězství 4:6, 6:3 a 6:4.
Stalo se tak teprve potřetí v historii pařížského turnaje, že se úřadující světová jednička loučila už po svém úvodním zápase.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře