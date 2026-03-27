Sunshine Double je na dosah! Siniaková s Townsendovou se probily do finále i v Miami
Dabrowská/Stefaniová – Siniaková/Townsendová 6:4, 4:6, 3:10
Siniaková s Townsendovou nastupovaly do semifinále jako favoritky, přestože i Dabrowská a Stefaniová figurují v TOP 10 deblového žebříčku. Česko-americká dvojice ovšem měla na kontě osmizápasovou neporazitelnost, přičemž v ani jednom z těchto duelů neztratila set.
Jako první se k brejkbolu propracovaly Siniaková s Townsendovou, ale Američanka nedokázala zpracovat šílené prasátko od soupeřek a těsně svým úderem minula kurt. Od stavu 3:3 byly jasně lepší soupeřky. Dabrowská se Stefaniovou hrály agresivně, na rozdíl od favoritek takřka vůbec nekazily a nenechaly se rozhodit ani tím, že na příjmu neproměnily dva setboly.
Češka s Američankou se ale v žádném případě nevzdávaly, naopak svůj výkon pozvedly a bleskově si vypracovaly vedení 2:0 a 30:0 ve druhé sadě. Soupeřky se však dostaly k brejkbolu a po jeho proměnění se udržely ve hře. Dabrowskou a Stefaniovou odvrácení hrozby výrazného manka povzbudilo a vrátily se k dominanci ze druhé poloviny úvodního setu. Naopak Siniaková s Townsendovou opět příliš chybovaly a rázem prohrávaly 2:3 o brejk.
Siniaková s Townsendovou ale výborně zareagovaly a po dalším brejku srovnaly na 3:3. Ve zbytku druhého dějství pak byly lepší. Za stavu 4:4 přežily kritický brejkbol a následně už potřetí v tomto setu sebraly Dabrowské a Stefaniové podání a vynutily si rozhodující super tie-break.
Ten zvládly Siniaková s Townsendovou naprosto fantasticky. Soupeřkám nedaly sebemenší šanci na vítězství a dominovaly poměrem 10:3.
Na prestižní Sunshine Double, tedy triumf v Indian Wells a Miami v jedné sezoně, útočí Siniaková vlastně poprvé v kariéře. V kalifornské poušti sice kralovala také v roce 2023 s krajankou Barborou Krejčíkovou, nicméně kvůli zranění nemohla hrát čtyřhru v Miami a další deblovou soutěž absolvovala až na French Open.
Siniakovou a Townsendovou momentálně dělí od Sunshine Doublu pouze jedno vítězství. V minulosti ho dokázaly zkompletovat jen dvojice Jana Novotná s Helenou Sukovou (1990), Lisa Raymondová s Rennae Stubbsovou (2002), Raymondová se Samanthou Stosurovou (2006-07), Martina Hingisová se Saniou Mirzaovou (2015) a Elise Mertensová s Arynou Sabalenkovou (2019).
Česko-americký tým bude v nedělním finále čelit Italkám Jasmine Paoliniové a Saře Erraniové, nebo světové jedničce Elise Mertensové z Belgie a Číňance Shuai Zhang.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
