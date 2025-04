Šťastný Musetti: Sebevědomí je něco, co musíte zažít. Pak uvěříte

Byla to velká bitva, která nabídla opravdu všechno – skvělé výměny, nečekané zvraty a překvapivého vítěze. Dvouhodinovou a 41 minut trvající řež mezi Alexem de Minaurem (26) a Lorenzem Musettim (23) nakonec vyhrál italský tenista po setech 1:6, 6:4 a 7:6 a v neděli si ve finále Masters v Monte Carlu zahraje o svůj životní úspěch s Carlosem Alcarazem. „Tohle je něco absolutně mimořádného,“ jásal po zápase šťastný vítěz.

Ve světovém žebříčku patřilo Lorenzu Musettimu před turnajem 16. místo. Nebezpečný hráč pro každého, zvlášť na antuce. Ostatně právě na oranžové hlíně získal na olympiádě v Paříži v minulém roce bronz. Do finále prestižního podniku v Monte Carlu s ním však počítal málokdo.



Svými výkony a především čtvrtfinálovou demolicí Grigora Dimitrova (6:0, 6:0) bezesporu zaujal i Alex de Minaur. Oba hráče navíc spojovala i česká stopa. Zatímco Musetti ve druhém kole vyřadil ve třech setech Jiřího Lehečku, Australan ve stejné fázi a rovněž ve třech sadách porazil Tomáše Macháče. To už je ale minulostí.



Po dramatickém semifinálovém souboji má italský borec jistotu posunu minimálně na 11. místo žebříčku, jeho poražený soupeř se dostane ze současné desáté pozice na sedmou. V případě, že by Musetti uspěl i v boji o titul, posunul by se právě na sedmé místo a svého semifinálového soka by poslal o příčku níž.



K tomu by však potřeboval porazit do formy se vracejícího Carlose Alcaraze, který si v semifinále poradil s krajanem Alejandrem Davidovichem Fokinou (7:6, 6:4). Na to ale rodák z Carrary bezprostředně po zápase rozhodně nemyslel.



„Vždycky mám problém najít rytmus v těžkých podmínkách. Dnes hrál Alex opravdu dobře a bylo to složité. Kvůli dešti byl kurt pomalý a nebylo vůbec jednoduché získávat body. Klíčem k vítězství byla trpělivost,“ zůstal nad věcí Musetti, který tak vylepšil vzájemnou bilanci s Australanem na 2:1.



Musetti, jenž cestou do finále vyřadil i trojnásobného vítěze Monte Carla Stefanose Tsitsipase, má na okruhu ATP zatím dva tituly – z Hamburku a Neapole (oba v roce 2022). V dalších čtyřech finálových duelech neuspěl. Finále turnaje série Masters si zahraje poprvé v kariéře.



„Sebevědomí je něco, co musíte zažít, abyste si začali opravdu věřit. Ale ještě víc znamená sdílet tyhle krásné okamžiky s přáteli a rodinou. Tady je to jako můj domov, cítím se tu skvěle,“ dodal čerstvý finalista.



V neděli se pokusí přenést své sebevědomí i do finálové bitvy. S Alcarazem se na okruhu ATP střetl čtyřikrát – jednou zvítězil Ital, poslední tři zápasy ale patřily španělskému favoritovi. Finále začíná v neděli v pravé poledne.