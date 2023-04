Svitolinová se vrátila po porodu. V Charlestonu prohrála tříhodinovou bitvu s Putincevovou

Při comebacku to nebyla pro ukrajinskou tenistku zrovna jednoduchá záležitost. Duel s Putincevovou se natáhl téměř na tři hodiny. První sadu sice Svitolinová v tie-breaku vyhrála, a i když se jí nepodařilo druhé dějství, ve třetí sadě až do posledních gamů bojovala o postup. Rozhodujícím se ukázal brejk Kazachstánky za stavu 4-4. Následně už Putincevová dopodávala k vítězství. I tak ale aplaus publika patřil také poražené.

"Měla jsem husí kůži, byla tam opravdu milá atmosféra. Spousta lidí mi fandila a podporovala mě v těžkých chvílích. Nebylo to pro mě jednoduché, ale jsem spokojená s tím, jak jsem hrála. Nyní také jasněji vidím, co musím zlepšit," svěřila se Svitolinová po utkání.

Náročné to bylo pro čerstvou tenisovou maminku hlavně fyzicky. "Během těhotenství jsem vůbec necvičila, chtěla jsem, aby si mé tělo odpočinulo. Pak jsem vlastně musela budovat svaly od nuly. Dva týdny po porodu jsem cítila, že se pomalu vracím do kondice a po dalších třech měsících jsem začala postupně trénovat," vyprávěla.

Její pauza trvala přesně 375 dnů. Posledním zápasem před pauzou pro ni byl duel druhého kola v Miami s Heather Watsonovou loni 24. března, který prohrála až v tie-breaku třetí sady 6-4 3-6 6-7(4). To už byla ve druhém měsíci těhotenství. Malá Skaï se narodila v polovině října.



Respekt, ale nakopem jim zadky

V době, kdy se chystala k návratu na kurty přišla z tenisového prostředí zpráva o tom, že Wimbledon zrušil své rozhodnutí zákazu startu ruských a běloruských hráčů. "Samozřejmě je to jejich rozhodnutí a my to musíme respektovat. Takže ano, je čas vrátit se na kurt a nakopat jim zadky," usmála se Svitolinová, pro kterou je toto téma jinak velmi citlivé.

Thank you for being a true leader of our nation. The Ukrainian people are UNITED like never before. Glory to Ukraine @U24_gov_ua #україна #ukraine pic.twitter.com/gn1RT7md1q — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 10, 2023

Před odletem do zámoří navštívila svou okupovanou zemi a chvíle na Ukrajině označila za okamžiky, které berou za srdce. "Byl to pro mě těžký výlet, ale zároveň jsem byla šťastná, že jsem viděla svou babičku a také druhou polovinu své rodiny," vyprávěla. "Je to opravdu těžké, vidět svou vlast ve stavu neustálé pohotovosti. Navštívila jsem některá města, která jsou zcela zničená raketami. Proto se ze všech sil snažím získat peníze pro ukrajinský lid a na obnovu naší země," dodala.



Táta Monfils se také zkouší vrátit

Po narození dcerky se z tenisového dění stáhl i Svitolinové manžel Gaël Monfils. Ten sice loni vynechával turnaje i kvůli zranění chodidla, po radostné události ale začal pomáhat doma a naplno se věnoval rodině. "Jsem nadšený, bude to úplně jiný život. Doufám, že budu skvělý táta," sdělil loni v létě v rozhovoru pro web TennisUptoDate.

Wishing all your family and loved ones a very Merry Christmas! May your days be filled with joy, love, and peace. Happy Holidays ❤️ pic.twitter.com/rbwCXqPItI — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) December 25, 2022

Ale i francouzský tenista už zase hraje, i když zatím není tak úspěšný, jako když se pohyboval v Top 10 žebříčku ATP. Dnes figuruje až ve čtvrté stovce pořadí. "Uveďme to na pravou míru: Jasně, prohrál jsem své první dva zápasy po pauze a ano, zranil jsem si zápěstí a nedohrál jsem třetí zápas. Je to zklamání, ale také to není žádná katastrofa, jak psala některá média," řekl 36letý Francouz. Sám ví, že důležitější věci má doma.

Svitolinová není jedinou maminkou na okruhu. Úspěšně se vrátily Taylor Townsendová, Viktoria Azarenková či Tatjana Mariaová. Po porodu znovu začaly hrát i Jevgenija Rodinová, Yanina Wickmayerová, Věra Zvonarevová či Amandine Hesseová a také se čeká na návrat dalších. Už na konec dubna ohlásila návrat Barbora Strýcová, která podnikne několikaměsíční rozlučku, a vrátit se chce i Angelique Kerberová.