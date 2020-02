Svitolinová v Hua Hinu titul nezíská. Nasazená jednička ve čtvrtfinále prohrála s Hibinovou

Elina Svitolinová loni poprvé od sezony 2013 nezískala žádný titul a finále si zahrála pouze na Turnaji mistryň. Pětadvacetiletá Ukrajinka se však poprvé podívala do semifinále grandslamu (Wimbledon a US Open) a hlavně díky skvělým výsledkům na podnicích velké čtyřky se stále drží v elitní desítce.

Letos se ovšem světové čtyřce vůbec nedaří. V Hua Hinu, kde byla největší favoritkou a jedinou zástupkyní z Top 10, si sice poradila s Bibiane Schoofsovou a Storm Sandersovou, jenže dnes ve čtvrtfinále nestačila 4-6 2-6 na 84. hráčku světa Nao Hibinovou a ani na třetím letošním turnaji nevyhrála více než dva zápasy.

Japonská outsiderka měla od začátku navrch a průběh utkání měla pod kontrolou. Ve druhé sadě dokonce mohla světové čtyřce uštědřit potupného "kanára", když za stavu 5-0 podávala na vítězství.

Hibinová se až na sedmý pokus dočkala premiérového skalpu členky elitní desítky. Do semifinále thajského podniku prošla bez ztráty setu a mezi nejlepší kvarteto na turnajích WTA postoupila poprvé od loňského září, kdy v Hirošimě získala svou druhou trofej.

O své šesté finále na okruhu WTA si zahraje s Qiang Wang, nebo Leonií Kungovou.

