Světová jednička Bartyová nezvládla olympijskou premiéru, prohrála se Sorribesovou

Současná vládkyně ženského tenisu Ashleigh Bartyová, která před dvěma týdny ve Wimbledonu získala druhý grandslamový titul, si v Tokiu odbývá premiéru na olympiádě. Zatímco ve čtyřhře se Storm Sandersovou v sobotu zvítězily, ve dvouhře se loučí po svém úvodním vystoupení.



Pětadvacetiletá Australanka v japonské metropoli nestačila na 48. hráčku světa Saru Sorribesovou. O rok mladší Španělka zvítězila 6-4 6-3 a navázala na letošní úspěchy z tvrdého povrchu, na kterém v březnu v Guadalajaře získala první titul na okruhu WTA či se dostala do čtvrtfinále prestižního turnaje v Miami.





"Klíčem mé hry je dobré podání, které mi ale dnes nešlo. Byla jsem trochu nevyzpytatelná a udělala jsem příliš mnoho chyb," komentovala Bartyová.



Australanka se nyní chce soustředit na čtyřhru, v minulosti byla v deblovém žebříčku na pátém místě. "Vždy jsem si čtyřhru užívala a jsem ráda za šanci hrát se Storm v Tokiu. Je to skvělý člověk a z každé své příležitosti vytěží maximum," pochválila spoluhráčku.



I přes vyřazení ve dvouhře ale Bartyová považuje hry za úžasné. "Olympiáda je určitě odlišná oproti předchozím, ale možnost reprezentovat svoji zemi po boku nejlepších sportovců na světě je výjimečná," řekla.

Bartyová byla nejtěžší soupeřkou ve čtvrtině pavouka, ve které je také Barbora Krejčíková. Sorribesová se ve druhém kole utká s Francouzkou Fionou Ferrovou.



