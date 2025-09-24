Svitolinová předčasně ukončila skvěle rozjetou sezonu. Cítí se psychicky vyčerpaná

Elina Svitolinová (31) předčasně ukončila sezonu. Třináctá hráčka světového žebříčku rozhodnutí oznámila na instagramu s tím, že si potřebuje psychicky odpočinout. Jejím posledním turnajem tak byl Billie Jean King Cup, kde Ukrajinky prohrály semifinále s Italkami. Vzdala se tak šance zabojovat o účast na Turnaji mistryň. "Už dávno jsem se naučila, že tenhle sport není o penězích, slávě nebo žebříčku. Je o tom být připravený bojovat a odevzdat sto procent. A já se na to teď prostě necítím," uvedla.
Elina Svitolinová předčasně ukončila sezonu (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

"Poslední dobou se necítím sama sebou. Nejsem ve správném psychickém rozpoložení a necítím se být připravená hrát," ohlásila konec sezony jednatřicetiletá Svitolinová, která letos odehrála 51 zápasů s bilancí 36 výher a pouhých 15 porážek. "Už dávno jsem se naučila, že tenhle sport není o penězích, slávě nebo žebříčku. Je o tom být připravený bojovat a odevzdat sto procent. A já se na to teď prostě necítím," uvedla ve vyjádření.

Bývalá světová trojka, která se v roce 2023 vrátila k tenisu po mateřské pauze, letos na okruhu WTA získala jeden titul, v dubnu uspěla na antukové dvěstěpadesátce v Rouenu. Celkem má Ukrajinka na kontě 18 turnajových triumfů.

V této sezoně si také zahrála čtvrtfinále na Australian Open a Roland Garros. Minulý týden pomohla Ukrajině k historickému postupu do semifinále Poháru Billie Jean Kingové, kde nakonec Ukrajinky podlehly 1:2 na zápasy obhájkyním titulu a pozdějším vítězkám z Itálie.

Svitolinová tak vynechá především čínské tisícovky v Pekingu a Wuhanu a nezabojuje o potencionální účast na Turnaji mistryň. V hodnocení letošní sezony aktuálně figuruje na 12. místě a mohla se stát alespoň jednou z náhradnic.

Jakub Hájek, ČTK
Mantra
24.09.2025 10:48
Už dávno jsem se naučila, že tenhle sport není o penězích, slávě nebo žebříčku" - ale počkej, holky říkaly, že ...
pantera1
24.09.2025 09:58
No však ona aji vypadá, že mele z posledního. Děcko a Gael ji dávají zřejmě pořádně zabrat. Takže by to chtělo si ten itinerář trošku poladit.
