Tak dobrý comeback jsem nečekala, přiznala Bencicová. Věří, že se Kvitová může vrátit mezi elitu

Belinda Bencicová (27), která se v říjnu loňského roku vrátila po mateřské pauze na kurty, si zatím vede fantasticky. Skvělou formu korunovala v únoru na turnaji v Abú Zabí, kde už jako maminka ovládla celý podnik a cestou do finále mimo jiné vyřadila i Markétu Vondroušovou. V rozhovoru pro Canal+ Sport se rozpovídala o tom, jak náročné je skloubit profesionální tenis a rodičovství nebo jak prožívala návrat Petry Kvitové, se kterou jsou velké kamarádky.

Od té doby, co jste se vrátila po mateřské pauze, je vaše bilance 21:6. Jak ji berete?

Velmi pozitivně. Nečekala jsem tak dobrý a rychlý návrat. Jsem velmi spokojená, jsme na tom totiž lépe, než jsme plánovali. Čeká nás ale ještě hodně práce, takže makáme dál.

Dá se něco přirovnat k té chvíli, kdy jste v Abú Zabí v jedné ruce držela trofej a v druhé vaši dceru?

Byl to velmi krásný moment. Určitě se to nedá přirovnat k ničemu a já jsem velmi hrdá na celý tým a rodinu, že jsme to takto zvládli. Velmi nás potěšily i fotky, celé to prostě bylo krásné.



Ve středu jsem vás tu viděl s vaší maminkou, která vám pomáhá. Jak jde zvládat mateřství, rodinný život a zároveň hrát tenis na špičkové úrovni?

Určitě to není jednoduché, ale myslím, že to zvládáme fakt dobře. Cestujeme zatím s Bellou v pohodě. Ještě je malinká, takže je to zatím možná ještě jednodušší. Až potom bude chodit a běhat, tak možná v těch letadlech tolik neposedí. Logisticky je velmi náročné sbalit všechny věci, které potřebujeme, ale myslím, že máme velké štěstí, že si takto můžeme dovolit vzít moji maminku s sebou anebo i maminku od manžela. Je to velká pomoc, když jsou s námi na těch největších turnajích.

Petra Kvitová říkala, že když uvažovala o návratu a následně se rozhodla, že bude zase hrát na WTA Tour, tak se ozvala vám a ptala se vás, jak to funguje. Jaké to bylo ji přivítat zpátky na turnajích?

Strašně pěkné. My jsme se dívali na její první zápas a já jsem na ni tak hrdá, protože to je opravdu krásný moment, když se vrátíte. Celkově jsme byly hodně v kontaktu a velmi jsem se těšila, protože je také maminkou a také se vrátila. Já si myslím, že hraje úžasný tenis, takže vůbec nepochybuji, že se může dostat úplně zpět a zase každého vybombovat.

