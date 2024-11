Spousta chyb a den blbec. Je to smutný konec, shodly se Siniaková a Bouzková po prohrané čtyřhře

Kateřina Siniaková (28) a Marie Bouzková (26) se po vyřazení ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové neubránily slzám. V rozhodující čtyřhře podlehly páru Iga Šwiateková, Katarzyna Kawaová 2:6, 4:6 a výběr kapitána Petra Pály prohrál v Málaze 1:2 na zápasy. Obě hráčky litovaly v rozhovoru s novináři chyb a nevyužitých šancí. Řekly, že se jim také nesešla hra.

"Co rozhodlo? Asi spousta chyb," řekla Siniaková po utkání, které trvalo hodinu a 13 minut, přesto kvůli pozdějšímu začátku končilo po jedné hodině ranní.

Zápas hodnotila kriticky také Bouzková. "Myslím, že koncovky jsme třeba na volejích nedohrávaly. Soupeřky hrály razantně a dokázaly je dohrávat. Bohužel se to dnes blbě sešlo," uvedla Bouzková.

Češky měly přitom díky ní souboj s Polskem dobře rozehraný. Bouzková porazila v úvodní dvouhře Magdalenu Frechovou 6:1, 4:6, 6:4 a zajistila týmu vedení. Linda Nosková ale pak prohrála v duelu jedniček se Šwiatekovou a pětinásobná grandslamová vítězka se v závěru stala klíčovou hráčkou i v deblu.

"Je to samozřejmě smutný konec. Den začal dobře. Pak je strašná škoda Lindy, která zahrála super zápas a je velká smůla, že to nevyšlo. Nám to poté nesedlo. Byl to takový den blbec," řekla Bouzková, která dostala přednost v deblu před Noskovou. "Asi to bylo otevřené. Já i Linda jsme hrály singl dlouho. Nějak se to vyvinulo, že jsem šla já. Mohla jsem pomoct víc," doplnila.

Se Siniakovou jim nepomohl ani úspěšný návrat do druhého setu, kde stáhly manko z 0:4 na 4:4. Zbývající dva gamy však prohrály a s nimi i celý zápas. "Určitě jsme v tu chvíli ještě myslely na výhru. Dobře jsme se zvedly a bojovaly. Hraje se do konce a nechtěly jsme to vzdát. Bohužel ke konci to zase o kousek nevyšlo," podotkla Siniaková, která s Bouzkovou hrála poprvé v kariéře.

Důležité také bylo, že se čtyřhra v Poháru Billie Jean Kingové hraje bez výhod a při stavu 40:40 získává game pár, který vyhraje následující fiftýn. "Na začátku to určitě dalo ráz. Na servisu Kawaové jsme měly dva 'no-ady', a kdyby se to obrátilo na naši stranu, bylo by to lepší. Více bychom se uvolnily. Dnes to ale bohužel nešlo na naši stranu," řekla Bouzková.

Litovala toho i Siniaková, která letos získala ve čtyřhře dva grandslamové tituly a rok ukončí jako deblová světová jednička. V národním týmu má ale slabší bilanci, rozhodující utkání ve čtyřhře prohrála také vloni s Barborou Krejčíkovou v semifinále proti Kanadě. "Určitě mě to mrzí. Nemám pro to vysvětlení. Po tomhle zápase to už asi budu mít v hlavě," uvedla Siniaková, které se leskly při rozhovoru stejně jako Bouzkové v očích slzy.

Přesto jsou obě tenistky odhodlané v budoucnu uspět. Poslední triumf získaly Češky ještě ve starém systému v roce 2018. "To je jasné. Tým máme super a holek habaděj. Všechny jsou to top hráčky. Věřím, že i s tímhle formátem nám to jednou vyjde," doplnila Bouzková.