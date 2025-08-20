Spokojený Draper: Vyřazení Alcaraze s Raducanuovou? Snadné
Americko-britský pár nejprve porazil Emu Raducanuovou a Carlose Alcaraze 4:2, 4:2, a následně Mirru Andrejevovou s Daniilem Medveděvem 4:1, 4:1. Po zápase se oba podělili o dojmy během rozhovoru se Sloane Stephensovou.
"Fanoušci byli fantastičtí, stadion byl úplně plný, takže děkujeme všem, kteří tento zážitek ještě umocnili. Atmosféra byla úžasná," chválila Pegulaová.
Americká hvězda dodala: "Byla to velká zábava, obzvlášť s těmi bláznivými údery, které Carlos vymyslel – dav šílel. Ve své kariéře jsem hrála mnoho deblů, i když v poslední době ne tolik. Tento formát smíšené čtyřhry je vždy náročný, ale Jack byl skvělý a těšíme se, až si zase zahrajeme."
"Dnes jsme měli dva zápasy, dvě vítězství a skvěle se bavíme; nemůžete si přát víc. Jack si myslí, že jsem nejlepší hráčkou smíšené čtyřhry na okruhu," usmívala se Pegulaová, která se v posledních týdnech potýká s nevýraznými výkony.
Ani Draper nezůstal pozadu: "Všechno šlo hladce, bylo to snadné, protože jsem měl po boku skvělou partnerku. Zážitek před tímto publikem s Jessicou, Emmou a Carlosem je neuvěřitelný. Je mi ctí být součástí tohoto okamžiku."
Britský tenista přiznal, že původně neměl velká očekávání: "Upřímně řečeno, nebyl jsem si jistý, co od tohoto experimentu očekávat, ale teď, přestože jsem dlouho nehrál, se cítím výborně."
Ve středečním semifinále se Pegulaová s Draperem utkají s dvojicí Šwiateková-Ruud. Draper nastínil, jak k zápasu přistupují: "Jsem spokojený s tím, jak hrajeme. Přistupujeme k tomu profesionálně: dobře jíme, odpočíváme a plánujeme co nejlepší taktiku. Zítra chceme být maximálně připravení a jít si pro vítězství."
Pegula byla světovou jedničkou v deblu, takže lepší spoluhráčku nemohl dostat
jak říkám, kdyby se špičkoví singlisté specializovali na debl, pak by obsadili většinu předních příček v debl-rankingu na úkor deblových specialistů (aka neúspěšných singlistů)