Španělská senzace a Lehečkův soupeř Landaluce: Věřím, že Kordou to nemusí končit
Turnaj v Miami se pro Landaluce může stát zlomovým bodem. Na cestě od kvalifikace do čtvrtfinále čelil těžkým soupeřům, mezi něž patřili Luciano Darderi, Karen Chačanov a právě Sebastian Korda. Ve vzájemném duelu s Kordou musel čelit mečbolu v tie-breaku druhého setu. Situaci však zvládl, když zahrál vítězný bekhend křížem, vyrovnal stav utkání a následně rozhodl ve třetím setu poměrem 2:6, 7:6 a 6:4.
Po vítězství uvedl, že se inspiruje Juanem Carlosem Ferrerem, Davidem Ferrerem, Rafaelem Nadalem a Carlosem Alcarazem. Zároveň hovořil o svém dosavadním průběhu turnaje i o klíčových momentech zápasu proti Kordovi.
Landaluce se zároveň stal prvním hráčem narozeným v roce 2006, který postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters 1000. Aktuálně je na hranici vstupu do elitní stovky světového žebříčku, když mu patří 103. místo, což je jeho dosud nejlepší umístění.
"Cítil jsem, že to dokážu. V klíčových momentech jsem potřeboval zahrát dobrý úder a podařilo se mi trefit vítězný. Takové vítězství vám dává úžasný pocit a sebedůvěru. Věřím, že takhle budu pokračovat i nadále. Všichni španělští hráči mají tohoto ducha: Ferrero, Ferrer, samozřejmě Nadal a také Carlitos. Tohle jsem prožíval po celou svou kariéru. Když jsem se ocitl v této situaci, řekl jsem si: ‚Musím udělat totéž, co by udělali oni."
Ke své aktuální formě dodal: "Toto vítězství pro mě znamená všechno. Tento týden hraji na velmi vysoké úrovni. Věděl jsem, že musím, protože v tomto turnaji jsou od kvalifikace neuvěřitelní hráči. Zápasy jsou v každém kole velmi náročné. Jsem rád, že jsem tady a že můžu hrát proti velkým soupeřům."
Závěrem popsal i klíče k vítězství nad Kordou: "Dnes jsem do toho dal všechno. Od začátku jsem se snažil být velmi agresivní, v klíčových momentech jsem šel do zápasu po hlavě. Odvrátil jsem mečbol, takže je prostě skvělé, co jsem tady zatím dokázal, že můžu být ve čtvrtfinále. Pokusím se v tom pokračovat i v dalším kole. Věřím, že Kordou to nemusí končit," dodal dvacetiletý mladík.
španělský Lancelot vs. český Don Quijote
ve finále jednoho z nich bude čekat král Artuš