Světová osmička rozšiřuje tým. Z její deblové parťačky se stane i trenérka
"Sara bude v příští sezoně členkou mého týmu," řekla Paoliniová. "Budou se mnou pracovat dva lidé. Danilo Pizzorno bude mým trenérem a Sara bude mít na starosti taktiku, protože v této oblasti je na úplně jiné úrovni," uvedla.
Osmatřicetiletá Erraniová už sice ukončila kariéru ve dvouhře, čtyřhru ale chce s Paoliniovou dál hrát. "Jde nám to spolu tak dobře, že je těžké přestat," řekla bývalá světová pětka a finalistka Roland Garros z roku 2012.
O devět let mladší Paoliniová ukončila v březnu po deseti letech spolupráci s Renzem Furlanem, pod jehož vedením si vloni připsala mimo jiné dvě finálové účasti na grandslamech.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře