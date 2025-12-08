Světová osmička rozšiřuje tým. Z její deblové parťačky se stane i trenérka

DNES, 14:15
Jasmine Paoliniová (29) přibere do svého trenérského týmu pro příští sezonu i deblovou partnerku Saru Erraniovou (38), s níž vloni na olympijských hrách v Paříži získala zlato. Světová osmička v rozhovoru pro televizi Rai Uno oznámila, že se bude připravovat pod vedením trenéra Danila Pizzorna a právě Erraniové.
Errani Sara
Paolini Jasmine
Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová loni společně ovládly olympiádu v Paříži (© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

"Sara bude v příští sezoně členkou mého týmu," řekla Paoliniová. "Budou se mnou pracovat dva lidé. Danilo Pizzorno bude mým trenérem a Sara bude mít na starosti taktiku, protože v této oblasti je na úplně jiné úrovni," uvedla.

Osmatřicetiletá Erraniová už sice ukončila kariéru ve dvouhře, čtyřhru ale chce s Paoliniovou dál hrát. "Jde nám to spolu tak dobře, že je těžké přestat," řekla bývalá světová pětka a finalistka Roland Garros z roku 2012.

O devět let mladší Paoliniová ukončila v březnu po deseti letech spolupráci s Renzem Furlanem, pod jehož vedením si vloni připsala mimo jiné dvě finálové účasti na grandslamech.

Ondřej Jirásek, ČTK
com
08.12.2025 15:19
Džasmínka právě zahájila sešup žebříčkem
