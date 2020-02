Strýcová v Dubaji zdolala Anisimovovou, Siniaková prošla kvalifikací

Barbora Strýcová si loni ve Wimbledonu poprvé zahrála semifinále grandslamu ve dvouhře a ve čtyřhře získala svůj premiérový grandslamový titul v kariéře. Od té doby se však ve dvouhře trápí.

Třiatřicetiletá rodačka z Plzně v tomto týdnu startuje na silně obsazeném podniku Premier v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech začala překvapivým vítězstvím 7-6(3) 2-6 6-4 nad Amandou Anisimovovou, které oplatila loňskou porážku z Aucklandu.

Strýcová nedokázala dopodávat úvodní dějství, ale nakonec jej získala i díky chybám soupeřky v tie-breaku. Ve druhé sadě 18letá Anisimovová přestala chybovat a české tenistce nedala žádnou šanci. V rozhodujícím setu se Strýcová dvakrát dokázala vymanit z manka brejku a nakonec po více než dvou a půl hodinách slavila své čtvrté vítězství od loňského Wimbledonu a přerušila sérii tří porážek.

O postup do čtvrtfinále se Strýcová, která naposledy dva zápasy v řadě vyhrála loni ve Wimbledonu, utká s Petrou Martičovou, nebo svou deblovou parťačkou Su-Wei Hsieh.

What a way to finish ✅@BaraStrycova moves past Anisimova 7-6(3), 2-6, 6-4 at #DDFTennis pic.twitter.com/DmZDlctfPr