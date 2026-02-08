Spokojený Berdych: Američané? Teď bude zase výhoda na naší straně
V utkání se Švédskem byli domácí tenisté favority. I bez Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče zvítězili 3:1. "Celkově musím říct, že jsme jenom potvrdili, co se tak nějak nabízelo a předpovídalo. Ale vždycky je to sport a člověk to nesmí brát za samozřejmé," řekl Berdych.
Rozhodující třetí bod zařídili ve čtyřhře debutanti Patrik Rikl a Petr Nouza, kteří odvrátili mečbol a po bezmála tříhodinovém boji porazili pár Erik Grevelius, André Göransson 7:6, 6:7, 7:6. "Myslím, že to bylo hodně výživné utkání. Úroveň to mělo vysokou," poznamenal Berdych.
Uznal, že pro Nouzu a Rikla při daviscupové premiéře nebyli Švédové nejsnadnějšími soupeři. "Ale to si člověk nemůže vybírat, takže o to jsem raději, že to takhle zvládli," řekl. Na poslední dvouhru pak nasadil osmnáctiletého Maxima Mrvu, který podlehl Ollemu Wallinovi 4:6, 6:7.
Ve druhém kole Češi stejně jako před rokem narazí na Američany, kteří v Tatabánye vyřadili Maďarsko. Tentokrát bude mít výhodu domácího prostředí český tým. Loni v Delray Beach na Floridě zvítězili hosté 3:2 na zápasy.
"Myslím si, že teď bude zase trošku ta výhoda na naší straně, že budeme hrát doma," řekl Berdych. Míní však, že je škoda, že se dva tak silné týmy dva roky po sobě musejí potkat už ve vyřazovací fázi.
Pro další kolo se podle Berdycha rýsují tři singlisté: Menšík, Jiří Lehečka a Macháč. U hráčů pro čtyřhru podle něj bude záležet i na tom, jak budou hrát v následujících měsících.
Davis Cup ve starém formátu v letech 2012 a 2013 Češi vyhráli, doma se v kvalifikaci představili potřetí za sebou. Před dvěma lety porazili ve Vendryni Izrael 4:0 a vloni si poradili v Ostravě stejným poměrem s Jižní Koreou. V týmové soutěži obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž na závěrečném turnaji v Boloni loni nestačili na Španělsko.
