Šwiateková si prodlouží sezonu, Polkám nakonec pomůže v Billie Jean King Cupu

16:18

Medveděv si šestým rokem po sobě zahraje Turnaj mistrů

Daniil Medveděv se šestým rokem po sobě kvalifikoval na Turnaj mistrů a zajistil si letenku do Turína. Bývalý šampion US Open a někdejší lídr žebříčku dotáhl tři z předchozích pěti startů minimálně do semifinále a v roce 2020 v Londýně prestižní akci ovládl.