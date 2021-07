Su-Wei Hsieh ve Wimbledonu navázala na předloňský triumf se Strýcovou, letošní ročník ovládla s Mertensovou

Vesninová s Kuděrmetovovou, které v posledních dvou kolech odvracely mečboly proti nasazeným jedničkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové i Caroline Dolehideové a Storm Sandersové, přitom měly utkání výborně rozehrané. Za stavu 6-3 5-4 podávaly na vítězství a dvakrát byly jediný míček od vítězství.

Hsieh s Mertensovou však vývoj otočily a samy měly možnost v rozhodujícím setu parádní bitvu zakončit na servisu. Ani jim se to ale nepovedlo a za stavu 7-6 ve třetím se do stejné pozice dostaly Rusky. Hsieh s Mertensovou ovšem získaly následující tři hry a dvouapůlhodinové drama urvaly na svou stranu.

I couldn’t be happier for Su Wei!! What a champion my partner is! ❤️



Also HUGE congrats to @elise_mertens. https://t.co/vEj9t5g8Jz