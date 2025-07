Šramková se na Livesport Prague Open těší. S travnatou sezonou je spokojená

Po grandslamovém kolotoči si většina tenistek dopřeje zasloužený odpočinek, Rebecca Šramková (28) však zvolila jinou cestu. Slovenská reprezentantka se rozhodla využít příležitosti a představit se na turnaji Livesport Prague Open. V Praze odstartuje betonovou část sezony, což je povrch, který jí herně sedí. Před startem akce ji Livesport Zprávy vyzpovídaly na několik témat.

Bratislavská rodačka skončila v All England Clubu hned na úvod, recept nenašla na Beatriz Haddad Maiovou. "Je jednou z nejméně příjemných soupeřek na trávě. V únoru jsme proti sobě hráli na tvrdém povrchu v Mexiku, kde to bylo o něčem úplně jiném," vrátila se Šramková k souboji s Brazilkou..

Grandslamové losy slovenské tenistce v poslední době příliš nepřejí. Osud jí do cesty staví rivalky velkého kalibru, vždyť na květnovém French Open čelila světové trojce Ize Šwiatekové. "Ve druhém kole Australian Open jsem od ní dostala řádný výprask. Odveta na Roland Garros už vypadala poměrně fajn. Vedla jsem na začátku obou setů a dokonce měla brejkbol," porovnala poslední dvě měření sil s Polkou.

Z travnaté části sezony vyšla Šramkové nejlépe akce v Nottinghamu, kde se prodrala až mezi kvarteto nejlepších a vyřadila například Lauru Siegemundovou a Lindu Noskovou. "Bylo to docela překvapení. S trenéry jsme si řekli, že pokud vyhraju pět duelů na trávě, bude to super. Přesně to se nakonec naplnilo. Poprvé v životě jsem absolvovala všechny turnaje na tomto povrchu, ne jen Wimbledon," hodnotí.

Po účasti na londýnském majoru ji dlouhá pauza nečeká, jelikož se v pondělí představí na Livesport Prague Open. "Po Wimbledomu jsem si dala přibližně deset dní odpočinek. Poslední necelý týden jsem znovu trénovala, takže to bude náročný start. Každopádně se těším, protože ještě nějakou dobu zůstávám prakticky doma, nemusím cestovat za moře," vyzdvihuje pozitiva pražského turnaje, kvůli kterému zatím nemusí odjet do Ameriky.

Přechodu z trávy na beton se slovenská ženská jednotka neobává. "Jelikož jsem měla zmíněnou pauzu, nijak extra mě to nerozhodilo. Problémem je spíše to, že jsem vůbec nehrála," přiznává. Do akce v české metropoli vstupuje jako nasazená dvojka, což ji pasuje do role jedné z největších favoritek. "Beru to jako slušnou přípravu. Po třech týdnech konečně nastoupím do zápasu. Důležitá je zejména americká šňůra," přibližuje.

Ve světovém žebříčku patří aktuálně 28leté hráčce 33. místo, což je jejím osobním kariérním maximem. Zbytečný tlak na sebe vyvíjet nechce. "Úspěchem bude, pokud se vůbec udržím tam, kde se nacházím momentálně. Nekladu si žádné přehnané ambice. Samozřejmě, každý chce být co nejvýše, ale bodové rozdíly jsou obrovské. Na grandslamu bych musela uhrát fantastický výsledek," uvědomuje si Šramková.