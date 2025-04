Svitolinová dotáhla Ukrajinu k historickému úspěchu, Slovenky padly

BILLIE JEAN KING CUP – Ukrajinské tenistky se poprvé probojovaly na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Historický úspěch zařídila týmu zejména Elina Svitolinová, jež v soubojích s domácím Polskem i Švýcarskem vyhrála dvouhru a dovedla Ukrajinky k triumfu v kvalifikační skupině E v Radomi.

V září v Šen-čenu budou o trofej hrát také přemožitelky českých hráček Španělky, Japonky, Britky a hráčky Kazachstánu. Dnes je ještě doplnily Američanky, které díky vítězství nad Slovenskem ovládly skupinu C v Bratislavě. Úřadující vítězky Italky a domácí Číňanky měly účast jistou.



Svitolinová odstartovala oslavy v ukrajinské reprezentaci sobotní výhrou 6:4, 6:2 nad Švýcarkou Jil Teichmannovou. "Tak dlouho jsme na tento okamžik čekaly. Jsem na celý tým hrdá. Je to speciální chvíle pro celou zemi. Připadala jsem si, jako bychom hrály v Kyjevě. Tolik Ukrajinců tady bylo, díky za podporu," řekla osmnáctá hráčka světového žebříčku v polské Radomi.



Japonsko slavilo postup dnes doma v Tokiu po výhře v rozhodujícím deblu proti Kanadě. Zasloužily se o ni Ena Šibaharaová a Šúko Aojamaová, poté co zdolaly Kaylu Crossovou a Rebeccu Marinovou.