Šťastná Bouzková: Budu na tenhle titul vždy vzpomínat. Doufám, že není poslední
"Cením si toho hodně. Vyhrát jakýkoliv titul je hrozně těžké a vždy je speciální, když se to povede. Člověk nikdy neví, jestli v té pozici bude opět ještě jednou, takže si toho vážím a budu na to vždy vzpomínat. Doufám, že tohle není můj poslední," uvedla Bouzková.
Česká tenistka, která plnila roli nasazené jedničky, nedotáhla v prvním setu dvakrát nadějné skóre. Nejprve nevyužila vedení 5:3 a v následném tie-breaku přišla o náskok 5:0. V dalších dvou setech ale utekla vždy brzy do trháku, který dotáhla.
"Byl to těžký zápas. Od začátku to bylo hodně vyrovnané, bylo v tom hodně emocí. Panna dobře ukončila první set a já jsem potom chtěla hrát agresivněji. Chtěla jsem věci vzít více do svých rukou. To se mi povedlo a za to jsem moc ráda. To mi dalo ten titul," hodnotila Bouzková.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 získala třetí titul na okruhu WTA. Přidala ho k dvěma z Prahy z let 2022 a 2025. Ve světovém žebříčku se posunula o dvě místa na 24. příčku.
"Tady je těžké hrát. Je tu hodně nadmořská výška, takže vždy, když sem letím, tak vím, že to bude těžký turnaj. O to více si toho cením, že jsem tady mohla vyhrát," uvedla Bouzková.
"Myslím, že je to tady hodně o adaptaci. Být emočně na tom co nejlépe. Jsem ráda, že se mi to povedlo," doplnila česká reprezentantka, která se nyní přesune do Bielu, kde se zúčastní kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku.
Taky by se mi líbilo, kdyby ještě dokázala vylepšit své žebříčkové maximum. Stačilo by jedno místo
První ITF 25 získala v mexickém městě Cuernavaca (asi 1500 m n. m.), dále následovalo ITF 25 Irapuato (okolo 1700 m).
V roce 2019 hrála finále WTA 125 v Guadalajaře (zaokrouhleně 1600 m). Ve stejném městě byla i ve finále WTA 250 a v semifinále WTA 1000. V kolumbijské Bogotě (2600 m) pak získala titul a hrála ještě jedno finále.
Řada tenistek si na výšku stěžuje, ale jí tyhle podmínky sedí.