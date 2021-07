Suverénní Sabalenková a Šwiateková jsou poprvé v osmifinále Wimbledonu. Džabúrová vyřadila Muguruzaovou

Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková jsou dvěma ze tří přeživších členek elitní desítky. Zítra bude o postup do druhého týdne usilovat ještě světová jednička Ashleigh Bartyová. V prvních dvou kolech vypadly Elina Svitolinová, Sofia Keninová, Bianca Andreescuová, Serena Williamsová (skreč) a Petra Kvitová a turnaje se vůbec nezúčastnily Naomi Ósakaová se Simonou Halepovou.

Třiadvacetiletá Sabalenková se řadí k největším favoritkám, přestože při předchozích třech startech ve Wimbledonu vyhrála jediný zápas hlavní soutěže. Nasazená dvojka měla ve středu obrovské potíže se skvěle hrající domácí divokou kartou Katie Boulterovou a musela do tří setů, dnes však nedala šanci objevu letošní sezony Marii Camile Osoriové.

Kolumbijskou teenagerku, která na hlavní okruh prorazila po senzačním triumfu na domácí antuce v Bogotě, přejela 6-0 6-3 a dovolila jí jen jednou uhájit podání.

Sabalenková postupem do osmifinále vyrovnala své grandslamové maximum (US Open 2018 a Australian Open 2021). O první čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky bude bojovat s Jelenou Rybakinovou (H2H 2-0). Rybakinová si nedávno na French Open zahrála své první osmifinále a zároveň čtvrtfinále na grandslamech a mezi nejlepší šestnáctku postoupila také při svém debutu v hlavní soutěži Wimbledonu. Dvaadvacetiletá Kazaška neztratila set ani se Shelby Rogersovou, Američanku přehrála 6-1 6-4.

No. 2 seed @SabalenkaA seals an impressive 6-0, 6-3 win over Maria Camila Osorio Serrano to progress to the fourth round#Wimbledon pic.twitter.com/xrGxlMqa8x — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021

Ještě méně práce měla Šwiateková. Vítězka juniorky 2018 při předloňském debutu vypadla v prvním kole, ale letos je bez ztráty setu v osmifinále. Po Su-Wei Hsieh a Věře Zvonarevové si poradila s Irinou Beguovou.

Rumunce povolila jediný game, odvrátila všechny tři brejkboly, na podání dohromady přišla jen o osm fiftýnů a postup do dalšího kola slavila za necelou hodinu.

Džabúrová vyřadila Muguruzaovou

Garbiñe Muguruzaová končí ve Wimbledonu už ve třetím kole. Španělská šampionka z roku 2018 v něm podlehla 7-5 3-6 2-6 Tunisance Ons Džabúrové, která tak už podruhé vylepšila své maximum na londýnském grandslamu.



"Jsem nadšená, jak jsem zápas zvládla. Garbiñe je skvělá hráčka, obzvlášť na trávě. Už tady jednou vyhrála. Já dnes musel vytáhnout všechny své zbraně . Hodně jsem pracovala s rytmem zápasu. Podařilo se mi emociálně i fyzicky dostat na vrchol svých možností," komentovala Džabúrová, která před dvěma týdny na trávě v Birminghamu získala svůj první titul na okruhu WTA.



"Je to strašně rychlý povrch. Buď musíte hodně rychle praštit do míčku, nebo změnit rytmus. Nic mezi není. Je to pro mě přívětivý povrch, když je potřeba, můžete skočit rybičku. Mám ráda všechno spojené s přírodou, takže je to můj oblíbený povrch," přiznala Džabúrová, jež byla ve Wimbledonu až dosud jen jednou ve 2. kole.



"Jsem ráda, že mohu svými úspěchy inspirovat spoustu mladých hráčů u nás v zemi. Chtěla bych, aby na této úrovni hrálo co nejvíce tenistů z naší země. Snad pro to dělám maximum," dodala 26letá Tunisanka, která má letos na kontě nejvíce výher že všech tenistek.