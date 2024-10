Šwiateková se po třech letech rozešla s trenérem. Po Pekingu se odhlásila i z Wuhanu

Iga Swiatek + Tomasz Wiktorowski (2022-2024):



- 4 Grand Slams (Roland-Garros x3, US Open)

- 9 WTA 1000s (Sunshine Double, Clay Triple)

- WTA Finals

- 37-win streak

- Olympic bronze medal

- 2023 Coach of the Year

- 120+ weeks at world No.1

