Svrčina brutální program nezvládl. Na US Open bojoval do posledního míče, ale neuspěl
Svrčina – Mérida 6:1, 3:6, 5:7
V neděli slavil Svrčina na challengeru v mexickém Cancúnu svůj největší kariérní triumf a také premiérový posun do elitní stovky žebříčku. Po přesunu do amerického New Yorku ale jeho vítězná série skončila hned v prvním kole kvalifikace US Open.
Český tenista měl za sebou vyčerpávající finále v Mexiku, v němž bojoval s křečemi a silou vůle urval vítězství. Proti Méridovi začal fantasticky a za stavu 6:1, 1:0 vedl o set a brejk. Favorizovaný Svrčina však začal fyzicky i psychicky odpadat.
Přesto bojoval do posledního míče a prohrál až po dvou hodinách a velmi těsném rozhodujícím setu. V něm nedovolil soupeři potvrdit brejk a vedl 5:4, ovšem poslední tři gamy jasně ztratil a se závěrečným grandslamem sezony se rozloučil.
Svrčina odehrál svou 14. grandslamovou kvalifikaci v kariéře, třetí na US Open po ročnících 2022-23. Do hlavní soutěže se podíval pouze předloni na Australian Open. Nyní si dá zaslouženou pauzu a pak se zúčastní čínských challengerů v Šanghaji a Guangzhou.
Španěl Mérida bude ve svém debutu na dospělých grandslamech pokračovat soubojem s Titouanem Droguetem. Svrčina byl jediným českým zástupcem v kvalifikaci mužské dvouhry. V hlavní soutěži budou startovat Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
