Stephensová prohrála letos i počtvrté. Porazit nedokázala ani hráčku ze třetí světové stovky

V roce 2017 Sloane Stephensová vyhrála US Open, v další sezoně triumfovala v Miami, dostala se do finále French Open či Turnaje mistryň a byla světovou trojkou.



Jenže pak nečekaně ukončila úspěšnou spolupráci s trenérem Kamauem Murraym a na další finále čeká už přes rok čeká. Navíc její výsledky jsou čím dál horší. Semifinále si zahrála naposledy loni v květnu, čtvrtfinále pak v červnu na Roland Garros. Od té doby už jen dvakrát vyhrála dva zápasy po sobě.



I když loni v srpnu znovu po osmi měsících angažovala Murrayho, kterého zřejmě přeplatila ze služeb Portoričanky Puigové, nachází se v hluboké krizi.



Letos Stephensová ještě nevyhrála, byť pouze jednou hrála s hráčkou Top 100. V Brisbane šestadvacetiletá Američanka nestačila na Rusku Samsonovovou (129. v WTA), v Adelaide na Australanku Rodionovovou (201.), v Melbourne na Číňanku Shuai Zhang (35.) a včera v Acapulku neuspěla dokonce ani proti domácí 270. hráčce světa Renatě Zarazúaové.



Stephensová, která před čtyřmi lety v Acapulku získala jeden ze svých šesti titulů, pouze v jednom z devíti gamů při svém podání nemusela čelit brejkbolu. Celkem jich soupeřce nabídla čtrnáct a pět z nich nedokázala odvrátit. Po necelé hodině a půl prohrála 4-6 2-6.



"Mým hlavním plánem bylo věřit, že můžu vyhrát. Před zápasem jsme s trenérem udělali několik taktických plánů a fungovalo to. Jsem moc šťastná, protože jsem dostala šanci hrát proti nejlepším tenistkám a já si dokázala, že je můžu porážet," radovala se Zarazúaová.



Viva



World No. 270 @RenataZarazuaOf stuns 2016 champ and top seed Sloane Stephens 6-4, 6-2 for the biggest win of her career.#AMT2020 pic.twitter.com/P6XhU1uupS — WTA (@WTA) February 26, 2020



Dvaadvacetiletá Mexičanka si proti 26. hráčce světa Stephensové připsala nejcennější skalp, když členku Top 100 porazila teprve počtvrté. Její dosavadní nejcennější výhrou bylo vítězství nad tehdy 77. tenistkou světa Kristýnou Plíškovou před dvěma lety rovněž v Acapulku.



Do 2. kola turnaje WTA Zarazúaová postoupila potřetí v kariéře a vyrovnala své maximum. O premiérové čtvrtfinále si Mexičanka zahraje s devatenáctiletou Američankou Katie Volynetsovou, jež je dokonce až 384. hráčkou světa.



Volynetsová hraje na divokou kartu a v Acapulku si připsala premiérovou výhru na okruhu WTA, když si poradila s krajankou Shelby Rogersovou.



Venus nevyužila sedm mečbolů, Bouzková s Voráčovou dva

Na první letošní výhru dál čeká také Venus Williamsová, jež v Acapulku odehrála teprve druhý zápas v sezoně. 39letá Američanka v Mexiku podlehla 6-4 6-7 2-6 o dvacet let mladší Slovince Kaje Juvanové, byť měla ve druhém setu za stavu 5-4 při podání soupeřky sedm mečbolů.



"Je to neskutečné. Pamatuju si, jak jsem se cítila za stavu 4-5 v druhém setu. Za to vítězství jsem strašně vděčná, měla jsem štěstí," uvedla Juvanová po výhře nad sedminásobnou grandslamovou šampionkou.



Druhý mečbol Juvanová zachránila až díky úspěšné výzvě 'Jestřábího oka'. "Bylo to milimetrové. Už jsem se chystala jít spát, ráno se probudit a jít trénovat. Ale najednou se to otočilo a já si řekla: 'Cože? Pořád jsem ve hře! Teď toho musím využít'," komentovala nadšená Juvanová.

No. Quit.



Qualifier Kaja Juvan scores the biggest win of her career handing former No. 1 Venus Williams her first Acapulco loss 4-6 7-6(4) 6-2 after saving seven match points.#AMT2020 pic.twitter.com/Xo1zirPPIM — WTA (@WTA) February 26, 2020



Sedminásobná grandslamová šampionka Williamsová v Acapulku prohrála poprvé, předchozí dva starty v letech 2009 a 2010 pokaždé přetavila v triumfy.



Devatenáctiletá kvalifikantka Juvanová se ve druhém kole utká s krajankou Tamarou Zidanšekovou (h2h 0-1).



V prvním kole čtyřhry neuspěly české tenistky Marie Bouzková a Renata Voráčová. Ukrajinsko-kanadské dvojici Bondarenková/Fichmanová podlehly 6-4 2-6 10-12, přestože v super tie-breaku otočily vývoj z 0-5 a dostaly se ke dvěma mečbolům.