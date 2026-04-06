Bouzková má třetí titul! Češka ustála drama v Bogotě a po selhání otočila finálovou bitvu

WTA BOGOTÁ - Marie Bouzková získala na antukové dvěstěpadesátce v kolumbijské Bogotě svůj třetí kariérní titul a první mimo domácí půdu. Dvojnásobná a úřadující šampionka Livesport Prague Open nejprve ve finálové bitvě s Pannou Udvardyovou dvakrát selhala v úvodním setu, ale po obratu a třech hodinách boje nakonec maďarskou outsiderku udolala 6:7, 6:2, 6:2.
Marie Bouzková získala v Bogotě svůj třetí titul (© RAUL ARBOLEDA / AFP)

Bouzková – Udvardyová 6:7, 6:2, 6:2

Bouzková rozehrála finále nejlepším možným způsobem. Udvardyovou donutila k několika chybám a hned po skončení úvodního gamu měla v zádech náskok brejku. Maďarská soupeřka ovšem přitvrdila a také ona si vypracovala brejkbol. Češka si ale na rozdíl od ní s touto hrozbou poradila a následně zvýšila na 2:0.

V dalších minutách si obě aktérky snadno hájily podání. V šesté hře však Bouzková vyrobila dvojchybu a pustila Udvardyovou k brejkbolu, na který česká hráčka udělala další chybu. Její protivnici se tak podařilo dohnat manko brejku a srovnat na 3:3. Bouzková ale výborně zareagovala. Sérii dvou brejkbolů sice nevyužila, nicméně Udvardyová pak zaznamenala dvě chyby po sobě a při skóre 4:3 měla Češka opět náskok brejku. Set mohla ukončit už na returnu, ale agresivně hrající Maďarka si se setbolem poradila.

Pražská rodačka v následujících minutách totálně selhala a sázka na obranu se jí krutě nevyplatila. Nejenže úvodní sadu nedopodávala, ale dokonce prohrála 11 míčů v řadě a čelila manku 5:6 a 0:40. Všechny tři setboly však i s pomocí aktivnější hry odvrátila a vynutila si tie-break.

Ve zkrácené hře využila Bouzková chyb Udvardyové a vypracovala si luxusní vedení 5:0. Maďarka přesto dokázala srovnat skóre, když nasazená jednička dvěma chybami zahodila oba setboly od stavu 6:4. Udvardyová pak měla při skóre 7:6 svou vlastní šanci, ale nepodařilo se jí zreturnovat servis. Dramatický úvodní set nakonec skončil vítězstvím Udvardyové poměrem 9:7 v tie-breaku.

Bouzková se nenechala hned dvojím selháním v úvodním setu rozhodit a skvěle vstoupila do toho následujícího. Česká tenistka byla na rozdíl od soupeřky takřka bezchybná, od stavu 1:1 získala dvanáct míčů po sobě a za 20 minut vedla 4:1.

Série vyhraných bodů se sice zastavila, ovšem šňůra získaných gamů nikoli. Bouzková dál hrála aktivněji, Udvardyová naopak hodně kazila a vedení české hráčky se zvýšilo na 5:1. Set sice úřadující šampionka Livesport Prague Open nedopodávala, nicméně uspěla vzápětí na returnu po využití třetího setbolu.

Po více než dvou hodinách hry přišlo na řadu rozhodující dějství a vypadalo to, že Bouzkové už dochází síly. Přesto v úvodním gamu přežila tři brejkboly a uhájila si servis. Vzápětí přišla odměna za bojovnost a neskutečný obranný čop na brejkbol, který Udvardyová nedokázala doběhnout. Češka pak suverénně zvýšila na 3:0 a byla velmi blízko k zisku titulu.

Udvardyová ale v dalších gamech zabrala, Bouzková se naopak vrátila k větší pasivitě ve výměnách a náskok brejku byl pryč. Maďarka však udělala několik dalších chyb, skóre nesrovnala a česká tenistka se ujala vedení 4:2.

Následně upravila po přežití dalšího brejkbolu na 5:2 a v tu chvíli už byla Bouzková opravdu blízko k tomu, aby zvedla nad hlavu trofej pro šampionku. A šance se chopila hned na první pokus, když poosmé v utkání Udvardyové sebrala servis.

Bouzková odehrála své celkově deváté finále a nakonec jedinečnou šanci na svůj první triumf mimo domácí půdu využila. Dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open ukořistila svou třetí trofej a v pondělí se vrátí na své žebříčkové maximum, 24. pozici.

V Bogotě startovala potřetí, i tentokrát v roli nasazené jedničky, a do finále se podívala podruhé. Předloni v něm neuspěla proti domácí hvězdě Camile Osoriové. Na začátku dubna se jedná o už třetí český triumf ve dvouhře žen na nejvyšší úrovni. Bouzková navázala na prvenství Sáry Bejlek v Abú Zabí a Karolíny Muchové v Dauhá.

Udvardyová se naopak do finále na hlavním okruhu dostala vůbec poprvé v kariéře. Ještě před týdnem bylo jejím nejlepším výsledkem čtvrtfinále. Maďarská hráčka si upevní pozici v TOP 100 žebříčku a může se těšit na nové maximum v podobě 71. místa.

