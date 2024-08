Sonego ve Winston Salemu neztratil ani set a má první titul z outdoorového hardu

ATP WINSTON SALEM - Lorenzo Sonego (29) v americkém Winston Salemu ovládl generálku na US Open. Ve svém celkově šestém finále a prvním po dvou letech italský tenista smetl 6:0, 6:3 domácího Alexe Michelsena (20) a bez ztráty setu si došel pro 4. titul, první z outdoorového hardu. Američan ve finále prohrál i potřetí.

Sonego – Michelsen 6:0, 6:3

Lorenzo Sonego se letos představil podvacáté na turnaji ATP a teprve podruhé vyhrál alespoň dva zápasy. Ve Winston Salemu nakonec porazil všechny čtyři soupeře a z pozice nasazené desítky si dva dny před startem US Open zvedl sebevědomí triumfem.

Devětadvacetiletý Ital, který jednou postoupil bez boje, postupně porazil Dominica Strickera, Pavla Kotova, Davida Goffina a v sobotním finále nedal šanci domácímu Alexi Michelsenovi. O devět let mladšího Američana nečekaně deklasoval jednoznačně 6:0, 6:3.

Sonego hrál finále turnaje ATP pošesté v kariéře a počtvrté triumfoval, přičemž pokaždé slavil v jiných podmínkách. V roce 2019 zvítězil na trávě v Antalye, v sezoně 2021 na antuce v Cagliari, v roce 2022 v hale v Métách a nyní poprvé uspěl na outdoorovém hardu.

"Byl to bláznivý týden. Jsem na sebe hrdý. Teď si to užiju s celým týmem, teprve pak začnu myslet na US Open," radoval se Sonego. V New Yorku je jeho maximem druhé kolo z let 2018, 2019 a 2023, o jeho vyrovnání bude bojovat proti domácímu favoritovi Tommymu Paulovi.

Dvacetiletý Michelsen hrál finále potřetí, opět na domácí půdě a znovu na titul nedosáhl. Loni a letos byl neúspěšný také na trávě v Newportu. Na úvod nadcházejícího US Open ho čeká krajan Eliot Spizzirri.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Winston Salemu