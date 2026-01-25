Svitolinová jen vítězí! Ukrajinka na Australian Open zametla i s hvězdnou Andrejevovou
Svitolinová – Andrejevová 6:2, 6:4
Naposledy Svitolinová prohrála v září loňského roku v rámci Billie Jean King Cupu s Jasmine Paoliniovou. Krátce poté ukončila sezonu, aby se co nejlépe připravila na tu následující. A podle všeho se jí to povedlo dokonale.
Hned na svém úvodním letošním turnaji v Aucklandu nenašla přemožitelku, na parádní jízdu navázala i v Melbourne. Postupně zde vyřadila Španělku Cristinu Bucsaovou, ještě nedávno českou tenistku nyní reprezentující Polsko, Lindu Klimovičovovu, marně se ji ve 3. kole pokoušela zbrzdit Dijana Šnajderová a naposledy právě světová čtyřka Andrejevová. I mladá Ruska už má přitom letos na svém kontě turnajový vavřín, když vládla na podniku v Adelaide.
V úvodním setu se důležité momenty začaly odehrávat od stavu 2:1 pro rodačku z Oděsy. Od tohoto stavu Andrejevová ani jednou neudržela svůj servis, Ukrajinka o něj přišla jen jednou a úvodní dějství získala s přehledem 6:2. Druhý set začala mnohem lépe Ruska, když vedla 2:0. Svitolinová ale velmi rychle srovnala krok, za stavu 5:4 ze svého pohledu znovu uspěla na returnu a po hodině a 24 minutách se mohla radovat z postupu do čtvrtfinále.
"Je to neskutečné. Jsem strašně šťastná, jak jsem dnes hrála. Bojovala jsem od prvního do posledního míče. Byl to velmi nervózní a vypjatý zápas, o to víc jsem hrdá na to, jaký výkon jsem předvedla," říkala šťastná vítězka, kterou v hledišti sledoval její manžel Gaël Monfils.
"Čekala jsem těžký zápas a dlouhé výměny. To se potvrdilo. Snažila jsem se být především rychlá na nohou a soustředěná na každý míč. Věděla jsem, že musím využít i nejmenší chybičky ve hře soupeřky, a to se mi dařilo,“ dodala.
O účast mezi poslední čtyřkou si Svitolinová zahraje s přemožitelkou Karolíny Muchové, Američankou Coco Gauffovou. Ukrajinka si v Melbourne zahrála maximálně právě čtvrtfinále, kam došla třikrát, naposledy v loňském roce, kde skončila na raketě pozdější šampionky Madison Keysové.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
potřebujou za uši,
aby jim svitlo a žrali hlínu,
na to tu maj Svitolinu!
Paráda, dvě Rusky za sebou, to se cení!