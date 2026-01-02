Spojené státy ustály šokující porážku Fritze. Obrat v United Cupu režírovala Gauffová

UNITED CUP - Letošní ročník týmového United Cupu nabídl další překvapivý výsledek, když Taylor Fritz (28) nestačil 6:4, 5:7, 4:6 na antukového specialistu a svého oblíbeného protivníka Sebastiána Báeze (25). Obhájci titulu ze Spojených států ale nakonec vítězství nad Argentinou přece jen urvali. Postarala se o to zejména hvězdná Coco Gauffová (21).
Taylor Fritz senzačně prohrál se Sebastiánem Báezem (© JANELLE ST PIERRE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

USA – Argentina 2:1

Měla to být formalita. Fritz nastupoval proti antukovému specialistovi Báezovi jako obrovský favorit. S Argentincem vyhrál všech pět předchozích soubojů, a dokonce mu nepovolil v žádném z 10 setů více než čtyři gamy.

Američan začal dobře, získal úvodní sadu a za stavu 6:4, 2:0 vedl o set a brejk. Jenže pak se mu začal zápas komplikovat. Brejk nepotvrdil a v následujících minutách dvakrát přišel o vlastní servis. Soupeři nedovolil druhé dějství dopodávat, ale i tak ho po více než hodinovém boji ztratil.

Rozhozený Fritz znovu zaváhal na servisu v pátém gamu rozhodujícího setu. Manko už smazat nedokázal a jedinou brejkbolovou příležitost si vypracoval až v závěrečném gamu. Báez ji však zlikvidoval a slavil svůj teprve druhý kariérní skalp TOP 10 z dvaceti pokusů a první po téměř čtyřech letech.

Porážka světové šestky Fritze znamenala obrovské a nečekané komplikace pro Spojené státy, které obhajují titul a vyhrály dva z předchozích tří ročníků United Cupu. Hlavně Gauffová se však postarala o úspěšný obrat.

Dvojnásobná grandslamová šampionka nejprve za necelou hodinu deklasovala dvakrát 6:1 Solanu Sierraovou a pak nastoupila i do rozhodující smíšené čtyřhry. Po boku deblového specialisty Christiana Harrisona si poradila 6:4, 6:1 s dvojicí María Lourdes Carléová, Guido Andreozzi.

USA čeká ve skupinové fázi souboj ještě se Španělskem, které v pátečním duelu nestačilo 0:3 na Argentinu.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
