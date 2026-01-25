Svitolinová jen vítězí! Ukrajinka na Australian Open zametla i s hvězdnou Andrejevovou

DNES, 16:00
Aktuality 2
AUSTRALIAN OPEN – Ve fantastické formě se na začátku sezony prezentuje Elina Svitolinová (31). Ukrajinská tenistka si v osmifinále Australian Open poradila s podobně naladěnou Mirrou Andrejevovou (18) a po setech 6:2, 6:4 postoupila již do čtvrtfinále. V letošním roce tak stále nepoznala porážku a na svém kontě má devátou výhru v řadě.
Profily hráčů
Svitolina Elina
Andreeva Mirra
Elina Svitolinová po postupu do čtvrtfinále Australian Open (@ WILLIAM WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Svitolinová – Andrejevová 6:2, 6:4

Naposledy Svitolinová prohrála v září loňského roku v rámci Billie Jean King Cupu s Jasmine Paoliniovou. Krátce poté ukončila sezonu, aby se co nejlépe připravila na tu následující. A podle všeho se jí to povedlo dokonale.

Hned na svém úvodním letošním turnaji v Aucklandu nenašla přemožitelku, na parádní jízdu navázala i v Melbourne. Postupně zde vyřadila Španělku Cristinu Bucsaovou, ještě nedávno českou tenistku nyní reprezentující Polsko, Lindu Klimovičovovu, marně se ji ve 3. kole pokoušela zbrzdit Dijana Šnajderová a naposledy právě světová čtyřka Andrejevová. I mladá Ruska už má přitom letos na svém kontě turnajový vavřín, když vládla na podniku v Adelaide.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V úvodním setu se důležité momenty začaly odehrávat od stavu 2:1 pro rodačku z Oděsy. Od tohoto stavu Andrejevová ani jednou neudržela svůj servis, Ukrajinka o něj přišla jen jednou a úvodní dějství získala s přehledem 6:2. Druhý set začala mnohem lépe Ruska, když vedla 2:0. Svitolinová ale velmi rychle srovnala krok, za stavu 5:4 ze svého pohledu znovu uspěla na returnu a po hodině a 24 minutách se mohla radovat z postupu do čtvrtfinále.

"Je to neskutečné. Jsem strašně šťastná, jak jsem dnes hrála. Bojovala jsem od prvního do posledního míče. Byl to velmi nervózní a vypjatý zápas, o to víc jsem hrdá na to, jaký výkon jsem předvedla," říkala šťastná vítězka, kterou v hledišti sledoval její manžel Gaël Monfils.

"Čekala jsem těžký zápas a dlouhé výměny. To se potvrdilo. Snažila jsem se být především rychlá na nohou a soustředěná na každý míč. Věděla jsem, že musím využít i nejmenší chybičky ve hře soupeřky, a to se mi dařilo, dodala.

O účast mezi poslední čtyřkou si Svitolinová zahraje s přemožitelkou Karolíny Muchové, Američankou Coco Gauffovou. Ukrajinka si v Melbourne zahrála maximálně právě čtvrtfinále, kam došla třikrát, naposledy v loňském roce, kde skončila na raketě pozdější šampionky Madison Keysové.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
peek
25.01.2026 16:26
Tyhle ruský marfuši
potřebujou za uši,
aby jim svitlo a žrali hlínu,
na to tu maj Svitolinu!

Paráda, dvě Rusky za sebou, to se cení!
Reagovat
Pavol
25.01.2026 16:04
Výborne Elina. Mám z teba radosť.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist