Thiem je znovu na marodce. V Melbourne si poranil mezižeberní sval

"Bohužel letošek nezačal tak, jak jsem chtěl. Zvlášť v Melbourne jsem chtěl předvést to nejlepší, ale natrhl jsem si mezižeberní sval," uvedl Thiem na Instagramu. "Podle rentgenu to není tak zlé, takže příští týden udělám vše pro to, abych se uzdravil a připravil se na Davis Cup," dodal vítěz US Open 2020.

Devětadvacetiletý Rakušan si na Australian Open zahrál díky divoké kartě od pořadatelů. Loni kvůli zraněnému zápěstí vypadl ve světovém žebříčku mimo prvních 350 hráčů. Po návratu ve druhé polovině sezony se posunul na aktuální 98. místo.