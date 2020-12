Tenisová extraliga 2020 se odehraje v termínu od 12. do 16. prosince v Ří­čanech a Prostějově. Hrát se bude ve dvou skupinách po třech týmech systémem každý s každým a vítěz skupiny postoupí do finále (v Říčanech). V prostějovské skupině se utká domácí Prostějov, Přerov a Pardubice, v kvalitněji obsazené říčanské skupině budou hrát pražské týmy Štvanice, Sparta a Říčany.

Z letošního ročníku se odhlásily týmy Jihlavy a Severočeské, což soutěž konanou za přísných hygienických opatření zjednodušilo, neboť se nemusí hrát předkolo.



V Prostějově se od soboty 12. prosince do pondělí 14. prosince postupně střetnou Prostějov s Přerovem, Přerov s Pardubicemi a Prostějov s Pardubicemi. V pražských Říčanech budou hrát 1. ČLTK se Spartou, Sparta s Říčany a 1. ČLTK s Říčany.



Týmy už zveřejnily předběžně soupisky, které se však mohou až do začátku soutěže měnit.



V Praze se o finalistovi rozhodne pravděpodobně hned v sobotním souboji. Na soupisce vítězů posledních dvou ročníků 1. ČLTK Praha jsou Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Tereza Martincová, Lucie Hradecká, Václav Šafránek či Jonáš Forejtek.



TK Sparta Praha má nahlášenou silnou sestavu s Petrou Kvitovou, Barborou Strýcovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Sebastiana Kordu Tomáše Macháče, Lukáše Rosola či Michaela Vrbenského.



V Prostějově se očekává postup od domácího celku, za který by měli nastoupit Barbora Krejčíková, talentované sestry Fruhvirtovy, Jiří Veselý, Vít Kopřiva, Jiří Lehečka nebo Vitalij Sačko.



Finále se bude hrát v úterý 16. prosince v Říčanech.