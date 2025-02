Takový adrenalin jsem ještě nezažil, bylo to neskutečné. Teenager Mrva si debut v Davis Cupu užil

Za jeden z nejlepších týdnů v životě označil Maxim Mrva (17) účast v kvalifikaci Davisova poháru proti Jižní Koreji. Dny plné zážitků a inspirace korunoval prostějovský rodák dnes v závěrečném utkání, kdy porazil Sanhui Shina dvakrát 7:6 a zpečetil při reprezentačním debutu triumf 4:0 na zápasy. Vedle týmu a spoluhráčů děkoval na tiskové konferenci také divákům, před nimiž předváděl emotivní gesta.

"Bylo to neskutečné. Jsem moc rád, že jsem tady na lavičce mohl mít tak zkušeného hráče, jako je Tomáš Berdych. Nemohl jsem si dovolit prohrát. Chtěl jsem udržet výherní konto. Chtěl bych poděkovat týmu za neskutečný týden. Byl to jeden z nejlepších týdnů, kde jsem zatím byl. Odnáším si z toho krásné zážitky," řekl Mrva.

Na kurt nastoupil již za rozhodnutého stavu poté, co Jakub Menšík a Tomáš Macháč získali klíčový třetí bod ve čtyřhře. Před vstupem na hřiště si dělal legraci, že se mu klepe noha, nervózní ale byl. "Snažil jsem se to moc nevnímat, ale moc se mi to nedařilo. Když jsem vešel na kurt, byl to neskutečný pocit. Takový adrenalin jsem snad ještě nikdy neměl," uvedl Mrva.

Zaujalo ho, že na jeho zápas fanoušci v hale zůstali. Chtěl se jim odvděčit. "Nenechali mě v tom a strašně si toho vážím. Celá ta hala, co dnes a včera předvedla, k tomu nejsou slova. To si musíte zažít," podotkl Mrva, kterého těšilo, že se dokázal popasoval se stresem.

K tomu mu pomáhaly emotivní gesta, která v zápase předváděl. "Vždy, když jsem udělal nějaké gesto, tak to ze mě spadlo. Někomu to nevyhovuje, ale mně ano. Slyšel jsem jen neskutečný hluk a pokřik: Maxi, do toho!" řekl Mrva, který je fanouškem australského bouřliváka Nicka Kyrgiose. "Už dříve jsem říkal, že jsem energický. A když jsem viděl tuhle halu, bylo to něco neskutečného. Musel jsem ještě přidat," doplnil.

V hledišti nechyběla jeho maminka, obě babičky, děda, bratr i bratranec. Také těm vítězství věnoval. "Jsem moc rád, že tu byli při mé premiéře. Dneska zajdeme na dobré sushi a všechno bude v pohodě," řekl s úsměvem Mrva.

V minulosti hrál také fotbal, nakonec ale vsadil na tenis. "Pamatuju si, že všichni byli proti, abych hrál fotbal. Myslím, že mi to v něm šlo, ale já jsem v tu dobu byl jen před brankou a střílel góly. A to bylo jediné, co jsem dělal. I teď, když hrajeme florbal nebo fotbal, tak mě to nebaví se vracet. Baví mě dávat góly a rozhodovat to, a ne, abych běhal tam a zpátky. Bylo to docela lehké rozhodnutí hrát tenis. Všichni z rodiny jsme pro něj byli," líčil Mrva.

Týden v daviscupové reprezentaci bral za velkou školu. Inspiroval se od starších spoluhráčů a získal motivaci. "Odnesu si z toho všechno. Do této doby jsem nevěděl, jak to tu chodí. Kluci mi ukázali, co pro to musíte dělat nejen na kurtu, ale i celkově," řekl Mrva. "Oni jsou herně úplně někde jinde, ale všichni čtyři jsou neskuteční. Jsem moc rád, že jsem tady s nimi mohl být a prožít to. Jirka Lehečka mi dával neskutečné rady. Za to jsem rád a moc mu děkuju. Dalo mi to motivaci makat ještě víc," prohlásil.

Přál si, aby se do daviscupového týmu brzy vrátil. Ideálně by si chtěl vysloužit nominaci na zářijový zápas s USA. "Uvidíme, co řekne kapitán. Doufám, že budu v týmu zase. Ale budu muset určitě makat, abych si své místo podržel," řekl Mrva.