Šwiateková smetla i Samsonovovou a podruhé postoupila do čtvrtfinále US Open

US OPEN - Iga Šwiateková (23) na letošním US Open jasně potvrzuje, že je jednou z největších favoritek na titul. Šampionka z roku 2022 postoupila do čtvrtfinále po výhře 6:4, 6:1 nad Ljudmilou Samsonovovou (25) a na turnaji stále neztratila ani set. O postup do semifinále se utká s domácí Jessicou Pegulaovou (30).

Šwiateková je bez ztráty setu ve čtvrtfinále US Open. (@ Profimedia)