Výsledky turnaje WTA 250 v Bogotě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Frick
06.04.2026 02:27
Ale to je fakt neuvěřitelný, že dostala medvídka.
Frick
06.04.2026 02:14
Přes hory přes ploty medvídek z Bogoty už letí.
vergus
06.04.2026 02:01
Ještě doplnění k zápasu - Maďarka se nejspíše stala první singlistkou ve finále WTA se založeným onlyfans účtem
com
06.04.2026 00:06
stále čekám na ten titulek Královna Bogoty smile

Když moh bejt Král Gengel a Královna Pegule
Otmar
05.04.2026 23:19
Jsem rád, že se Marie probrala z agónie, dokázala to otočit a vyhrát....všechna čest. Nicméně můj názor na Bogotu a tenis, který se tam hrál, se nijak nemění. Jediným pozitivem tohoto turnaje pro mně je, že ho vyhrála Češka. A do Marie teď rýpat nebudu. Vyhrála, je třeba poděkovat a pogratulovat, což tímto činím a přeju lepší zítřky!
tommr
05.04.2026 22:44
Z Udvardy jsem měl docela obavy protože její bilance s Češkami je hrozivá (po dnešku 5:10 ve prospěch Maďarky). Finále jí naštěstí nezastihlo v optimální formě a Marii pomohla spoustou nevynucených chyb ...
Jsem zvědavej jestli Udvardy opravdu poletí do Lince kde má hrát v prvním kole se Sárou Bejlek nebo jestli se z turnaje odhlásí ...
frenkie57
05.04.2026 22:48
Je otázkou, která polovina pavouka se rozehraje jako první. Pokud bude hrát až v úterý, tak to možná bude chtít stihnout. Jinak ona může být také spokojená, i přes tu finálovou prohru se posunula o celých 21 míst a je na novém maximu - 71.
tommr
05.04.2026 22:52
během zápasu byla Udvardy překvapivě klidná i když dělala hodně chyb a při vyhlašování vypadala spokojeně. Docela sympatická hráčka ...
frenkie57
05.04.2026 22:55
jj, také jsem marně hledal v její tváři náznaky zklamání.
misa
05.04.2026 23:33
Bylo to její první finále na okruhu WTA. Předtím hrála jen ty challengery z kategorie 125.
Georgino
05.04.2026 22:54
Já měl vždycky z pannen strach (krom Itálie, tam jsem s vařenou pannacottou v pohodě), a z týhle maďarský Pannenky obzvlášť. Tak jsem rád, že to Máří dala (s reparátem).
misa
05.04.2026 22:39
Maruška si třetí titul zaslouží za bojovnost a přístup k tenisu. Já ji během zápasů často kritizuju, ale ona dnes ukázala, že ji nezlomí ani tragicky ztracený tiebreak. Ve třetím setu byla mentálně hodně silná, ve dvou gemech odvrátila brejkboly.

Jinak zhruba před rokem jsem udělal něco, o čemž jsem doufal, že jí přinese štěstí a od té doby opravdu skoro všechno vychází Vyhrála dva tituly ve dvouhře, jeden ve čtyřhře, zítra se vrátí na své singlové žebříčkové maximum a pokud je už zraněná, rychle se dá dohromady. Pozoruhodné

Ještě doplním, že shodou náhod mám i občanský průkaz vydaný v den Mariiných narozenin. Asi existuje nějaké nadpozemské pouto
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:58
;-) asi tam nejake pouto bude.
Jeste me zajima co jsi pred rokem udelal... ja jen kvuli Pavlince...;-)
misa
05.04.2026 23:34
To je tajné, při prozrazení by se kouzlo vytratilo :)
lvicek
05.04.2026 22:58
Ty jo, tady jedou woodoo panenky!
Sinuhet1
05.04.2026 23:34
tommr
05.04.2026 22:33
Po šíleném prvním setu byly zbývající dva relativně normální a Marie vyhrála zaslouženě ... smile
Třetí titul pro Marii a první mimo Prahu. Má teď stejně titulů jako naše dvě nejlepší hráčky dohromady ...
V žebříčku si upevní pozici v top-30 a bude tak během antuky a trávy mezi nasazovanými ...
vergus
05.04.2026 22:33
Fyzicky i psychicky náročný zápas (i na sledování), ale titul je tam. Kolumbijci asi musejí být spokojení, tolik zvratů v jednom zápase jim muselo připomínat domácí telenovelu .
Marie se navíc stala první českou vítězkou dvouhry tohoto turnaje (dlouhá historie od roku 1998) a po Zakopalové je podle všeho teprve druhou Češkou, která vyhrála v JA titul WTA
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 22:37
misa
05.04.2026 22:40
The_Punisher
05.04.2026 22:47
frenkie57
05.04.2026 22:27
Nepamatuju, že by u Marušky bylo 235 příspěvků. Zatím.
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:40
Nejen fenomen v Bogote...;-)
Ikdyz... tam byl jednoznacne pozitivni... tady nam to nekteri nezvladli...
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 22:45
tak ještě přidám. Mrzí mě, že jsem Marušku nepotkával na kurtech, když byla malá. Její táta hrával tenis a volejbal s mým tátou. Ona se ale narodila později, takže jsme se minuli.
Vlk-v-trave
05.04.2026 23:01
Zkus zalobovat... a trebas si zahrajete spolecne rekreacne mix...;-)
Myslim ze je tu jeden mily fanda na TP, ktery ten lobing bezmezne oceni a urcite vas prijde povzbudit. Udelas jeste k tomu dobry skutek...
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 23:16
jedině, když by hrála na Štvanici a byl by tam i táta... No, mohli bysme zavzpomínat, už se z kurtů s nikým nevídám.
Ale chodím teď na pinec
Georgino
05.04.2026 23:11
Já paradoxně zažil Pannu opakovaně na dovolený u Balatonu, kde jsem si platil stejnýho trenéra - to jí mohlo bejt tak 12. Říkal jsem si, z týhle holky by mohlo něco bejt.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 22:16
Velká gratulace Marušce a Míšovi k exotickému titulu! Ani nevím, kdo z nich si ho zaslouží víc
Trofej bude plyšový medvídek?
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:25
Oba si ho zaslouzi...;-)
Jinak vydrzel jsi do chvile jak zacla mluvit spanelsky? ;-) Na tribunach propukla vrava.

