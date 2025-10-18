Teenager Mrva jedinečnou šanci nevyužil. V největším finále prohrál s lucky loserem
Mrva – Wendelken 4:6, 3:6
Po cestě do svého největšího finále v kariéře vyřadil Mrva čtyři žebříčkově výše postavené soupeře včetně nasazených Stefanose Sakellaridise a Dimitara Kuzmanova. V neděli měl jedinečnou šanci dotáhnout svůj životní turnaj až k titulu, ale nad jeho síly byl lucky loser Wendelken, který naopak figuruje ve světovém pořadí o 28 pozic níže.
Mrva se možná i kvůli problémům s pravou rukou z předchozího zápasu extrémně trápil na podání. Britovi nabídl 17 brejkbolů a šestkrát servis ztratil, přičemž soupeři ho sebral jen třikrát.
Utkání sice trvalo skoro dvě hodiny, nicméně český teenager v něm od začátku tahal za kratší konec. Wendelkenovi, kterého loni porazil na okruhu ITF, ani jednou nedokázal odskočit o dva gamy.
Bývalý druhý nejlepší junior světa má i tak za sebou vynikající vystoupení. Postupem do finále si zajistil debut v TOP 400 pořadí, v live žebříčku se nyní nachází na 356. příčce. Wendelken půjde po čtvrtém triumfu a prvním na challengerech ještě o patnáct míst výše.
Finále na profesionální úrovni si prostějovský rodák zahrál počtvrté. Uspěl jen v tom úvodním loni na ITF v Pardubicích a v těch následujících letos v Monastiru (Florent Bax), v Pardubicích (Martin Krumich) ani teď v Řecku naopak nezískal více než sedm gamů.
