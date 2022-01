Sydney: Krejčíková začala sezonu výhrou nad Cristianovou. Kvitová prohrála s Džabúrovou

Barbora Krejčíková po životní sezoně zvládla svůj první zápas dvouhry v novém roce. Loňská vítězka Roland Garros postoupila v Sydney do čtvrtfinále po výhře 6-1 7-5 nad Rumunkou Jaqueline Cristianovou.

Třetí nasazená Krejčíková měla v prvním kole volný los a duel s Cristianovou (73. v žebříčku WTA) rozehrála dobře. V úvodním setu jen minimálně chybovala a výměnám dominovala. V první hře druhého setu byl zápas v aréně Kena Roswella kvůli dešti přerušen a dohrávalo se pod zataženou střechou.

Krejčíková vedla ve druhé sadě 2-0, ale pak přišla o podání a za stavu 4-4 odvrátila brejkbol. Set rozhodla ve dvanácté hře, v které soupeřka spěchala a při mečbolu udělala dvojchybu.

"Je čest hrát na tomhle kurtu a výhra mě moc těší," řekla Krejčíková na kurtu. "První letošní zápas jsem začalu venku a ukončila ho pod střechou. Z první výhry mám velkou radost," napsala na sociální sítě.

Ve dvouhře se Krejčíková dočkala výhry poprvé od říjnového turnaje v Indian Wells. Pak prohrála dvakrát v Poháru v Billie Jean Kingové v Praze a všechny tři zápasy ve skupině Turnaje mistryň. Včera v Sydney vypadla v 1. kole čtyřhry po boku Číňanky Shuai Zhang.

O postup do semifinále dvouhry se Krejčíková utká s Caroline Garciaovou (h2h 1-0). Francouzka dnes postoupila bez boje přes Jelenu Rybakinovou, která pět dní před startem Australian Open nenastoupila kvůli drobným potížím s levým stehenním svalem. Kazaška minulý týden hrála finále v Adelaide a včera v Sydney deklasovala Emmu Raducanuovou.

Kvitová poprvé prohrála s Džabúrovou

Petra Kvitová odstartovala nový tenisový rok před týdnem v Adelaide, překvapivě nestačila na hráčku třetí stovky Priscillu Honovou a zaznamenala svou žebříčkově druhou nejhorší porážku za posledních 12 let. K dalšímu nečekanému neúspěchu měla blízko v Sydney, nakonec si ale s Arantxou Rusovou po dvou odvrácených mečbolech poradila.

Na úvodní grandslam sezony Australian Open dorazí s negativní bilancí 1-2. Jednatřicetiletá Češka dnes neúspěšně útočila na své páté čtvrtfinále na turnaji. Vítězka z roku 2015 a posledního ročníku 2019 podlehla dvakrát 4-6 Ons Džabúrové, s níž v předchozích třech duelech neztratila set.

New Year's resolution achieved ✅ @Ons_Jabeur gets her first career win over Kvitova and in straight-sets! #SydneyTennis pic.twitter.com/bRt3NKXbLc

Nad nasazenou sedmičkou přitom měla do poloviny obou setů navrch. V úvodním dějství dvakrát vedla o brejk a ve druhé sadě jednou. V obou případech však dovolila Džabúrové, která se na prosincové exhibici v Abú Zabí nakazila Covidem-19, srovnat na 3-3 a oba sety zakončila ztraceným servisem.

Džabúrová se ve čtvrtfinále střetne s Anett Kontaveitovou, jež od konce srpna zvládla 31 z 35 zápasů. S rozjetou Estonkou vyhrála poslední tři souboje.

Ons Jabeur earns her 1st win over Petra Kvitova 64 64 to advance to the Sydney quarterfinals where she will face…Anett Kontaveit.



Kontaveit through with a 63 61 win over Ruse. https://t.co/8aj9jLImnk