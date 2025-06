Startuje největší tenisový svátek. Wimbledon rozehraje sedm Čechů v čele s Vondroušovou

V pondělí vypukne letošní ročník nejslavnějšího tenisového turnaje. Ve Wimbledonu nastoupí sedm z 12 českých zástupců. Největší naděje a předloňská šampionka Markéta Vondroušová (26) vyzve nasazenou McCartney Kesslerovou. V akci budou také nasazení Linda Nosková s Jiřím Lehečkou. Utkání prvního absolvují i Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Vít Kopřiva a kvalifikantka Linda Fruhvirtová.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 30. 6.

Češi v akci

Lehečka (23-ČR) - H. Dellien (Bol.) | Court 17 (12:00 SELČ)

Kopřiva (ČR) - Thompson (Austr.) | Court 9 (12:00 SELČ)

Nosková (30-ČR) - Peraová (USA) | Court 14 (13:30 SELČ)

Bouzková (ČR) - Sunová (N. Zél.) | Court 5 (16:00 SELČ)

Vondroušová (ČR) - Kesslerová (32-USA) | Court 12 (17:30 SELČ)

Siniaková (ČR) - Qinwen Zheng (5-Čína) | No. 3 Court (17:30 SELČ)

L. Fruhvirtová (ČR) - Mertensová (24-Belg.) | Court 16 (17:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Vondroušová, Nosková a Lehečka jsou favoriti

Markéta Vondroušová v posledních dvou letech na trávě hned dvakrát šokovala. Předloni senzačně ovládla právě Wimbledon, přestože nikdy předtím na pažitech žádný výraznější úspěch neslavila. A před pár dny kralovala na silně obsazené pětistovce v Berlíně, kde skolila mimo jiné světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. V letošním ročníku Wimbledonu se tak logicky řadí mezi největší hrozby, nicméně už první kolo bude mít těžké. Její soupeřka McCartney Kesslerová se totiž na nejslavnější turnaj rovněž naladila triumfem. Američanka se jako poslední vešla mezi nasazené a prožívá v posledním roce životní období, během něhož posbírala už tři tituly na akcích WTA. Vondroušová je favoritkou, ale může mít velké potíže.

Dalším velkým českým želízkem v ohni je Linda Nosková. Před pár týdny v Nottinghamu uhrála své první čtvrtfinále na trávě a v Bad Homburgu podávala na vítězství v semifinále s pozdější šampionkou Jessicou Pegulaovou. Mohla by tak vylepšit své maximum ve Wimbledonu, kterým je loňské druhé kolo. Na papíře je v úvodním kole nejslavnějšího turnaje jasnou favoritkou. Proti ní se ovšem postaví Bernarda Peraová, která není zrovna oblíbenou soupeřkou Noskové. Česká tenistka vyhrála souboj loni v Dauhá i letos v Rouenu, nicméně v obou případech měla velké problémy. Američanka dosud přešla přes první kolo Wimbledonu pouze jednou, loni se dostala až mezi nejlepší dvaatřicítku.

Roli favorita by měl splnit také předloňský osmifinalista Jiří Lehečka. Zatímco loni musel travnatou část sezony kompletně vynechat, letos znovu ukazuje svou sílu na nejrychlejším povrchu. Ve Stuttgartu dosáhl na své první kariérní čtvrtfinále na trávě a v londýnském Queen's Clubu padl až po třísetové bitvě s Carlosem Alcarazem ve finále. Vzhledem k formě našich tenistů je Lehečka největší českou nadějí ve dvouhře mužů a v úvodním zápase by měl pošetřit síly. Nastoupí totiž proti antukovému specialistovi Hugovi Dellienovi. Bolivijec má na trávě bilanci 2:6 a všech osm utkání odehrál ve Wimbledonu, kde nikdy nepřešel přes první kolo.

Věří se i Bouzkové, šanci má také Siniaková

Výše zmíněné trio by mohla ve druhém kole doplnit Marie Bouzková. Na trávě sice letos odehrála jen jeden zápas a prohrála s Annou Blinkovovou, nicméně Wimbledon je jejím nejoblíbenějším a nejúspěšnějším grandslamem. Právě v Londýně zapsala obě své účasti ve druhém týdnu majorů, přičemž v roce 2022 byla až ve čtvrtfinále. Do čtvrtfinálové fáze se tady dokázala dostat i její soupeřka Lulu Sunová. Novozélanďanka to dokázala loni, dokonce z kvalifikace. Tímto výsledkem si zajistila debut v TOP 100 a definitivní průlom na nejvyšší tour. V letošním roce se však ohromně trápí a má bilanci 12:18. Nedaří se jí ani na trávě, a proto Bouzková nastoupí jako mírná favoritka.