Je skvele, ze to Mari urvala... tenis ma byt bohaty na styly, at se nam to zamlouva nebo ne... vsak nas nikdo nenuti to skouknout... jinak pokud je maruska mentalne nahore, tak umi zahrat pekne... jasne, je to asi pro ni narocne, je videt, ze to neskutecne proziva,... ale titul je to hezky s paradni atmosferou, kterou bys v telocvicne nebo nekterych mistech jen tezko mel.... ;-) At si to uzije... plnym pravem...
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 22:34
to je jasný, Mexico a teď Bogota , super místa
Slyšel jsem ji mluvit včera, teď koukám na Burruchagu s Tommym. Pustím si pak HL a vyhlášení snad taky někde bude. Atmosféra musí být pro Marušku krásnásmile
misa
05.04.2026 22:41
Maruška vyhrává turnaje jen tam, kde ji mají rádi :)
tommr
05.04.2026 22:48
v Mexiku jí snad taky mají rádi a přesto tam obě finále prohrála ...
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:51
Mexiko asi neni Bogota...;-)
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 22:59
aha, to mě pořád mate, jak ji vidím se sombrérem na hlavě.
lvicek
06.04.2026 01:01
Já právě taky, zrovna mi to vrtalo hlavou - to dostala jako poražená nebo odkud ho má? Jsem si jistá, že jsem ji s ním viděla!
misa
05.04.2026 23:46

Trofej je nějaký černý džbánek.
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:15
Cekam na proslov Marusky a oslavny prispevek misy;-) nejvernejsiho fanouska Bouzi. no...musim se priznat, ze jsem si to zapl vic snad kvuli nemu, nez kvuli te Marusce... jako antuka... a jeste ten styl hry... obou finalistek...
Ale nakonec jsem i rad, Marie umi, pokud je mentalne nahore... jeji box dnes take skvely, hodne ji pomohl si projit tu svou emocionalni horskou drahu a zvitezila nakonec ta vasen...;-))
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:18
A je tu spanelska cast proslovu Marusky... ;-)...vasnivy s podekovanim obrovske podpory a lasky fans k ni... tady v Bogote... (jinak respekt, velmi plynule, prirozene, jak by to byl jeji rodny jazyk)
misa
05.04.2026 22:47
Díky za podporu.
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:56
Podporit takove fans je radost...;-) Krom toho se me Maruska v nekterych momentech opravdu libila i hrou... jinak pekne finale s peknym koncem a hezkou atmosferou...! Hodne stesti do dalsich antukovych boju.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 23:05
i toho medvídka nakonec opravdu dostala
Hlavně aby se mu nechtělo čůrat.
frenkie57
05.04.2026 23:10
A zkontrolovat, zda nemá v bříšku sníh.
PTP
05.04.2026 22:14
Dlouhá noc a mně se stýská moc
pro tebe malý dárek mám.
Přes hory přes ploty
Maruška z Bogoty
už letí na BJKC.
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:09
Proslov Kolumbijce skvely... myslim k Marusce... ocenil jeji bojovnost, vasen a nadseni pro hru, jeho nadseni nebralo mezi... a tak pry mame v Bogote novou manii jmenem Mari Bouzkova...;-)
The_Punisher
05.04.2026 22:13
Dobry-den
05.04.2026 22:08
Gratulka Marušce ke 3. titulu. smile smile

Takhle hraje 24. hráčka světa.

Nakonec to bylo docela jednoznačné, ten první set byl asi jen pro diváky, přece jen nějaké 6:3 6:2 takhle při nedělním večeru, to by byla docela nuda.

Maruška má teď stejný počet titulů jako česká jednička s dvojkou dohromady.
tenisman1233
05.04.2026 22:05
Do konce antukového jara obhajuje Maruška jen 165 bodů a na trávě jen 70 bodů,tak že v TOP 25 bezpochyby zůstane.
aligo
05.04.2026 22:06
Možná se podívá i do TOP20
com
05.04.2026 22:07
a možná přijde i kouzelník smile
Georgino
05.04.2026 22:59
misa
05.04.2026 22:51
Marie aktuálně ztrácí na 20. místo 230 bodů, což je dost. Potřebovala by, aby jí vyšel los na nějakém velkém turnaji, nebo vyhrála ještě další menší turnaj. A hlavně by měla začít občas porážet tenistky z top 20.
tommr
05.04.2026 22:55
úplně by stačilo kdyby pravidelně porážela hráčky které jsou v žebříčku pod ní ...
PTP
05.04.2026 22:04
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled.
Georgino
05.04.2026 23:00
Jasně
EllNino
05.04.2026 22:04
Češi maj na začátku dubna letos už 5 titulů v singlu
frenkie57
05.04.2026 22:07
jj, pěkně rozjetá sezóna. Ženský vedou 3:2, takže teď by se měli zase ukázat chlapi.
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:10
Zatim se to da spocitat na prstech jedne ruky, ...pockej na zacatek cervence po Wimbledonu...;-)
Jon61
05.04.2026 22:02
K vzhledem k průběhu 1. setu bylo dobře, že zápas ukončila Marie na příjmu. Blahopřeji k výhře , příště nám tolik nenapínat nervy.
bardunek666
05.04.2026 22:02
Maruško, gratuluji. :) Poražené hračky sice nejsou super vysoko, ale tři z top 100 porazila a minimálně Udvardy je na antuce dobrá.
Titul vydařený, ale o to víc z něj mám radost. Navíc na takovém hezkém místě, jako je Bogota.
Takže třetí titul pro Marii a třetí letošní pro české holky. Parádní první polovina roku a parádní vstup do antukové části
aligo
05.04.2026 22:02
Hračky
bardunek666
05.04.2026 22:14
Co tě pobavilo? :D
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:01
Spanelsky box probudil v zaveru u Marusky killer instinkt... jasne dala najevo souperce po tech jejich fatalnich chybach na servisgemech (aut, sako) ze dneska je tu kralovna ona...;-) V Bogote propukne silenstvi;-))
Skvele...;-)
EllNino
05.04.2026 22:00
Letos nám ta finále jdou :)) Gratulka Marušce, druhé vyhrané finále v řadě
tenisman1233
05.04.2026 21:59
Viděl jsem už i horší zápasy,na které se nedalo koukat.
Preview.lover
05.04.2026 21:59
Vítězný míč na závěr, taková klasika od Bouzkové
misa
05.04.2026 21:59
Třetí titul
frenkie57
05.04.2026 22:01
Maruška a její slzy štěstí. A mně také zvlhlo oko. Velká gratulace Maruško!
The_Punisher
05.04.2026 22:02
Jsme na tom stejně. Ona je prostě tak milá holka ... těžko ji to nepřát.
frenkie57
05.04.2026 22:25
com
05.04.2026 22:01
už je lepší než Muchová
aligo
05.04.2026 22:02
Početně, ale ne úrovní
lvicek
05.04.2026 23:46
Tak to byla už celýho půl roku, než Muška horko těžko dohonila ;). Tak snad se teďka taky pochlapí a ten třetí titul přidá třeba do konce antuky ;).
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:01
;-)
aligo
05.04.2026 21:59
Bože konečně
The_Punisher
05.04.2026 21:59
Gratulaceeeeee Maruš!
PTP
05.04.2026 21:57
Menj a francba, te kibaszott magyar tehén!
frenkie57
05.04.2026 21:56
Tak pojď Maruško, doraž jí už na returnu, jo? Na servisgemech trochu hoříš, viď? Tak mnoho zdaru.
frenkie57
05.04.2026 22:01
Poslechla, hodná holka.
r176
05.04.2026 21:56
Tomu se snad nedá říkat tenis té pinkané
Babolet
05.04.2026 22:09
bardunek666
05.04.2026 21:55
A teď to ukončit! Na podání bych jí nevěřil. Maruško, už to doraž
com
05.04.2026 21:55
5:2 že by

smile Královna Bogoty smile
aligo
05.04.2026 21:55
Kuš!!!
Ondřej.Jirásek
05.04.2026 21:54
Já na tohle nemám, moje nervy
com
05.04.2026 21:55
připrav si článek o Královně
aligo
05.04.2026 21:56
Moje taky
Nedá se na to dívat, ale nejde mi se nedívat
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:04
Normalni antukovy zapas...
tommr
05.04.2026 22:37
ale ta nadmořská výška to asi přece jen trochu ovlivňuje ...
Vlk-v-trave
05.04.2026 22:50
tim vic bych ten titul Marie ocenil... ja ale spis narazim na to, ze na te antuce ty brejkbolove situace jsou castejsi... hlavne na WTA okruhu... a obecne takovych zvratu na tom povrchu rozhodne neni malo... krom toho obecne na te cihle se ty zapasy vic casove protahuji, atd.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 22:05
no vida, ani to nebolelo
JLi
05.04.2026 21:45
Večerní tenisová detektívka
The_Punisher
05.04.2026 21:50
Spíše horror
tommr
05.04.2026 21:44
A je po náskoku a nejspíš i po titulu ...
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:48
Konecne je tu kvalitni tommring...;-))
tenisman1233
05.04.2026 21:49
Náskok je zpět.
JLi
05.04.2026 22:54
Tys to zase zachránil
misa
05.04.2026 21:43
Začíná se znova. Marie bohužel v nikom nevzbuzuje respekt a všichni si na ni věří
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:45
Bude se muset k titulu probrejkovat... ;-) na returnu ji to jde lepe, obe budou na servisu vic utavene, koncovka... ted tam sla podpora marusce z boxu, hrat na returnu trochu odvazneji...
misa
05.04.2026 21:48
Brejk je zpátky a Marie teď snad servis udrží.
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:51
Ja s tim moc nepocitam, ale rozhodne verim, ze ma kvalitu, to fakt probrejkovat...a ke konci se trebas Udvardy nekde ustreli jak se bude muset na servu udrzet v zapase...
misa
05.04.2026 21:55
S vypětím všech sil. Teď ukončit na returnu, jinak přijde horor
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:49
A opravdu to tak vypada...;-)
Jinak musim pochvalit box tve oblibenkyne... delaji opravdu skvelou praci... potesujici tohle slyset... i male rady, bez prehaneni... Maruska ma podle mne opravdu stesti...;-)
misa
05.04.2026 22:02
Preview.lover
05.04.2026 21:40
Ach jo, zase se obrací momentum
com
05.04.2026 21:43
tenisman1233
05.04.2026 21:36
Udvardy už dochází síly ,holt se na ní podepisuje nár.program.
Mantra
05.04.2026 21:35
To už dá. Paprika odešla po 1. hře.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 21:41
to si vypiješ
Jon61
05.04.2026 21:34
Snad Maďarku zlomily nevyužité brejkboly a ztracené podání, i když...
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:39
no... je to WTA, takze cekame az na promeneny MB. ;-)
Jon61
05.04.2026 21:45
Je to tak, už Marie ztratila své podání. Na každý bod se nadře.
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:41
oprava, tady to bude narocnejsi... promeneny nejen M.B. ale CH.B.
bardunek666
05.04.2026 21:33
Vypadá to nadějně, ale to už tak vypadalo několikrát, takže neusínáme na vavřínech!!!
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:26
@misa

trenerem marusky je stale Lopez? nebo nekdo jiny?
PTP
05.04.2026 21:28
Ten už někde visí za koule v průvanu
misa
05.04.2026 21:32
jo, sedí na tribuně
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:35
dik...;-)
tenisman1233
05.04.2026 21:32
Stále Lopez a Tonda Bollart.Pokud tedy Lopez ještě nezdrhl z tribuny.
misa
05.04.2026 21:24
Už první gem byl těžký, co přijde dál?
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:27
brejk...marusky... ;-)
com
05.04.2026 21:28
jen aby ve finale nebyl brek Marušky
misa
05.04.2026 21:30
Brejk pro Marušku. Udvardy by se mohla sesypat. Přece jen z finále WTA má malé zkušenosti...
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:33
Maruska si to uhraje sama...;-)
The_Punisher
05.04.2026 21:34
Přesně Doufám, že si všechny náboje vyplýtvala v prvním setu a teď už to bude krasojízda Marušky.
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:30
mas ho tam... ;-) paradni brejk... dobre si to rozehrala a slajsovym dropem z bh zakoncila... box ji dost pomaha... dobry ne...;-)
misa
05.04.2026 21:33
zatím
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:33
Serv gem take pekny... jen ten jeden prehnany moon... ;-) ale stava se...
Mantra
05.04.2026 21:20
teď o něco jde, už se sype
aligo
05.04.2026 21:21
Panna jede docela bomby ale teď
com
05.04.2026 21:22
snovej začátek tretiho setu
aligo
05.04.2026 21:20
Přijde mi, že Máňa nějak nemá sil už... je i hodně slyšet, jak ztěžka dýchá, tak uvidíme
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:25
jo, nevedel jsem hned jestli tam tak dycha pani na empajru nebo Maruska...;-)
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:13
Vamos Mari!!! zni z kolumbijskeho hlediste... Maruska dostala sve fanynky do extaze... a po skvele returnove akci a vyhranem setu se dostala do te extaze take, ...i pesti zahrozila kolumbijskemu kartelu na tribune;-)
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 21:17
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:22
;-)) uvidime jak dlouho v tom laufu bude... ten zacatek tretiho je ve stylu - proc se mam za tim mickem sakra zase honit... a pritom staci si pohrat s delkou uderu, a podle mne to dokaze a tu Udvardy to pak vyhazuje nejen z rytmu, ale i vic ty fiftyny sama vyhazuje...
Jon61
05.04.2026 21:19
Marie má výhodu, že umí španělsky, to publikum v takových zemích ocení.
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:24
Cetl jsem si, ze ji tam maji hodne radi... ;-)
misa
05.04.2026 21:11
Marie vypadala ve druhém setu překvapivě svěží To mě přivádí na myšlenku, že ty její problémy s kondicí jsou zaviněny hlavou. Prostě občas strachem ztuhne a nemůže se ani pořádně hýbat?

Třetí set rozhodne to, která z dvojice bude mít silnější hlavu.
frenkie57
05.04.2026 21:14
A kondici.
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:14
Udvardy sla na toaletu popremyslet... uvidime co vymyslela... ;-)
frenkie57
05.04.2026 21:34
Velký houno, prohrává 0:3
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:15
Maruska po ni, takze take sla popremyslet...
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:16
Uvidime, co obe vymysli...;-)
Nevim jestli je dobre, ze Maruska ve 3.setu zacina na servisu... ale verme, ze ano.
aligo
05.04.2026 21:10
W 8/7
UE 3/9

Lepší konečně
aligo
05.04.2026 21:09
Už mohla mít hotovo
misa
05.04.2026 21:12
Tak jednoduché by to nebylo. Protože M. by byla nervózní z blížícího se titulu. Uvidíme co přijde ve třetím setu.
tenisman1233
05.04.2026 21:14
Udvardy by k tomu přistupovala jinak kdyby prohrála 1.set.
bardunek666
05.04.2026 21:01
Maruško, tak teď na returnu, ano? :)
The_Punisher
05.04.2026 21:02
Pridavam se! Na returnu to pujde. Panna Maria in action!
frenkie57
05.04.2026 21:10
Třetí SB využit, jdeme do třetího. Marie jednoznačně lepší na returnu než na podání.
bardunek666
05.04.2026 21:12
Joooo! Nezastavujeme!!! využít slabou chvíli Udvardy
frenkie57
05.04.2026 21:02
Ona je fakt nyní lepší na tom returnu, věřím, že to na něm spíše uzavře.
Mantra
05.04.2026 20:59
to je jitrnice tvl. 5-1 a nedopinkne to rovnou, co v tý lebedě nosí? Čeho se jako bojí, o nic nejde.
aligo
05.04.2026 21:02
Strašný jelito
com
05.04.2026 21:07
asi nechce bejt Bogotskou královnou
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 21:16
hlavně ví, z prvního setu, jak to dopadne, když se začne bát. Tak by to možná chtělo zjistit jinak...
aligo
05.04.2026 20:59
Dopodávání setu a zade katastrofa 0:40
Ondřej.Jirásek
05.04.2026 20:57
Že by už přece jen únava u Udvardy? Ale Maruška teda zabrala, o tom žádná.
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:00
Spis klasicka surfarka... ;-)
Jon61
05.04.2026 21:03
Teď přišla o podání, doufám, že druhý set nebude mít špatný konec jako tie-break v 1. setu.
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:13
Nebude...;-)
Vlk-v-trave
05.04.2026 20:50
Ted jsem k tomu prisel, a hned Maruska brejk... vlci momentum...;-))
Jinak mne nepride, ze je nejak hotova, kdykoliv ji vidim vyraz ma podobny... at jde o jakykoliv moment zapasu...
Mantra
05.04.2026 20:52
a života
Vlk-v-trave
05.04.2026 20:54
No prosim a winner na saku... vyborne... ;-)
Vlk-v-trave
05.04.2026 20:58
Excelentni dropshot... Maruska jede jak pila... nevidel jsem prvni set, ale asi byla nervozni, je tu doma... je tu Kolumbijska hvezda... tak asi nechce zklamat sve fantasticke fans... ;-)
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 21:00
jj, to je asi to, co si probírala na lavičce po katastrofickém prvním setu
Vlk-v-trave
05.04.2026 21:08
A nebo mistni kolumbijsti podnikatele, kteri nalozili cely svuj posledni vydelek s kokajnoveho pole ji poslali vzkaz, ze jak prohraje tak ji poslou z Bogoty do Prahy v zinkove rakvi...;-))
Mantra
05.04.2026 21:10
tohle jsou hloupé kecy
tenisman1233
05.04.2026 20:49
Teď se Maruška rozjela a Udvardy nestíhá.
misa
05.04.2026 20:47
3-1. Přišel opět čas na zkamenělou ruku?
frenkie57
05.04.2026 20:50
Kupodivu potvrdila čistou hrou. Marie má set celkem dobře rozehraný, tak snad to nějak nepodělá. Panna začala dost kazit, je třeba toho využít.
Vlk-v-trave
05.04.2026 20:52
V klidu Udvardy se v tom druhem vyhaze... :-)) A ve tretim setu bude zmatena jak je to vubec mozne, ze se tenhle zapas dostal do tretiho setu....
PTP
05.04.2026 20:52
Zkamenělý dítě o sny připraví tě
splašenej plyš, semišová myš
Sněhobílý dehet, utržený nehet
kandidát věd - black metal is dead.
Preview.lover
05.04.2026 20:40
Snad nemá Strýcová slabost pro Bouzkovou jako Pála
PTP
05.04.2026 20:42
Zas to všechno odsere Linda
Mantra
05.04.2026 20:44
Havlíčková
com
05.04.2026 20:49
Strycova je tam vsechny seřve a pošle do (_._) a priste uz se tam žádná neprihlásí
Mantra
05.04.2026 20:50
já si nemyslím, že je taková na ostatní, jen na sebe. to bude naopak měkkota
com
05.04.2026 20:52
na rozdíl od Pálu má pořádnou držku.. Když se nebude dařit, myslím, že to holky schytaj
Mantra
05.04.2026 20:58
uvidíš že ne, to si nemůže dovolit a ona to ví moc dobře
frenkie57
05.04.2026 20:51
Se jí budou bát.
subaru
05.04.2026 20:39
1.podáni 99-103 km\h.
hanz
05.04.2026 20:37
Vy na tu tragédku koukáte? Dobrý masochisti...
Otmar
05.04.2026 20:36
Celý turnaj v Bogotě je jedna velká sračka, kde nikdo nehraje nic a podle toho ten tenis vypadá. A první set finále je zoufalství samo a funguje jako důkaz, že Marie je schopna dojebat v podstatě všechno. Při představě, že to předvádí zhruba 25. hráčka světového žebříčku je mi mdlo!
Otmar
05.04.2026 20:38
Omlouvám se, duševní zkrat následkem sledování finálového špílu v Bogotě!
misa
05.04.2026 20:43
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 21:07
po dočtení předchozího jsem si říkal, ty, takový slušný, zdvořilý, ohleduplný...
Maruška by se měla dozvědět, jakou neplechu to její sebevědomí páchá na TP
frenkie57
05.04.2026 21:12
Otmar musí být vytočený doběla, vždycky takový slušňák.
tommr
05.04.2026 21:13
Marie svojí hrou dokáže psychicky zdeptat každýho kromě jejího fanouška číslo jedna ...
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 21:19
ten je melancholický permanentně
Oin
05.04.2026 21:38
Neplecha ukončena!
Otmar
05.04.2026 20:35
Random33
05.04.2026 20:32
Pegula je absolutne nepochopitelne nervozni pri MB. A co provedla Bouzkova? Proste jsou hraci/hracky s viteznou mentalitou. A pak jsou ti, co se boji vyhravat. A to i po treba 14 letech hrani na ATP/WTA
zfloyd
05.04.2026 20:35
Pegula stihla za jeden set Marie celý zápas ,tak to má vypadat
tenisman1233
05.04.2026 20:44
Pegula je ale hráčkou top ten a narozdíl od Marušky hraje mnohem více aktivněji.
misa
05.04.2026 20:49
A hlavně si věří.
aligo
05.04.2026 20:30
Nevím co víc by Marie ještě chtěla... ?
Měla SB na příjmu
Podávala na vítězství setu
Vedla v teibreaku 5:0
Měla SB v teibreaku

A stejně set prohrála
misa
05.04.2026 20:38
To dělá strach.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:30
ona se už nedokáže postavit k úderu
obě asi mají nadmořské výšky plné zuby nebo spíš plíce.

Asi v TB potřebovala vedení 6:0.
tak W/UE 7:13, když soupeřka má vyrovnané, k vítězství v setu vést nemohlo.
Reagovat
Sinuhet1
05.04.2026 20:30
prijde mi ze je Marie fyzicky uplne hotova, dal uz to sledovat nebudu
misa
05.04.2026 20:41
Při tom Udvardy odehrála na turnaji mnohem víc času. Marie ztratila loňskou kondici.
Ondřej.Jirásek
05.04.2026 20:29
Jako, Maruško, nezlob se na mě, ale to si děláš srandu
misa
05.04.2026 20:32
Maruška by dnes měla strach asi i z nějaké domácí volné karty...
tenisman1233
05.04.2026 20:45
V tiebreaku si za to může Maruška sama,škoda že Udvardy zahrála výborně na příjmu za stavu 4:5.
bardunek666
05.04.2026 20:29
Maďarka má v nohách dlouhý sf zápas. Odpadne ona nebo Marie?
misa
05.04.2026 20:30
Marie
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:30
!
tommr
05.04.2026 20:30
Marie už odpadla ...
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:31
ráda rozdává dárky
zfloyd
05.04.2026 20:29
raději si asi pustím film Psycho , to bude zábavnější
jih
05.04.2026 20:30
Hlavně méně strašidelné.
Preview.lover
05.04.2026 20:28
5:6 0:40 -> 6:6 5:0 a dva servisy -> 6:6 6:4 -> 6:7 (7:9)
tommr
05.04.2026 20:32
začalo to už za stavu 5:3 40:30 ...
frenkie57
05.04.2026 20:28
Projet TB ze stavu 5:1, to umí jen Marie.
Mantra
05.04.2026 20:28
5-0
jir6
05.04.2026 20:28
Dokonce 5:0
pantera1
05.04.2026 20:31
Masochistický finálový večer z Bogoty . Pro hodně zocelené jedince .
The_Punisher
05.04.2026 20:27
Taková škoda :(
bardunek666
05.04.2026 20:27
Marie, Marie...
PTP
05.04.2026 20:35
Marie, Marie, z tebe blbě mi je.
misa
05.04.2026 20:27
Zahozený tiebreak ze stavu 5-0 Nevyužité dva setboly v něm.

Marie má psychiku odevzdané oběti.
Z dnešního zápasu se bude sbírat ještě dlouhou dobu.
Jon61
05.04.2026 20:29
Marie vedla 5:0 a měla navíc dvě podání, obě ztratila a tím zahájila cestu ke zmaru. Smutné.
misa
05.04.2026 20:30
Je strašně ustrašená.
Jon61
05.04.2026 20:36
Přitom na začátku tie-breaku hrála do stavu 5:0 odvážně, nečekala pouze na chybu soupeřky, tudy cesta k vítězství nevede. Soupeřka je nyní na koni.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 21:11
Štěpec by řekl strašidelně a bylo by to výstižnější
aligo
05.04.2026 20:27
Já by se z té Marie posral, kdybych jí trénoval
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:24
z 5:0 na 6:6, Maruško, předčasná gratulka
com
05.04.2026 20:25
je na facku
Preview.lover
05.04.2026 20:23
Proboha
Mantra
05.04.2026 20:23
tedy chtěl bych mít vsazeno na takovou sr čku
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:23
a chčíje a chčíje...
spadle.prkenko
05.04.2026 20:22
To je hrozná bída. Nechápu jak ta naše plošinovka může být 26. hráčkou světa s touto hrou. Maďarka je konci první stovky a v některých případech je lepší hráčkou.
Mantra
05.04.2026 20:19
Udvardy je asi ještě větší maďar než Bouzková
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:22
no nevím
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:22
asi máš opožděný stream
zfloyd
05.04.2026 20:15
moc už to teď na titul nevypadá úroveň tenisu na to že je to finále
com
05.04.2026 20:17
chce to udelat napinavy.. Kdyby ji rozstrilela 6:3 6:0, tak by to byla nuda
Mantra
05.04.2026 20:17
nakonec jo
The_Punisher
05.04.2026 20:14
TB je tam!!!! Pojď Maruuuuuuuš!
Mantra
05.04.2026 20:10
tvl, ta je vymletá
Sinuhet1
05.04.2026 20:11
bohuzel musim souhlasit
Mantra
05.04.2026 20:13
snad se srovná
Preview.lover
05.04.2026 20:09
to ten poslední gem setu krásně začal ...
frenkie57
05.04.2026 20:08
Tak bude alespoň TB ?
The_Punisher
05.04.2026 20:06
Maruš začíná fakt příšerně chybovat :/ Byla ve vedení, přesto psychika ...
misa
05.04.2026 20:08
Má strach z finále. To je pak těžké...
misa
05.04.2026 20:03
Nevyužitý setbol a vzápětí nedopodávaný set (čistá hra). Tragické dvojchyby. Hlava Marii opět táhne dolů

Jako každé finále v cizině...
tommr
05.04.2026 20:00
Škoda toho neproměněnýho setbolu na returnu Marie teď nejspíš nedokáže set dopodávat ...
Mantra
05.04.2026 20:01
takže čistou hrou dopodá :-))))
aligo
05.04.2026 20:01
DF na úvod
aligo
05.04.2026 20:02
Dále UE
0:30
aligo
05.04.2026 20:03
Další UE
0:40
The_Punisher
05.04.2026 20:03
:(
aligo
05.04.2026 20:03
5:5
Mantra
05.04.2026 20:03
dneska je tommr silnej
Sinuhet1
05.04.2026 19:59
Maruska si fakt umi vybirat turnaje, idealni souperka do finale WTA
Sinuhet1
05.04.2026 20:04
myslel jsem ze ma slabou souperku, ale jen jsem to napsal Maruska projela svy podani cistou hrou - hraje taky tuzku
com
05.04.2026 20:05
aligo
05.04.2026 19:55
Herní styl maďarské Panny sedí Marii více, než styl jejích předchozích soupeřek, tak snad to Maruška zvládne!!!
misa
05.04.2026 20:05
Marie je rozklepaná jak malá holka, navíc už nemá sílu.
Mantra
05.04.2026 19:50
ot - Monfils na krásu otočil zápas s Talonem, Pegy jde nekompromisně pro titul...

Mám z obou radost
Preview.lover
05.04.2026 19:40
Už začíná otočka, očekávám 3-6 2-6, Bouzková může vyhrát jen, když bude Maďarka hodně chybovat, dnes tam není servis, nepříjemné umisťování míčků apod.
The_Punisher
05.04.2026 19:45
Ale no :) Já bych Maruš nezatracoval. Věřím, že dnes výhru a titul získá.
misa
05.04.2026 19:45
Hlavně chybí 1. servis. U druhého mám pak vždy strach z dvojchyby (a asi i Marie).
frenkie57
05.04.2026 20:00
Jakmile tam Marie začne blbnout s nadhozem, je z toho vždy dvojchyba.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 20:10
ale takový dvojchyby, jaký včera předvedla Arango, na ty asi nemá ani Maruška. Každopádně, ať se o ně nesnaží!
Jinak k té Arango - dle mých předpokladů... Ještě zvládla naladit domácí diváky stavem 5:2 ve třetím a hned na to se sesypala, jak je jejím zvykem, když se náhodou ocitne ve vedení.
Když se na WTA začala víc objevovat, snažil jsem se jí fandit, ale po jisté době jsem zjistil, že je to marné.
misa
05.04.2026 19:40
Marie je do finále ideální soupeřka. Jediná výjimka je turnaj v Praze...
tommr
05.04.2026 19:47
jj mimo Prahu má finálovou bilanci 0:6 ...
Mantra
05.04.2026 19:51
jsem to za tebe vyřídil už včera - takže dneska vyhraje.
com
05.04.2026 19:21
Stejne, ziskat titul z WTA a pri tom porazit hráčky 231 / 96 / 98 / 206 / 92.. To je jak nekde na ITFku smile

Ale co, Bouzkova tak bude mit vic titulu nez treba Muchova a stejne jako Vondrouska
tommr
05.04.2026 19:46
to jsou předčasný kalkulace. Marie podle mě dneska nevyhraje ...
bardunek666
05.04.2026 19:05
Maruško, držím palce!
com
05.04.2026 19:06
smile
tommr
05.04.2026 19:04
Pro mě je Marie favoritkou jen na papíře. Ve skutečnosti čekám v lepším případě vyrovnanou bitvu s nejasným koncem a v tom horším schytá Marie výprask ...
Ondřej.Jirásek
05.04.2026 19:06
Udvardy byla včera docela hotová, tak třeba nebude 100% fit.
tommr
05.04.2026 20:02
zatím vypadá na umření spíš Marie ...
misa
05.04.2026 20:07
Udvardy je i po včerejším tříhodinovém boji na tom se silami mnohem líp...
frenkie57
05.04.2026 19:33
Panna má herně navrch, nebýt chyb, kdoví, jaký by byl stav. Marie se furt jenom brání.
com
05.04.2026 19:03
favoritka 2 dny po sobe
aligo
05.04.2026 20:00
5 dní
