Těžká bitva s vítězným koncem. Nosková ve Francii postupuje

WTA ROUEN - Nadřela se, ale nakonec to vyšlo. Linda Nosková (20) postoupila na turnaji ve francouzském Rouenu do druhého kola, když po velké bitvě zdolala Američanku Bernardu Peraovou (30) 4:6, 7:6 a 6:4. Další soupeřkou vsetínské rodačky bude vítězka zápasu mezi Kanaďankou Andreescuovou a Nizozemkou Lamensovou.

Peraová - Nosková 6:4, 6:7, 4:6

Nosková vstupovala do zápasu s Peraovou v roli favoritky – české jedničce patří v žebříčku 33. příčka, její soupeřce 76. místo. Jediný dosavadní vzájemný zápas se také stal kořistí Češky, která loni v Dauhá zvítězila 6:3, 7:6.

Start do utkání však Noskové vůbec nevyšel, hned v úvodním gamu přišla o podání. Zaváhání napravila v šesté hře, kdy srovnala na 3:3. Ani to ji však nenakoplo – vzápětí znovu neudržela servis a ztrátu už nedohnala. První set získala o deset let starší Američanka za 39 minut poměrem 6:4.

Nosková čelila v prvním setu šesti brejkbolům, čtyři z nich odvrátila. Sama si proti soupeřce vypracovala jen jediný, který ve zmíněné šesté hře proměnila. Přestože nasázela čtyři esa, trápila se na servisu – získala jen 53 % výměn, zatímco Peraová 61 %.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se Nosková dostala do krizové situace v jedenácté hře, kdy znovu přišla o servis a Američanka podávala na vítězství v zápase. Nabídnutou šanci ale nevyužila, a tak o setu rozhodl tie-break. Ani jedna z tenistek si v něm nevypracovala výraznější náskok, nakonec byla šťastnější Nosková, která zvítězila 7:5 a srovnala stav utkání na 1:1.

O výsledku rozhodl jediný brejk ve třetím setu. Za stavu 1:1 ztratila Peraová podání a Nosková už tuto výhodu nepustila. Američanka si v závěru ještě vypracovala dvě brejkové příležitosti, ani jednu však nevyužila.

Nosková pak v dlouhém závěrečném gamu proměnila svůj třetí mečbol a po dvou hodinách a 19 minutách si zajistila postup.

Linda Nosková ovládla druhý set

Zvládne zápas dotáhnout do vítězného konce? pic.twitter.com/L4aiiCZIUO — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 16, 2025

Česká tenistka zaznamenala v dramatickém utkání devět es, její soupeřka osm. V naprosto vyrovnaném zápase získala Peraová 106 výměn, Nosková o jednu méně.

Výsledky turnaje WTA 250 v Rouenu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.