Kateřina Siniaková vyfasovala do prvního kola nasazenou pětku Qinwen Zheng, ale bez šance by být nemusela. V úvodním kole Wimbledonu má bilanci 6:3 a zvládla ho při posledních dvou startech. Zheng se naopak v tomto dějišti zatím vůbec nedaří a při posledních dvou návštěvách se loučila hned na úvod. Siniaková navíc ve vzájemné bilanci vede 2:1 a vyhrála oba předchozí souboje na trávě. Zheng nepovolila set předloni ve Wimbledonu ani loni v Berlíně. Česká tenistka ovšem neprožívá povedenou singlovou sezonu a Zheng se po mizerném vstupu do letošního tenisového roku zase rozjela a přijela po semifinálové účasti v londýnském Queen's Clubu. Siniaková má před sebou těžkou výzvu.

Fruhvirtová a Kopřiva mohou jedině překvapit

Poslední dva čeští zástupci v rámci pondělního programu mohou jedině překvapit. Linda Fruhvirtová je bývalou semifinalistkou zdejší juniorky a také v posledních týdnech ukazuje, že jí tráva sedí. Na podniku 125k v Birminghamu došla až do finále a tříkolovou wimbledonskou kvalifikaci zvládla bez ztráty setu. Proti sobě však bude mít nasazenou Elise Mertensovou, která je v posledních letech v úvodním kole na grandslamech jen velmi těžko k poražení. Konkrétně ve Wimbledonu ho Belgičanka, která kralovala na generálce v Nizozemsku, zvládla už šestkrát po sobě a nastoupí jako favoritka. Fruhvirtová, jež vyhrála jediný předchozí duel před třemi roky v Miami, by ale mohla mít nějaké šance.

Vít Kopřiva nedávno debutoval v TOP 100 žebříčku a v posledních týdnech si užívá luxus přímých startů v hlavních soutěžích grandslamů. Ještě loni musel ve Wimbledonu do kvalifikace a pak ho v úvodním kole hlavní fáze zastavil Novak Djokovič. Tentokrát má na papíře přijatelnějšího soupeře, i když pořád těžkého. Před pár týdny na French Open slavil premiérový postup do druhého kola majorů a třeba by mohl uspět i v Londýně, kde vyzve Jordana Thompsona. Australan by za normálních okolností měl na oblíbeném povrchu dominovat, nicméně v letošní sezoně bojuje se zdravotními problémy. V tomto roce odehrál jen 17 duelů s bilancí 8:9 a na poslední generálce v Queen's Clubu skrečoval.

Alcaraz začne obhajobu, v akci i Sabalenková

V rámci pondělního programu samozřejmě nebudou v akci jen čeští tenisté. Dle tradice otevře hrací plán na centrálním dvorci obhájce titulu, kterým je stejně jako loni Carlos Alcaraz. Utkání prvního kola čeká také ženskou světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, úřadující finalistku Jasmine Paoliniovou, Alexandera Zvereva či Taylora Fritze. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

Pondělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Fognini (It.) - Alcaraz (2-Šp.)

2. Badosaová (9-Šp.) - Boulterová (Brit.)

3. Rinderknech (Fr.) - Zverev (3-Něm.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Branstineová (Kan.)

2. Fearnley (Brit.) - Fonseca (Braz.)

3. Raducanuová (Brit.) - Xuová (Brit.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Bonzi (Fr.) - Medveděv (9-)

2. Ruseová (Rum.) - Keysová (6-USA)

3. Paoliniová (4-It.) - Sevastovová (Lot.)

4. Fritz (5-USA) - Mpetshi Perricard (Fr.)



NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Kartalová (Brit.) - Ostapenková (20-Lot.)

2. Rune (8-Dán.) - Jarry (Chile)

3. Berrettini (32-It.) - K. Majchrzak (Pol.)

4. Siniaková (ČR) - Qinwen Zheng (5-Čína)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Moller (Dán.) - Tiafoe (12-USA)

2. Royer (Fr.) - Tsitsipas (24-Řec.)

3. Fernandezová (29-Kan.) - Klugmanová (Brit.)

4. Vondroušová (ČR) - Kesslerová (32-USA)



COURT 5 (od 12:00 SELČ)

1. Mannarino (Fr.) - O'Connell (Austr.)

2. Darderi (It.) - Safiullin (-)

3. Bouzková (ČR) - Sunová (N. Zél.)



COURT 9 (od 12:00 SELČ)

1. Kopřiva (ČR) - Thompson (Austr.)



COURT 14 (od 12:00 SELČ)

1. Tomovová (Bulh.) - Jabeurová (Tun.)

2. Nosková (30-ČR) - Peraová (USA)



COURT 16 (od 12:00 SELČ)

1. Bellucci (It.) - Crawford (Brit.)

2. Šnajderová (12-) - Učidžimaová (Jap.)

3. Rubljov (14-) - Djere (Srb.)

4. L. Fruhvirtová (ČR) - Mertensová (24-Belg.)



COURT 17 (od 12:00 SELČ)

1. Lehečka (23-ČR) - H. Dellien (Bol.)

