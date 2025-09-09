Špatná zpráva pro Španěly. Alcaraz své zemi nepomůže, šílený program musel upravit
Alcaraz je momentálně nejlepším tenistou na světě a bezpochyby disponuje fyzickou kondicí, kterou mu může spousta kolegů jen závidět. Ani španělský supertalent ale nedokáže stoprocentně zvládnout neskutečně nabitý program, který si na druhou polovinu sezony naplánoval.
Španělští tenisoví příznivci určitě doufali, že bude v tomto týdnu reprezentovat svou zemi v daviscupovém utkání s Dánskem. Alcaraz ovšem účast zrušil a rozhodně se nejedná o překvapivou zprávu, protože by musel v rozmezí pár dnů absolvovat dlouhou cestu ze Spojených států do rodné země a přizpůsobit se úplně jiným podmínkám.
Přímý souboj o postup na finálový turnaj Davis Cupu mezi Španělskem a Dánskem se totiž uskuteční na antuce ve španělské Marbelle. "Program je náročný fyzicky i psychicky a nemám čas se dostat domů a připravit na Davis Cup. Myslím si, že by bylo ode mě sobecké zůstat v nominaci. Ostatní budou lépe připravení než já. Potřebuju si odpočinout a načerpat psychické síly do zbytku sezony," uvedl Alcaraz v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici Cadena Ser.
Není to však jediná rána pro Španěly. Z víkendového zápasu se omluvil kromě Alcaraze také Alejandro Davidovich, který měl v posledních měsících vynikající formu. Španělsko tak bude muset spoléhat na Jaumeho Munara, Pedra Martíneze, Roberta Carballése, Pabla Carreňa a Marcela Granollerse. Hlavním tahounem dánského týmu bude Holger Rune.
Alcaraz tak alespoň trochu omezil své šílené plány. Majitel šesti grandslamových trofejí, jenž na všech posledních osmi turnajích postoupil do finále, si ovšem nijak dlouho neodpočine.
Od 19. do 21. září se zúčastní Laver Cupu v San Franciscu a pak má v plánu pětistovku v Tokiu, Masters v Šanghaji, exhibici Six Kings Slam, Masters v Paříži, Turnaj mistrů a finálový turnaj Davis Cupu, pokud se Španělsko i bez jeho pomoci kvalifikuje.
