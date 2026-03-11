Těžký debakl pro Fruhvirtovou. Na ruskou soupeřku absolutně nestačila, v Austinu končí

CHALLENGER AUSTIN - V jednoznačnou záležitost se proměnil osmifinálový zápas na challengeru v americkém Austinu. Linda Fruhvirtová (20) nestačila na ruskou soupeřku Anastasiji Zacharovovou (24), které podlehla jednoznačně ve dvou setech 0:6, 2:6.
Linda Fruhvirtová odešla ze zápasu s debaklem (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Zacharovová – Fruhvirtová 6:0, 6:2

Fruhvirtová si v úvodním kole ve třech setech poradila s trápící se Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, v zápase proti Zacharovové byla od začátku naprosto bez šance.

Dosavadní vzájemná bilance mezi českou a ruskou tenistkou byla vyrovnaná 1:1, do třetího měření sil ale vstoupila mnohem lépe Zacharovová. Hned při svém úvodním podání sice musela odvracet brejkbol, dokázala si ale poradit, a vzápětí to byla naopak ona, kdo uspěl na příjmu. Brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 3:0.

Fruhvirtová marně hledala na soupeřku zbraň, a když vzápětí přišla o svůj druhý servis, bylo o vítězce úvodního dějství rozhodnuto. Češka se nakonec nedočkala v prvním setu ani čestného gamu a po 26 minutách schytala nepopulárního kanára.

Druhou sadu začala rodačka z Prahy vyhraným podáním a prvním získaným gamem v celém zápase. To bylo ale z její strany na dlouhou dobu vše. Poté převzala jednoznačně iniciativu rodačka z Volgogradu a velmi rychle získala pět gamů v řadě.

Trápící se Fruhvirtová se už na žádný větší odpor nezmohla. Za stavu 2:5 ještě dokázala při podání Rusky odvrátit dva mečboly, na více ale už síly nenašla a za hodinu a čtyři minuty si došla pro těžkou porážku 0:6, 2:6.

Fruhvirtová si tak připsala čtvrtou porážku z posledních šesti zápasů. Zacharovová se v boji o semifinále utká s vítězkou duelu mezi pátou nasazenou Američankou Caty McNallyovou a Thajkou Lanianou Tararudeeovou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Krisboy
11.03.2026 19:51
Není Linda jako Linda.
aligo
11.03.2026 19:48
To byl dobrý splachovák
