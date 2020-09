Svitolinová si ve Štrasburku poradila s Linetteovou a je ve čtvrtfinále

Světová pětka Elina Svitolinová se po koronavirové pauze vrátila na kurty teprve minulý týden v Římě, kde po výhrách nad Ruskami Pavljučenkovovou a Kuzněcovovou skončila ve čtvrtfinále po debaklu s Markétou Vondroušovou.



Před Roland Garros si 26letá Ukrajinka naplánovala ještě start na menším turnaji WTA International ve Štrasburku, kde je jednou z největších papírových favoritek. A na úvod svou roli potvrdila, když zdolala 7-6 7-5 Polku Magdu Linetteovou.



O vítězství však musela Svitolinová bojovat dvě hodiny. V prvním setu dvakrát neudržela výhodu brejku a sadu získala až v tie-breaku, v němž neprohrála ani jeden bod. Ve druhém setu prohrávala 1-4 s mankem dvou brejků, vývoj ovšem i díky odvrácení setbolu otočila a vyhrála i druhý vzájemný duel.



"Rozhodně to nebyl vůbec lehký zápas. Ona bojovala, snažila se hrát na maximum. Můj výkon byl takový nahorů dolů. Není to snadné přijet z jiného turnaje, kde se hraje v jiných podmínkách a s jinými míčky. Snažila jsem se bojovat a nakonec měla štěstí, že jsem vyhrála ve dvou setech," komentovala Svitolinová.







O druhé letošní semifinále si Svitolinová, jež v březnu před pauzou triumfovala v mexickém Monterrey, zahraje v prvním vzájemném střetnutí se 54. hráčkou světa Jil Teichmannovou.



23letá Švýcarka, jež si po koronavirové pauze zahrála finále v Lexingtonu, do Štrasburku dorazila se sérií tří porážek, na antuce ve Francii se jí však daří. Po výhře nad nasazenou Američankou Amandou Anisimovovou neztratila set ani s ruskou šampionkou z roku 2018 Anastasií Pavljučenkovovou, kterou zdolala 7-6 7-5.



"Byl to těžký zápas. Po návratu z amerických betonů jsem měla problém s přechodem na antuku. Ale už se cítím dobře, možná mi pomohla i dlouhá příprava na antuce během té pauzy," řekla Teichmannová.







Druhou čtvrtfinálovou dvojici v úterý vytvořily pátá nasazená Kazaška Jelena Rybakinová a Číňanka Shuai Zhang, které vyřadila domácí naděje Alizé Cornetovou a Claru Burelovou.



Jediná Češka v soutěži Kateřina Siniaková, jež v prvním kole otočila nepříznivý vývoj proti Američance Bernadě Peraové, bude o postup mezi osmičku nejlepších usilovat ve středu proti nasazené Rusce Jekatěrině Alexandrovové.

• WTA INTERNATIONAL ŠTRASBURK •

Francie, antuka, 225.500 dolarů

úterní výsledky (22. 08. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Svitolinová (2-Ukr.) - Linetteová (Pol.) 7-6(0) 7-5 Rybakinová (5-Kaz.) - Cornetová (Fr.) 6-3 7-6(8) Shuai Zhang (Čína) - Burelová (Fr.) 6-3 7-6(3) Teichmannová (Švýc.) - Pavljučenkovová (Rus.) 7-6(3) 7-5