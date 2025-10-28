Šok v Paříži. Alcaraz dohrál na svém prvním soupeři, nestačil na Norrieho

DNES, 21:44
Aktuality 3
ATP PAŘÍŽ - Velikým překvapením skončil zápas druhého kola na Masters v Paříži. Světová jednička Carlos Alcaraz (22) v něm překvapivě nestačil na Camerona Norrieho (30) a podlehl po třísetové bitvě 6:4, 3:6 a 4:6. Britský tenista se ve třetím kole utká s vítězem rodinného souboje mezi Arthurem Rinderknechem (30) a jeho bratrancem Valentinem Vacherotem (26).
Profily hráčů
Norrie Cameron
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz dohrál na Masters v Paříži ve druhém kole ( @ Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Alcaraz – Norrie 6:4, 3:6, 4:6

Parádní představení nabídly hned úvodní míče osmého vzájemného duelu mezi Alcarazem a Norriem. Možná jedna z nejhezčích výměn turnaje se odehrála hned v úvodním gamu při Britově podání, kdy Norrie fantastickou hru zakončil z neuvěřitelné pozice vítězným prohozem.

Jako první se do problémů dostal favorizovaný Španěl hned při svém úvodním gamu na podání, kdy musel odvracet brejkbol. To se mu povedlo a naopak to byl on, kdo při stejné příležitosti o chvíli později uspěl. Za stavu 2:2 poprvé v zápase prolomil rodákovi z jihoafrického Johannesburgu servis a šel do vedení.

Na potvrzení brejku se světová jednička nadřela, i druhou hrozbu ztráty podání ale zažehnala a sadu nakonec za 52 minut hry dovedla do vítězného konce 6:4.

Norrie, který z posledních čtyř zápasů dokázal Alcaraze dvakrát porazit, se ztraceným prvním setem nenechal rozhodit. Ve druhém dějství za stavu 2:1 ze svého pohledu poprvé prolomil Španělovo podání, to následně i přes dvě brejkové příležitosti šestinásobného grandslamového šampiona potvrdil a šel do vedení už 4:1.

Alcaraz už ve druhém setu na výborně hrajícího Brita zbraň nenašel, sadu ztratil 3:6 a utkání musela rozhodnout závěrečná sada.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

A v ní měl jednoznačně větší problémy podrážděně působící favorit zápasu. Další z řady brejkbolů musel odvracet ve třetí hře, do kritické situace se dostal i za stavu 2:2, kdy otáčel game při svém podání ze stavu 15:40. Pokaždé si však dokázal poradit a dramatický duel mířil do finiše.

V euforii hrající Norrie byl v zápase i nadále lepším hráčem, což se potvrdilo v sedmé hře, kdy už unaveně působící Španěl svůj servis neudržel, poprvé v závěrečné sadě přišel o podání a prohrával 3:4.

Alcaraz se mohl vzápětí vrátit do hry, stav 40:15 proti výborně se pohybujícímu soupeři však nevyužil a dostal se do kritického stavu 3:5. Při svém podání světová jednička snížila na 4:5, to však bylo z její strany všechno.

Norrie si zápas ujít nenechal, utkání dokázal dopodávat a po dvou hodinách a 23 minutách mohl slavit překvapivé vítězství 4:6, 6:3 a 6:4.

Stalo se tak teprve potřetí v historii pařížského turnaje, že se úřadující světová jednička loučila už po svém úvodním zápase.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Přidat komentář
Dovodo6
28.10.2025 21:58
25 GS prý
Reagovat
hanz
28.10.2025 21:53
Alkáč si chtěl zapinkat v Bercy, tak dopinkal a dá si u telky Bersi
Reagovat
com
28.10.2025 21:52
Už sem si vyblil v článku u Sinnera, ale tak jeste jednou teda
Reagovat

