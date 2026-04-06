Šťastná Bouzková: Budu na tenhle titul vždy vzpomínat. Doufám, že není poslední

DNES, 11:52
Rozhovory 11
Marie Bouzková řadí titul z turnaje v Bogotě velmi vysoko. Po nedělním finálovém vítězství nad Maďarkou Pannou Udvardyovou 6:7, 6:2, 6:2 ji těší, že po ztraceném prvním setu vzala více zápas do svých rukou a vývoj otočila. Po zisku třetího titulu v kariéře věří, že to nebyl její poslední úspěch. Řekla to v nahrávce pro tenisovou asociaci WTA.
Profily hráčů
Radost Marie Bouzkové po triumfu v Bogotě (© RAUL ARBOLEDA / AFP / AFP / Profimedia)

"Cením si toho hodně. Vyhrát jakýkoliv titul je hrozně těžké a vždy je speciální, když se to povede. Člověk nikdy neví, jestli v té pozici bude opět ještě jednou, takže si toho vážím a budu na to vždy vzpomínat. Doufám, že tohle není můj poslední," uvedla Bouzková.

Česká tenistka, která plnila roli nasazené jedničky, nedotáhla v prvním setu dvakrát nadějné skóre. Nejprve nevyužila vedení 5:3 a v následném tie-breaku přišla o náskok 5:0. V dalších dvou setech ale utekla vždy brzy do trháku, který dotáhla.

"Byl to těžký zápas. Od začátku to bylo hodně vyrovnané, bylo v tom hodně emocí. Panna dobře ukončila první set a já jsem potom chtěla hrát agresivněji. Chtěla jsem věci vzít více do svých rukou. To se mi povedlo a za to jsem moc ráda. To mi dalo ten titul," hodnotila Bouzková.

Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 získala třetí titul na okruhu WTA. Přidala ho k dvěma z Prahy z let 2022 a 2025. Ve světovém žebříčku se posunula o dvě místa na 24. příčku.

"Tady je těžké hrát. Je tu hodně nadmořská výška, takže vždy, když sem letím, tak vím, že to bude těžký turnaj. O to více si toho cením, že jsem tady mohla vyhrát," uvedla Bouzková.

"Myslím, že je to tady hodně o adaptaci. Být emočně na tom co nejlépe. Jsem ráda, že se mi to povedlo," doplnila česká reprezentantka, která se nyní přesune do Bielu, kde se zúčastní kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku.

Bouzková vybojovala svůj třetí titul!

Ondřej Jirásek, ČTK
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

11
Přidat komentář
misa
06.04.2026 14:58
Bylo by pěkné, kdyby se Marii povedlo vyhrát některou z mexických pětistovek. V Méridě je na ni velké horko, tak zbývají Monterrey nebo Guadalajara. V obou městech už hrála finále (tehdy WTA 250). Na svou kategorii mají všechny mexické WTA 500 slabší obsazení než je standard.

Taky by se mi líbilo, kdyby ještě dokázala vylepšit své žebříčkové maximum. Stačilo by jedno místo
Reagovat
misa
06.04.2026 14:51
Maruška je výborná na turnajích hraných ve vysoké nadmořské výšce.

První ITF 25 získala v mexickém městě Cuernavaca (asi 1500 m n. m.), dále následovalo ITF 25 Irapuato (okolo 1700 m).
V roce 2019 hrála finále WTA 125 v Guadalajaře (zaokrouhleně 1600 m). Ve stejném městě byla i ve finále WTA 250 a v semifinále WTA 1000. V kolumbijské Bogotě (2600 m) pak získala titul a hrála ještě jedno finále.

Řada tenistek si na výšku stěžuje, ale jí tyhle podmínky sedí.
Reagovat
PTP
06.04.2026 15:25
V Praze je to taky samá vejška.
Reagovat
r176
06.04.2026 13:07
Titul ji přeji ale evidentně jsem viděl jiny zápas než popisuje Maruš. Hrala agresivně ? Kdy to bylo???Leda agresivní kopce a dvoumetrové pokusy o chop.Podání měla tragické. Titul si neuhrála sama.
Reagovat
tommr
06.04.2026 12:42
Taky doufám že se Marii povede ještě získat nějakej titul. Letos bude mít příležitosti hlavně v Praze a v Mexiku. Důležitý je vybírat si turnaje kde je menší konkurence podobně jako byla v Bogotě ...
Reagovat
PTP
06.04.2026 12:58
Egypt to jistí
Reagovat
tommr
06.04.2026 13:20
tam ale mají jen ITF patnáctky a to by se Marii ve výčtu vyhraných WTA turnajů neprojevilo ...
Reagovat
PTP
06.04.2026 13:38
Jen jsem žertovala, Ivánku.
Reagovat
misa
06.04.2026 15:07
Reagovat
honza.khp
06.04.2026 12:36
včera mi nepřipadalo že by na tom Maruška byla až tak fyzicky zle jak se zmiňovalo u předchozích zápasů, určitě je to taky na tu zmiňovanou adaptaci, nadmořská výška 2650m n.m. nebude jednoduchá při dvouhodinovém zápase
Reagovat
misa
06.04.2026 15:06
Ve finále vypadala fyzicky mnohem líp než ve čtvrtfinále nebo semifinále.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist