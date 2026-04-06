Bouzková má třetí titul! Češka ustála drama v Bogotě a po selhání otočila finálovou bitvu
Bouzková – Udvardyová 6:7, 6:2, 6:2
Bouzková rozehrála finále nejlepším možným způsobem. Udvardyovou donutila k několika chybám a hned po skončení úvodního gamu měla v zádech náskok brejku. Maďarská soupeřka ovšem přitvrdila a také ona si vypracovala brejkbol. Češka si ale na rozdíl od ní s touto hrozbou poradila a následně zvýšila na 2:0.
V dalších minutách si obě aktérky snadno hájily podání. V šesté hře však Bouzková vyrobila dvojchybu a pustila Udvardyovou k brejkbolu, na který česká hráčka udělala další chybu. Její protivnici se tak podařilo dohnat manko brejku a srovnat na 3:3. Bouzková ale výborně zareagovala. Sérii dvou brejkbolů sice nevyužila, nicméně Udvardyová pak zaznamenala dvě chyby po sobě a při skóre 4:3 měla Češka opět náskok brejku. Set mohla ukončit už na returnu, ale agresivně hrající Maďarka si se setbolem poradila.
Pražská rodačka v následujících minutách totálně selhala a sázka na obranu se jí krutě nevyplatila. Nejenže úvodní sadu nedopodávala, ale dokonce prohrála 11 míčů v řadě a čelila manku 5:6 a 0:40. Všechny tři setboly však i s pomocí aktivnější hry odvrátila a vynutila si tie-break.
Ve zkrácené hře využila Bouzková chyb Udvardyové a vypracovala si luxusní vedení 5:0. Maďarka přesto dokázala srovnat skóre, když nasazená jednička dvěma chybami zahodila oba setboly od stavu 6:4. Udvardyová pak měla při skóre 7:6 svou vlastní šanci, ale nepodařilo se jí zreturnovat servis. Dramatický úvodní set nakonec skončil vítězstvím Udvardyové poměrem 9:7 v tie-breaku.
Bouzková se nenechala hned dvojím selháním v úvodním setu rozhodit a skvěle vstoupila do toho následujícího. Česká tenistka byla na rozdíl od soupeřky takřka bezchybná, od stavu 1:1 získala dvanáct míčů po sobě a za 20 minut vedla 4:1.
Série vyhraných bodů se sice zastavila, ovšem šňůra získaných gamů nikoli. Bouzková dál hrála aktivněji, Udvardyová naopak hodně kazila a vedení české hráčky se zvýšilo na 5:1. Set sice úřadující šampionka Livesport Prague Open nedopodávala, nicméně uspěla vzápětí na returnu po využití třetího setbolu.
Po více než dvou hodinách hry přišlo na řadu rozhodující dějství a vypadalo to, že Bouzkové už dochází síly. Přesto v úvodním gamu přežila tři brejkboly a uhájila si servis. Vzápětí přišla odměna za bojovnost a neskutečný obranný čop na brejkbol, který Udvardyová nedokázala doběhnout. Češka pak suverénně zvýšila na 3:0 a byla velmi blízko k zisku titulu.
Udvardyová ale v dalších gamech zabrala, Bouzková se naopak vrátila k větší pasivitě ve výměnách a náskok brejku byl pryč. Maďarka však udělala několik dalších chyb, skóre nesrovnala a česká tenistka se ujala vedení 4:2.
Následně upravila po přežití dalšího brejkbolu na 5:2 a v tu chvíli už byla Bouzková opravdu blízko k tomu, aby zvedla nad hlavu trofej pro šampionku. A šance se chopila hned na první pokus, když poosmé v utkání Udvardyové sebrala servis.
Bouzková odehrála své celkově deváté finále a nakonec jedinečnou šanci na svůj první triumf mimo domácí půdu využila. Dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open ukořistila svou třetí trofej a v pondělí se vrátí na své žebříčkové maximum, 24. pozici.
V Bogotě startovala potřetí, i tentokrát v roli nasazené jedničky, a do finále se podívala podruhé. Předloni v něm neuspěla proti domácí hvězdě Camile Osoriové. Na začátku dubna se jedná o už třetí český triumf ve dvouhře žen na nejvyšší úrovni. Bouzková navázala na prvenství Sáry Bejlek v Abú Zabí a Karolíny Muchové v Dauhá.
Udvardyová se naopak do finále na hlavním okruhu dostala vůbec poprvé v kariéře. Ještě před týdnem bylo jejím nejlepším výsledkem čtvrtfinále. Maďarská hráčka si upevní pozici v TOP 100 žebříčku a může se těšit na nové maximum v podobě 71. místa.
Výsledky turnaje WTA 250 v Bogotě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Když moh bejt Král Gengel a Královna Pegule
Jsem zvědavej jestli Udvardy opravdu poletí do Lince kde má hrát v prvním kole se Sárou Bejlek nebo jestli se z turnaje odhlásí ...
Jinak zhruba před rokem jsem udělal něco, o čemž jsem doufal, že jí přinese štěstí a od té doby opravdu skoro všechno vychází Vyhrála dva tituly ve dvouhře, jeden ve čtyřhře, zítra se vrátí na své singlové žebříčkové maximum a pokud je už zraněná, rychle se dá dohromady. Pozoruhodné
Ještě doplním, že shodou náhod mám i občanský průkaz vydaný v den Mariiných narozenin. Asi existuje nějaké nadpozemské pouto
Jeste me zajima co jsi pred rokem udelal... ja jen kvuli Pavlince...;-)
Třetí titul pro Marii a první mimo Prahu. Má teď stejně titulů jako naše dvě nejlepší hráčky dohromady ...
V žebříčku si upevní pozici v top-30 a bude tak během antuky a trávy mezi nasazovanými ...
Marie se navíc stala první českou vítězkou dvouhry tohoto turnaje (dlouhá historie od roku 1998) a po Zakopalové je podle všeho teprve druhou Češkou, která vyhrála v JA titul WTA
Ikdyz... tam byl jednoznacne pozitivni...
Myslim ze je tu jeden mily fanda na TP, ktery ten lobing bezmezne oceni a urcite vas prijde povzbudit.
Ale chodím teď na pinec
Trofej bude plyšový medvídek?
Jinak vydrzel jsi do chvile jak zacla mluvit spanelsky? ;-) Na tribunach propukla vrava.
Je skvele, ze to Mari urvala... tenis ma byt bohaty na styly, at se nam to zamlouva nebo ne... vsak nas nikdo nenuti to skouknout... jinak pokud je maruska mentalne nahore, tak umi zahrat pekne... jasne, je to asi pro ni narocne, je videt, ze to neskutecne proziva,... ale titul je to hezky s paradni atmosferou, kterou bys v telocvicne nebo nekterych mistech jen tezko mel.... ;-) At si to uzije... plnym pravem...
Slyšel jsem ji mluvit včera, teď koukám na Burruchagu s Tommym. Pustím si pak HL a vyhlášení snad taky někde bude. Atmosféra musí být pro Marušku krásná
Trofej je nějaký černý džbánek.
Ale nakonec jsem i rad, Marie umi, pokud je mentalne nahore... jeji box dnes take skvely, hodne ji pomohl si projit tu svou emocionalni horskou drahu a zvitezila nakonec ta vasen...;-))
Hlavně aby se mu nechtělo čůrat.
pro tebe malý dárek mám.
Přes hory přes ploty
Maruška z Bogoty
už letí na BJKC.
Takhle hraje 24. hráčka světa.
Nakonec to bylo docela jednoznačné, ten první set byl asi jen pro diváky, přece jen nějaké 6:3 6:2 takhle při nedělním večeru, to by byla docela nuda.
Maruška má teď stejný počet titulů jako česká jednička s dvojkou dohromady.
Titul vydařený, ale o to víc z něj mám radost. Navíc na takovém hezkém místě, jako je Bogota.
Takže třetí titul pro Marii a třetí letošní pro české holky. Parádní první polovina roku a parádní vstup do antukové části
Skvele...;-)
Královna Bogoty
Nedá se na to dívat, ale nejde mi se nedívat
Jinak musim pochvalit box tve oblibenkyne... delaji opravdu skvelou praci... potesujici tohle slyset... i male rady, bez prehaneni... Maruska ma podle mne opravdu stesti...;-)
trenerem marusky je stale Lopez? nebo nekdo jiny?
Třetí set rozhodne to, která z dvojice bude mít silnější hlavu.
Nevim jestli je dobre, ze Maruska ve 3.setu zacina na servisu... ale verme, ze ano.
UE 3/9
Lepší konečně
Jinak mne nepride, ze je nejak hotova, kdykoliv ji vidim vyraz ma podobny... at jde o jakykoliv moment zapasu...
splašenej plyš, semišová myš
Sněhobílý dehet, utržený nehet
kandidát věd - black metal is dead.
Maruška by se měla dozvědět, jakou neplechu to její sebevědomí páchá na TP
Měla SB na příjmu
Podávala na vítězství setu
Vedla v teibreaku 5:0
Měla SB v teibreaku
A stejně set prohrála
obě asi mají nadmořské výšky plné zuby nebo spíš plíce.
Ale jinak, kdo chce Maruško kam...
Asi v TB potřebovala vedení 6:0.
tak W/UE 7:13, když soupeřka má vyrovnané, k vítězství v setu vést nemohlo.
Marie má psychiku odevzdané oběti.
Z dnešního zápasu se bude sbírat ještě dlouhou dobu.
Jako každé finále v cizině...
0:30
0:40
Mám z obou radost
Jinak k té Arango - dle mých předpokladů... Ještě zvládla naladit domácí diváky stavem 5:2 ve třetím a hned na to se sesypala, jak je jejím zvykem, když se náhodou ocitne ve vedení.
Když se na WTA začala víc objevovat, snažil jsem se jí fandit, ale po jisté době jsem zjistil, že je to marné.
Ale co, Bouzkova tak bude mit vic titulu nez treba Muchova a stejne jako Vondrouska