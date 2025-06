Šwiateková smetla Paoliniovou. V boji o titul může vyzvat Noskovou

WTA BAD HOMBURG - V naprosto jednoznačnou záležitost proměnila semifinálový zápas s italskou soupeřkou Jasmine Paoliniovou (29) polská hvězda Iga Šwiateková (24), která zvítězila hladce 6:1, 6:3. Polská tenistka se v boji o titul utká s vítězkou zápasu mezi první nasazenou Američankou Jessicou Pegulaovou a Lindou Noskovou.

Šwiateková – Paoliniová 6:1, 6:3

Velmi atraktivní duel slibovalo utkání mezi pětinásobnou grandslamovou šampionkou Igou Šwiatekovou a loňskou wimbledonskou finalistkou Jasmine Paoliniovou. Obě tenistky navíc do semifinále prošly bez ztráty jediného setu. K podstatně většímu sebevědomí však jednoznačně měla důvod Polka, která ovládla všechny čtyři dosavadní zápasy.

A první set jasně ukázal, proč italská tenistka bývalou světovou jedničku dosud neporazila. Hned v prvním gamu přišla Paoliniová o podání, při další své hře na servisu musela navíc odvracet dva brejkboly.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

To se jí sice povedlo, game získala, ale to bylo také jediné, co se jí v úvodním dějství povedlo. Rodačka z Varšavy získala bez problémů následujících pět her, sadu získala jasně 6:1 a po 30 minutách hry šla do vedení 1:0.

Obrovský rozdíl v prvním setu byl především v získaných míčích po servisu, kdy Šwiateková uspěla v 80 % případů, Italka v pouhých 39 %. Polka navíc nečelila jedinému brejkbolu, její soupeřka pak sedmi, čtyři odvrátila.

Hned v úvodu druhého setu sice přišla vítězka 22 turnajů na okruhu poprvé v zápase o servis, na jasném průběhu zápasu to ale vůbec nic nezměnilo. Dvojnásobná grandslamová finalistka totiž brejk nepotvrdila a krok s favorizovanou soupeřkou držela jen do stavu 2:2.

Final bound @iga_swiatek reaches her first final on grass with a win over Paolini 6-1, 6-3!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/1dhdtPaGlB — wta (@WTA) June 27, 2025

Ve zbytku sady Šwiateková dovolila houževnaté soupeřce již jen jednu hru, proměnila třetí mečbol a za hodinu a 7 minut mohla slavit postup do finále.

"Mám ohromnou radost, tohle jsem nečekala. Věděla jsem, co chci hrát, a šla jsem do toho," řekla Šwiateková po vítězství nad Paoliniovou, která loni došla ve Wimbledonu až do finále, v němž podlehla Barboře Krejčíkové. "Jsem ráda, že jsem udržela tempo až do konce zápasu. Jasmine je bojovnice a člověk jí nesmí dovolit, aby se vrátila do hry," dodala bývalá světová jednička, která Italku porazila i v pátém vzájemném zápase.

Šwiateková měla po celý průběh zápasu jasně navrch. Získala 66 % výměn, po svém podání pak brala 74 % bodů, k tomu přidala čtyři esa. Paoliniová získala na servisu jen 40 % výměn.