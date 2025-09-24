Svitolinová předčasně ukončila skvěle rozjetou sezonu. Cítí se psychicky vyčerpaná
"Poslední dobou se necítím sama sebou. Nejsem ve správném psychickém rozpoložení a necítím se být připravená hrát," ohlásila konec sezony jednatřicetiletá Svitolinová, která letos odehrála 51 zápasů s bilancí 36 výher a pouhých 15 porážek. "Už dávno jsem se naučila, že tenhle sport není o penězích, slávě nebo žebříčku. Je o tom být připravený bojovat a odevzdat sto procent. A já se na to teď prostě necítím," uvedla ve vyjádření.
Bývalá světová trojka, která se v roce 2023 vrátila k tenisu po mateřské pauze, letos na okruhu WTA získala jeden titul, v dubnu uspěla na antukové dvěstěpadesátce v Rouenu. Celkem má Ukrajinka na kontě 18 turnajových triumfů.
V této sezoně si také zahrála čtvrtfinále na Australian Open a Roland Garros. Minulý týden pomohla Ukrajině k historickému postupu do semifinále Poháru Billie Jean Kingové, kde nakonec Ukrajinky podlehly 1:2 na zápasy obhájkyním titulu a pozdějším vítězkám z Itálie.
Svitolinová tak vynechá především čínské tisícovky v Pekingu a Wuhanu a nezabojuje o potencionální účast na Turnaji mistryň. V hodnocení letošní sezony aktuálně figuruje na 12. místě a mohla se stát alespoň jednou z náhradnic.
